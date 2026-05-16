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संभल हिंसा मामले में ASP अनुज चौधरी ने वर्चुअली दी गवाही, दो घंटे में 150 सवाल पूछे गए, AK-47 को लेकर भी हुए सवाल

शासकीय वकील ने बताया, विपक्ष ने कुछ सवालों के माध्यम से उन्हें उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया.

संभल हिंसा मामले में ASP अनुज चौधरी की हुई पेशी.
संभल हिंसा मामले में ASP अनुज चौधरी की हुई पेशी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 5:24 PM IST

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Updated : May 16, 2026 at 6:50 PM IST

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संभल : सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में शनिवार को फिरोजाबाद एएसपी अनुज चौधरी की गवाही हुई. एएसपी अनुज चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से गवाही दी. हिंसा के समय अनुज चौधरी संभल के सीओ थे. दो घंटे में एएसपी अनुज चौधरी से 150 सवाल पूछे गए. गवाही 11 बजे शुरू हुई और 1 बजे खत्म हुई.

शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर 2024 को दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में गोली लगने से चार लोगों की मौत हो गई थी. मामले की सुनवाई जिला जज विदुषी सिंह की अदालत में चल रही है.

पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में शरीक साठा गैंग से जुड़े दो आरोपियों, मुल्ला अफरोज और गुलाम के नाम शामिल हैं. इसी मामले में आज जिला जज विदुषी सिंह की अदालत में सुनवाई हुई.

ASP अनुज चौधरी से AK-47 को लेकर भी हुए सवाल. (Video Credit; ETV Bharat)

जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया, आज वर्तमान में सीओ पद पर तैनात अनुज चौधरी की गवाही पीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से क्राइम नंबर 346/24 में कराई गई. उन्होंने बताया कि मुख्य परीक्षा के दौरान अनुज चौधरी ने सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे और स्पष्ट तरीके से दिए, विपक्ष की ओर से कई सवाल पूछे गए और कुछ सवालों के माध्यम से उन्हें उलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने घटना से जुड़े प्रत्येक तथ्य का सटीक और स्पष्ट उत्तर दिया.

घटना जो वास्तव में घटित हुई थी, उसके बारे में उन्होंने पूरी स्पष्टता के साथ जानकारी दी. पीसी के माध्यम से लगभग डेढ़ सौ से अधिक सवाल पूछे गए, जिनका जवाब उन्होंने बेहद संतुलित और प्रभावी ढंग से दिया. यह सुनवाई जनपद न्यायालय में हुई. सुनवाई के दौरान कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे थे, जो केस से संबंधित नहीं थे. इस पर हमने आपत्ति दर्ज कराई.

इस मामले में मुला अफरोज और गुलाम नाम के दो अभियुक्त हैं. विपक्ष की ओर से यह भी पूछा गया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसमें पुलिस की ओर से कोई फायरिंग की गई थी या नहीं. इस पर बताया गया कि पुलिस ने केवल रबर बुलेट का इस्तेमाल किया था, इसके अलावा, वर्तमान सीओ अनुज चौधरी से यह पूछकर भी उलझाने की कोशिश की गई कि उनके पास कौन-सी पिस्टल या कौन-सा असलहा था.

उनसे पूछा गया कि उनके पास कौन-सी पिस्टल थी, मौके पर कौन-सा असलहा मौजूद था और हमराह पुलिसकर्मियों के पास कौन-से हथियार थे. इस पर उन्होंने बताया कि उनके पास 9 एमएम की पिस्टल थी, जबकि हमराह पुलिसकर्मियों के पास एके-47 और पंप गन थीं.

एके-47 में इस्तेमाल होने वाली गोली के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने बताया कि उसमें 7.62×39 एमएम की गोली इस्तेमाल होती है. वहीं, 9 एमएम पिस्टल में इस्तेमाल होने वाली गोली के संबंध में भी उन्होंने जवाब दिया.

यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गैंग से मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, जानिए कैसे करते थे ठगी

Last Updated : May 16, 2026 at 6:50 PM IST

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