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अस्मिता महिला साइकिलिंग सिटी लीग, सिंधु लता हेंब्रम समेत कई प्रतिभाएं चमकीं

विश्व साइकिलिंग दिवस के अवसर पर रांची में अस्मिता महिला साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन किया गया.

Asmita Womens Cycling City League on the occasion of World Bicycle Day organised in Ranchi
अस्मिता महिला साइकिलिंग सिटी लीग (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 2, 2026 at 8:41 PM IST

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रांचीः विश्व साइकिलिंग दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया अस्मिता महिला साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन रांची के खेलगांव स्थित एमपी थिएटर रोड पर किया गया. खेल मंत्रालय, भारत सरकार और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशन में झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया.

इस प्रतियोगिता में जिला की करीब 200 बालिका खिलाड़ियों और साइकिलिंग प्रेमियों ने भाग लेकर महिला खेलों के प्रति बढ़ती जागरूकता और उत्साह का परिचय दिया. कार्यक्रम की शुरुआत मनन विद्या स्कूल, रांची के निदेशक मनोज महतो और झारखंड ओलंपिक संघ के सदस्य रितेश कुमार झा ने संयुक्त रूप से फ्लैग ऑफ कर किया. प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों और श्रेणियों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया तथा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.

Asmita Womens Cycling City League on the occasion of World Bicycle Day organised in Ranchi
अस्मिता महिला साइकिलिंग सिटी लीग की शुरुआत (ETV Bharat)

रेसिंग साइकिल (सीनियर वर्ग) में सिंधु लता हेंब्रम ने पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. श्वेता कुमारी दूसरे और तारा मिंज तीसरे स्थान पर रहीं. वहीं रेसिंग साइकिल (जूनियर वर्ग) में निकिता सोरेंग ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंजलि एक्का को रजत और सीमा उरांव को कांस्य पदक मिला.

Asmita Womens Cycling City League on the occasion of World Bicycle Day organised in Ranchi
सिंधु लता हेंब्रम ने जीता गोल्ड मेडल (ETV Bharat)

इंडियन साइकिल (सीनियर वर्ग) में अंजलि कुमारी ने पहला स्थान प्राप्त किया. अणिमा कुमारी दूसरे और निशा लकड़ा तीसरे स्थान पर रहीं. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और प्रतिभागियों ने अपनी फिटनेस तथा तकनीकी कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया.

समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया. इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए अतिथियों ने कहा कि खेलो इंडिया जैसी योजनाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही हैं. उन्होंने खिलाड़ियों से भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर झारखंड का नाम रोशन करने का आह्वान किया.

Asmita Womens Cycling City League on the occasion of World Bicycle Day organised in Ranchi
अस्मिता महिला साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन (ETV Bharat)

झारखंड साइकिलिंग संघ के कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह ने कहा कि खेलो इंडिया अस्मिता महिला साइकिलिंग सिटी लीग का उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध कराना और साइकिलिंग के प्रति उनकी रुचि को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया. यह दर्शाता है कि झारखंड में महिला साइकिलिंग तेजी से आगे बढ़ रही है. हमारा प्रयास है कि ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से नई प्रतिभाओं की पहचान हो और उन्हें आगे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिले.

Asmita Womens Cycling City League on the occasion of World Bicycle Day organised in Ranchi
अस्मिता महिला साइकिलिंग सिटी लीग में भाग लेते खिलाड़ी (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में झारखंड साइकिलिंग संघ के कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह, साइकिलिंग प्रशिक्षक रामकुमार भट्ट, प्रशिक्षिका प्रोनोति सिंह, कृष्णा कुमार महतो, रमन कुमार और अग्नू उरांव समेत अन्य सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इस आयोजन ने न केवल महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया, बल्कि राज्य में साइकिलिंग खेल के विकास को भी नई गति प्रदान की.

Asmita Womens Cycling City League on the occasion of World Bicycle Day organised in Ranchi
विश्व साइकिलिंग दिवस के अवसर पर रांची में कार्यक्रम (ETV Bharat)

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