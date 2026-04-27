बड़ा बयान : भंवर जितेंद्र बोले- हिमंता बिस्वा सरमा देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, कांग्रेस के साथ जनता लड़ रही थी चुनाव
भंवर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान. कहा- असम चुनाव में जीत किसकी होगी, यह हिमंता बिस्वा सरमा का चेहरा देखकर पता लगाया जा सकता है....
Published : April 27, 2026 at 8:09 PM IST
अलवर: असम में कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि असम विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, यह वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा का चेहरा देखकर पता लगाया जा सकता है. उन्होंने असम के सीएम को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया और कहा कि वहां होने वाले हर कार्य में एक अघोषित टैक्स देना पड़ता है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसका जवाब वहां की जनता आगामी 4 मई को चुनाव परिणाम में देगी. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह सोमवार को अलवर में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि पिछले दिनों असम में बहुत ही अच्छा चुनाव सम्पन्न हुआ है. वहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी व जनता ने अच्छा कैंपेन चलाया है. उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस के साथ ही वहां की जनता भी चुनाव लड़ी है. वहां चार-पांच मुद्दे चुनाव में प्रमुख थे. इनमें कलाकार जुबिन गर्ग की मौत का मुद्दा हर असमिया परिवार से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि असम के लोग जुबिन गर्ग को अपना हीरो मानते हैं.
उन्होंने जुबिन गर्ग मौत प्रकरण को लेकर कहा कि वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के बजाय खुद एक टीम बनाकर कराना चाहते थे. उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जुबिन गर्ग मौत प्रकरण में उनके लोग कहीं न कहीं जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि असम में दूसरा बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है और देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हैं.
भंवर जितेंद्र ने आरोप लगाया कि सीएम सरमा ने तीन-तीन पासपोर्ट बनाने के साथ ही बड़ी संख्या में बिल्डिंग बना रखी है. असम में जो भी कार्य होता है, उसमें हिमंता बिस्वा सरमा या उनके परिवार का एक हिस्सा जरूर होता है. ऐसा वहां की जनता का मानना है. उन्होंने आरोप लगाया कि असम की इकोनॉमी का ठेका एक परिवार ने ले रखा है. उन्होंने आरोप लगाया कि गोतस्करी में असम सरकार के मंत्री शामिल हैं, इसके सबूत भी हैं.
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कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के आरोप की जांच के बजाय करा दी FIR : भंवर जितेंद्र सिंह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर मीडिया सहित अन्य लोगों को धमकाने और चुनाव बाद देख लेने की धमकी देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री सरमा को लेकर खुलासा किया, तो उस पर जांच कराने के बजाय प्रवक्ता खेड़ा पर एफआईआर करा दी. वे छोटी भाषा में धमकी दे रहे हैं. इससे भाजपा नेताओं की निराशा झलकती है.
जनता देगी बंगाल में भाजपा को जवाब : भंवर जितेंद्र ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा ने वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर जो चुनाव प्रचार अभियान चलाया, वह शोभा नहीं देती. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उन्हें शोभा नहीं देता.
उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता यह कभी सहन नहीं करेगी कि कोई बाहर से आकर उनकी बेटी को गलत बोल कर जाए. उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग भावनात्मक होते हैं. भाजपा को बंगाल की जनता आगामी 4 मई को चुनाव परिणाम से जवाब देगी. उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों की जिम्मेदारी भाजपा सरकार को लेनी होगी, जबकि वे घुसपैठ के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.