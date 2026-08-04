कानपुर देहात में बंबा में गिरी कार; ASP और गनर ने पीछे गेट से निकलकर बचाई जान, क्रेन की मदद से निकाली गई कार
सर्विलांस अधिकारी प्रवीण यादव ने बताया कि मोड़ पर संकेतक नहीं था, जिसके चलते कार बंबे में जा गिरी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 4:21 PM IST
कानपुर देहात : सिकंदरा थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. क्षेत्र में एक मामले की जांच करने गई पुलिस की गाड़ी बंबा में गिर गई. घटना की जानकारी होने पर इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद इसकी सूचना नजदीकी थाने की पुलिस को दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीढ़ी की मदद से एएसपी, वाहन चालक व एक गार्ड को बाहर निकाल लिया.
सर्विलांस अधिकारी प्रवीण यादव ने बताया कि मोड़ पर संकेतक नहीं था और बारिश भी काफी तेज हो रही थी. जिसके चलते मोड़ नहीं दिखाई दिया और कार बंबे में जा गिरी. बंबे में करीब 5 फीट तक पानी था. एएसपी, चालक और गनर ने किसी तरह अपनी जान बचाई और कार के पीछे वाले गेट से बाहर निकल आए.
पूरा मामला कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, जांच कर लौट रहे एएसपी आलोक प्रसाद अपनी गाड़ी से वापस लौट रहे थे, तभी रसधान देवीपुर मार्ग पर स्थित औडेरी बंबा पुलिया पर तेज बारिश के कारण उनकी कार अनियंत्रित होकर सीधे बंबा में जा गिरी.
हादसे के बाद कार में तेजी से पानी भरने लगा और उसके दरवाजे लॉक हो गए. जिससे एएसपी, उनके चालक और एक हेड कांस्टेबल कार के अंदर फंस गए. जिसके बाद एएसपी ने सूझबूझ दिखाते हुए कार का पिछला दरवाजा खोल दिया. इसके बाद तीनों किसी तरह बाहर निकलकर कार की छत पर पहुंच गए और मदद का इंतजार करने लगे.
इसी दौरान पीछे से आ रहे सिकंदरा थाना प्रभारी सुधाकर मिश्रा और उनकी पुलिस टीम ने राहत बचाव कार्य के लिए ग्रामीणों की मदद लेते हुए सीढ़ी का इंतजाम किया और सभी को बाहर निकाल लिया. इसके साथ ही कार में रखा सामान भी बाहर निकला. वहीं कार को क्रेन और हाइड्रा की मदद से बाहर निकाला गया.
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