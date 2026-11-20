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ASP विकास धीमान खेलेंगे हिमाचल में सियासी पारी! सरकारी सेवा से मांगा VRS

ASP विकास धीमान ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस में एएसपी (ASP) के पद पर तैनात विकास धीमान अब सरकारी सेवा छोड़कर सियासत में कदम रखने की तैयारी में हैं. विकास धीमान ने सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले सरकार के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए आवेदन किया है. उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की है. उनके इस कदम के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

जानकारी के अनुसार, मूल रूप से मंडी जिले के संधोल के रहने वाले विकास धीमान वर्ष 2012 बैच के एचपीएस अधिकारी हैं. करीब नौ महीने पहले उन्हें डीएसपी से एएसपी रैंक पर पदोन्नति मिली थी. हालांकि, अब उन्होंने पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने कांगड़ा जिले के पालमपुर को अपना घर बनाया है और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं.