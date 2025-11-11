ETV Bharat / state

हिमाचल में बदल गए 14 एएसपी-डीएसपी, 10 अधिकारियों का तबादला आदेश रद्द

हिमाचल पुलिस विभाग में बड़े पैमान पर एएसपी और डीएसपी का तबादला हुआ है. वहीं, 10 अधिकारियों का ट्रांसफर ऑर्डर रद्द किया गया.

हिमाचल में 14 एएसपी-डीएसपी बदल गए
हिमाचल में 14 एएसपी-डीएसपी बदल गए (Etv Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 7:03 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में एक बार फिर व्यापक स्तर पर तबादले और पदस्थापन आदेश जारी किए हैं. राज्यपाल की स्वीकृति से जारी इस अधिसूचना में कई पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जबकि कुछ पूर्व आदेशों को संशोधित या रद्द किया गया है. ये आदेश 5 नवंबर 2025 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन के रूप में जारी हुए हैं.

नए आदेशों के अनुसार, सागर चंदर को एएसपी मंडी से स्थानांतरित कर तीसरी भारतीय रिजर्व बटालियन पंडोह में एएसपी के पद पर तैनात किया गया है. नरेंद्र कुमार, जो एएसपी पांचवीं आईआरबी बासी में कार्यरत हैं, उनका नाहन तबादला आदेश रद्द कर दिया गया है. राजेश कुमार-II, जो अवकाश आरक्षित एएसपी प्रथम आईआरबी बंगाणा में कार्यरत थे, उन्हें कमांडेंट, होमगार्ड, नौवीं बटालियन धर्मशाला नियुक्त किया गया है.

योगेश रॉल्टा, एएसपी नाहन, जिनका तबादला पांचवीं आईआरबी बासी में किया गया था, उनका आदेश निरस्त कर दिया गया है. भूपिंदर सिंह ब्रागटा, जो वर्तमान में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शिमला में तैनात हैं, अब कमांडेंट, होमगार्ड, राज्य मुख्यालय शिमला होंगे। प्रमोद चौहान, एएसपी (ट्रैफिक, टूरिस्ट एंड रेलवे) शिमला, को एएसपी (अवकाश आरक्षित) पुलिस मुख्यालय शिमला भेजा गया है. जबकि रत्तन सिंह, एएसपी शिमला, को एएसपी (ट्रैफिक, टूरिस्ट एंड रेलवे) शिमला के पद पर लगाया गया है.

कमल किशोर-I, डीएसपी सतर्कता मुख्यालय शिमला, का पांचवीं आईआरबी बासी तबादला आदेश रद्द किया गया है. रमाकांत ठाकुर, डीएसपी (मुख्यालय) सिरमौर, नाहन, का प्रथम आईआरबी बंगाणा तबादला भी निरस्त कर दिया गया है. सिद्धार्थ शर्मा, एसडीपीओ ठियोग, का डीएसपी (मुख्यालय) सिरमौर नाहन के रूप में हुआ तबादला भी रद्द किया गया है.

अजय कुमार-III, डीएसपी सतर्कता ब्यूरो कुल्लू, जिन्हें एसडीपीओ ठियोग भेजा गया था, अब उन्हें डीएसपी, तीसरी आईआरबी पंडोह, मंडी के पद पर भेजा गया है. चंदर शेखर, एसडीपीओ आनी, कुल्लू, को डीएसपी (ट्रैफिक) शिमला नियुक्त किया गया है. राजीव मेहता, डीएसपी सतर्कता ब्यूरो किन्नौर, रिकांग पिओ, जिन्हें पहले चौथी आईआरबी जंगल बेरी भेजा गया था, अब उन्हें एसडीपीओ आनी, जिला कुल्लू तैनात किया गया है.

अनिल कुमार-VII, डीएसपी प्रथम आईआरबी बंगाणा, को स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक (नॉर्दर्न रेंज) धर्मशाला नियुक्त किया गया है. शेर सिंह-II, डीएसपी पांचवीं आईआरबी बासी, जिनका तबादला एसडीपीओ चौारी, चंबा के रूप में हुआ था, उनका आदेश रद्द कर दिया गया है. अनिल ठाकुर-VIII, डीएसपी पांचवीं आईआरबी बासी, को अब डीएसपी, छठी आईआरबी धौलाकुआं, सिरमौर नियुक्त किया गया है.

नवीन झलटा, डीएसपी सतर्कता मुख्यालय शिमला, को एसडीपीओ दाड़लाघाट, सोलन के पद पर लगाया गया है। हर्नाम सिंह, डीएसपी (प्रतीक्षारत) पुलिस मुख्यालय शिमला, जिन्हें पूर्व में एसडीपीओ रामपुर भेजा गया था, अब डीएसपी सतर्कता ब्यूरो किन्नौर, रिकांग पिओ नियुक्त किया गया है.

मानवेंद्र ठाकुर, एसडीपीओ पांवटा साहिब, सिरमौर, जिनका तबादला डीएसपी (मुख्यालय) शिमला के रूप में हुआ था, उनका आदेश निरस्त कर दिया गया है. नरेश कुमार, एसडीपीओ रामपुर, जिला शिमला, का सतर्कता ब्यूरो एसआईयू शिमला में हुआ तबादला भी रद्द कर दिया गया है. विजय कुमार, डीएसपी (मुख्यालय) शिमला, जिनका तबादला पांवटा साहिब के रूप में किया गया था, उनका आदेश भी रद्द हुआ है.

संजीव कुमार गौतम, एसडीपीओ सरकाघाट, मंडी, को डीएसपी (मुख्यालय) हमीरपुर नियुक्त किया गया है. योगराज, एसडीपीओ चौरी, चंबा, जिनका तबादला बद्दी किया गया था, उनका आदेश रद्द कर दिया गया है. इसी तरह नितिन चौहान, डीएसपी (मुख्यालय) हमीरपुर को तत्काल पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, उनकी नई तैनाती के आदेश बाद में जारी होंगे.

TAGGED:

ASP AND DSP TRANSFERRED
10 OFFICERS TRANSFER ORDERS CANCEL
HIMACHAL POLICE OFFICERS TRANSFER
HIMACHAL POLICE DEPARTMENT
HIMACHAL ASP AND DSP TRANSFER

