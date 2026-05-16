ETV Bharat / state

संभल हिंसा मामले में ASP अनुज चौधरी ने वर्चुअली दी गवाही, दो घंटे में 150 सवाल पूछे गए, AK-47 को लेकर भी हुए सवाल

संभल हिंसा मामले में ASP अनुज चौधरी की हुई पेशी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल : सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में शनिवार को फिरोजाबाद एएसपी अनुज चौधरी की गवाही हुई. एएसपी अनुज चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से गवाही दी. हिंसा के समय अनुज चौधरी संभल के सीओ थे. दो घंटे में एएसपी अनुज चौधरी से 150 सवाल पूछे गए. गवाही 11 बजे शुरू हुई और 1 बजे खत्म हुई. शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर 2024 को दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में गोली लगने से चार लोगों की मौत हो गई थी. मामले की सुनवाई जिला जज विदुषी सिंह की अदालत में चल रही है. पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में शरीक साठा गैंग से जुड़े दो आरोपियों, मुल्ला अफरोज और गुलाम के नाम शामिल हैं. इसी मामले में आज जिला जज विदुषी सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. ASP अनुज चौधरी से AK-47 को लेकर भी हुए सवाल. (Video Credit; ETV Bharat) जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया, आज वर्तमान में सीओ पद पर तैनात अनुज चौधरी की गवाही पीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से क्राइम नंबर 346/24 में कराई गई. उन्होंने बताया कि मुख्य परीक्षा के दौरान अनुज चौधरी ने सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे और स्पष्ट तरीके से दिए, विपक्ष की ओर से कई सवाल पूछे गए और कुछ सवालों के माध्यम से उन्हें उलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने घटना से जुड़े प्रत्येक तथ्य का सटीक और स्पष्ट उत्तर दिया.