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बड़ा बयान : भंवर जितेंद्र बोले- हिमंता बिस्वा सरमा देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, कांग्रेस के साथ जनता लड़ रही थी चुनाव

कांग्रेस के असम के प्रभारी जितेन्द्र सिंह ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: असम में कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि असम विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, यह वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा का चेहरा देखकर पता लगाया जा सकता है. उन्होंने असम के सीएम को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया और कहा कि वहां होने वाले हर कार्य में एक अघोषित टैक्स देना पड़ता है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसका जवाब वहां की जनता आगामी 4 मई को चुनाव परिणाम में देगी. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह सोमवार को अलवर में पत्रकारों से बात कर रहे थे. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि पिछले दिनों असम में बहुत ही अच्छा चुनाव सम्पन्न हुआ है. वहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी व जनता ने अच्छा कैंपेन चलाया है. उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस के साथ ही वहां की जनता भी चुनाव लड़ी है. वहां चार-पांच मुद्दे चुनाव में प्रमुख थे. इनमें कलाकार जुबिन गर्ग की मौत का मुद्दा हर असमिया परिवार से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि असम के लोग जुबिन गर्ग को अपना हीरो मानते हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Alwar) उन्होंने जुबिन गर्ग मौत प्रकरण को लेकर कहा कि वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के बजाय खुद एक टीम बनाकर कराना चाहते थे. उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जुबिन गर्ग मौत प्रकरण में उनके लोग कहीं न कहीं जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि असम में दूसरा बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है और देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हैं.