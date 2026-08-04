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कानपुर देहात में बंबा में गिरी कार; ASP और गनर ने पीछे गेट से निकलकर बचाई जान, क्रेन की मदद से निकाली गई कार

कानपुर देहात में अनियंत्रित कार बंबा में गिरी ( Photo credit: ETV Bharat )