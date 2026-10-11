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लोक निर्माण विभाग का गजब कारनामा! पहले बारिश में किया डामरीकरण फिर उखाड़ी सड़क

पहले बारिश में किया डामरीकरण, विरोध के बाद उखाड़ी सड़क ( PHOTO-ETV Bharat )

बागेश्वर के कांडा–रावतसेरा–बांसपटान मोटर मार्ग पर भारी बारिश के बीच डामरीकरण का कार्य किया जा रहा था. इसका एक वीडियो भी सामने आया था. मौसम अनुकूल नहीं होने के बावजूद डामरीकरण किए जाने पर स्थानीय लोगों और टैक्सी चालक भाइयों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था. लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सरकारी धन के सदुपयोग और सड़क निर्माण के निर्धारित मानकों का पालन करने की मांग की थी. विरोध के बाद शनिवार को विभाग ने किए गए डामरीकरण को जेसीबी से उखाड़ना शुरू कर दिया.