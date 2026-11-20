ASP विकास धीमान खेलेंगे हिमाचल में सियासी पारी! सरकारी सेवा से मांगा VRS
2022 में भी मांगा था स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन. जयसिंहपुर से भाजपा टिकट के दावेदार माने जा रहे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:13 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस में एएसपी (ASP) के पद पर तैनात विकास धीमान अब सरकारी सेवा छोड़कर सियासत में कदम रखने की तैयारी में हैं. विकास धीमान ने सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले सरकार के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए आवेदन किया है. उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की है. उनके इस कदम के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.
जानकारी के अनुसार, मूल रूप से मंडी जिले के संधोल के रहने वाले विकास धीमान वर्ष 2012 बैच के एचपीएस अधिकारी हैं. करीब नौ महीने पहले उन्हें डीएसपी से एएसपी रैंक पर पदोन्नति मिली थी. हालांकि, अब उन्होंने पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने कांगड़ा जिले के पालमपुर को अपना घर बनाया है और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं.
विकास धीमान का शैक्षणिक और प्रशासनिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है. उन्होंने एनआईटी हमीरपुर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. इसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एमबीए किया. उन्होंने सुंदरनगर स्थित बहु तकनीकी संस्थान में कंप्यूटर विज्ञान विभाग के प्रमुख के रूप में भी सेवाएं दी हैं.
वर्ष 2022 में जब उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा (सीआरएस) मांगी थी, उस समय वह सीआईडी धर्मशाला में डीएसपी के पद पर तैनात थे. इससे पहले भी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी, लेकिन उस समय सरकार से इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई थी.
अब एक बार फिर विकास धीमान ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है. बताया जा रहा है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के करीबी रहे हैं. ऐसे में उनके भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में उतरने की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
हालांकि, अभी तक उनके वीआरएस आवेदन को सरकार की मंजूरी मिलने और भाजपा की ओर से टिकट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. अब सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि सरकार उनके आवेदन पर क्या फैसला लेती है और क्या विकास धीमान आगामी विधानसभा चुनाव में जयसिंहपुर से अपनी सियासी पारी की शुरुआत करेंगे.
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