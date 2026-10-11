लोक निर्माण विभाग का गजब कारनामा! पहले बारिश में किया डामरीकरण फिर उखाड़ी सड़क
बागेश्वर में बारिश के दौरान कांडा-रावतसेरा-बांसपाटन मोटर मार्ग का डामरीकरण का वीडियो सामने आया. अब विभाग ने कार्रवाई करते हुए सड़क उखाड़ दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 11, 2026 at 11:43 AM IST
बागेश्वर: कांडा–रावतसेरा–बांसपटान मोटर मार्ग पर भारी बारिश के बीच किए गए डामरीकरण करने का मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों और टैक्सी चालकों के विरोध के बाद लोक निर्माण विभाग ने विवाद को नियंत्रण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. विभाग ने पूर्व में किए गए डामरीकरण को जेसीबी लगाकर उखाड़ना शुरू कर दिया है.
बागेश्वर के कांडा–रावतसेरा–बांसपटान मोटर मार्ग पर भारी बारिश के बीच डामरीकरण का कार्य किया जा रहा था. इसका एक वीडियो भी सामने आया था. मौसम अनुकूल नहीं होने के बावजूद डामरीकरण किए जाने पर स्थानीय लोगों और टैक्सी चालक भाइयों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था. लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सरकारी धन के सदुपयोग और सड़क निर्माण के निर्धारित मानकों का पालन करने की मांग की थी. विरोध के बाद शनिवार को विभाग ने किए गए डामरीकरण को जेसीबी से उखाड़ना शुरू कर दिया.
स्थानीय लोगों सवाल कर रहे हैं कि जब मौसम डामरीकरण के अनुकूल नहीं था, तो काम किसके निर्देश पर कराया जा रहा था. यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप था, तो उसे उखाड़ने की नौबत क्यों आई? स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जनता की गाढ़ी कमाई खर्च होती है. लोगों ने लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है. साथ ही कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना बेहद जरूरी है.
अधिकारियों को यह समझना होगा कि ऐसे मामलों से विभाग की साख पर भी सवाल उठते हैं. जनता विकास कार्यों में बाधा नहीं चाहती, बल्कि समय पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण की अपेक्षा करती है. इसलिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले मौसम, तकनीकी मानकों और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि सरकारी धन की बर्बादी न हो और जनता को बेहतर सड़क सुविधा मिल सके.
भारी बारिश में किए गए डामरीकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए गए हैं. मानकों के विपरीत किए गए डामरीकरण को जेसीबी से हटाया जा रहा है. भविष्य में ऐसी लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
-मो. अहमद, अवर अभियंता, लोनिवि बागेश्वर-
ये भी पढ़ें: