असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: दिल्ली भाजपा के करीब 80 नेता और कार्यकर्ता संभाल रहे जिम्मेदारी
असम में सांसद बांसुरी स्वराज तो पश्चिम बंगाल में दिल्ली भाजपा के संगठन महामंत्री पवन राणा संभाल रहे कमान
Published : March 14, 2026 at 5:24 PM IST
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार है. ऐसे में इन राज्यों की प्रमुख पार्टियों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. अभी असम में सत्ताधारी भाजपा तो वहीं, बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टी भाजपा ने चुनावी तैयारियों में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए बहुत से नेताओं को अभी से चुनावी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं.
अगर दिल्ली भाजपा की बात करें तो प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर ने बताया कि हर विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की अदल-बदल होना चुनाव में सहयोग करने की सामान्य प्रक्रिया है. इसी तरह इस बार भी असम और बंगाल विधानसभा के आगामी प्रस्तावित चुनाव में हमारे प्रदेश नेतृत्व की तरफ से दिल्ली प्रदेश भाजपा के करीब 80 नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई है. इनमें से अधिकतर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी वहां सहयोगी के रूप में या पर्यवेक्षक के रूप में होती है. यह लोग वहां के स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं का सहयोग करते हैं.
प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी ने आगे बताया कि असम चुनाव के लिए हमारी दिल्ली प्रदेश की मंत्री और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में करीब 20 नेता और कार्यकर्ताओं को वहां चुनावी जिम्मेदारी दी गई हैं. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री पवन राणा जी के नेतृत्व में करीब 50 नेताओं और कार्यकर्ताओं की टीम वहां भेजी गई है.
प्रवीण शंकर कपूर ने बताया कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में दिल्ली भाजपा के कुछ नेता और कार्यकर्ता चुनावी जिम्मेदारी निभा चुके हैं. लेकिन असम विधानसभा चुनाव में कुछ नेता और कार्यकर्ताओं का इस बार पहला अनुभव होगा. बता दें कि होली से पहले ही दिल्ली भाजपा ने प्रदेश के इन नेताओं को असम और बंगाल विधानसभा चुनाव में जाने की हरी झंडी दे दी थी. जिम्मेदारी मिलने के बाद कुछ नेता होली से पहले और कुछ होली के बाद असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए वहां पहुंच गए हैं.
ये अन्य नेता निभा रहे असम और बंगाल में जिम्मेदारी
असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए जाने वाले दिल्ली भाजपा के नेताओं की बात करें तो इनमें प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल के बाली विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के उपाध्यक्ष और एनडीएमसी के सदस्य दिनेश प्रताप सिंह को जिम्मेदारी दी गई है. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी के लिए बंगाल के कई जिलों का भी दौरा कर चुके हैं.
वहीं, असम की जोरहाट विधानसभा सीट पर दिल्ली भाजपा के नेता सुशील उपाध्याय जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पश्चिम बंगाल में पटपड़गंज के विधायक रवि नेगी देबरा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में लगे हुए हैं. वह वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के चुनावी रणनीति पर काम करते हुए पार्टी की जीत के लिए मेहनत कर रहे हैं. लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा की भी ड्यूटी भी पश्चिम बंगाल के नंदकुमार विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई है. वह भी वहां स्थानीय कार्यकर्ता नेताओं से मिलकर के भाजपा की जीत के लिए काम कर रहे हैं.
इसके अलावा और भी कई विधायकों और दिल्ली बीजेपी संगठन के नेताओं को इन चुनावी राज्यों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारियां दी गई है. प्रवीन शंकर कपूर ने बताया कि दिल्ली बीजेपी लगभग सभी प्रदेशों के चुनाव में अपनी टीम भेज करके वहां के चुनाव प्रबंधन में योगदान देती है. उन्होंने बताया कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी दूसरे राज्यों के भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी अपना समय और योगदान दिया था और अपनी चुनावी जिम्मेदारियां निभाई थी. उसका पार्टी को लाभ भी मिला और 27 साल बाद भाजपा की दिल्ली में सरकार बनीं.
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