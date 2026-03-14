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असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: दिल्ली भाजपा के करीब 80 नेता और कार्यकर्ता संभाल रहे जिम्मेदारी

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार है. ऐसे में इन राज्यों की प्रमुख पार्टियों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. अभी असम में सत्ताधारी भाजपा तो वहीं, बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टी भाजपा ने चुनावी तैयारियों में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए बहुत से नेताओं को अभी से चुनावी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं.

अगर दिल्ली भाजपा की बात करें तो प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर ने बताया कि हर विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की अदल-बदल होना चुनाव में सहयोग करने की सामान्य प्रक्रिया है. इसी तरह इस बार भी असम और बंगाल विधानसभा के आगामी प्रस्तावित चुनाव में हमारे प्रदेश नेतृत्व की तरफ से दिल्ली प्रदेश भाजपा के करीब 80 नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई है. इनमें से अधिकतर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी वहां सहयोगी के रूप में या पर्यवेक्षक के रूप में होती है. यह लोग वहां के स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं का सहयोग करते हैं.

प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी ने आगे बताया कि असम चुनाव के लिए हमारी दिल्ली प्रदेश की मंत्री और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में करीब 20 नेता और कार्यकर्ताओं को वहां चुनावी जिम्मेदारी दी गई हैं. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री पवन राणा जी के नेतृत्व में करीब 50 नेताओं और कार्यकर्ताओं की टीम वहां भेजी गई है.

असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे दिल्ली भाजपा के नेता (ETV Bharat)

प्रवीण शंकर कपूर ने बताया कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में दिल्ली भाजपा के कुछ नेता और कार्यकर्ता चुनावी जिम्मेदारी निभा चुके हैं. लेकिन असम विधानसभा चुनाव में कुछ नेता और कार्यकर्ताओं का इस बार पहला अनुभव होगा. बता दें कि होली से पहले ही दिल्ली भाजपा ने प्रदेश के इन नेताओं को असम और बंगाल विधानसभा चुनाव में जाने की हरी झंडी दे दी थी. जिम्मेदारी मिलने के बाद कुछ नेता होली से पहले और कुछ होली के बाद असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए वहां पहुंच गए हैं.