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अस्मिता स्टेट रग्बी टूर्नामेंट : विजेता खिलाड़ियों को मिलेगा जोनल और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका

स्टेट रग्बी प्रतियोगिता में खेलतीं खिलाड़ी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में रविवार को अस्मिता अंडर-15 बालिका राज्य स्तरीय रग्बी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. झारखंड रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और रग्बी इंडिया के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के नौ जिलों की बालिका टीमों ने हिस्सा लिया है. प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को आगे जोनल स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा. जोनल स्तर पर चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी. इस तरह राज्य की बालिका खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मंच मिलेगा.

प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में खेल विभाग के उपनिदेशक निर्भय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. उर्मिला सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, सुनील गुप्ता, मानस सिन्हा, रंजीत मेहता, शशि पांडे, गौरव गुरुंग और संजय सोनकर उपस्थित रहे. पहले दिन खेले गए मुकाबलों में रांची, दुमका और बोकारो की टीमों ने जीत दर्ज की. रांची ने पश्चिमी सिंहभूम को 34-7 से हराया, जबकि दुमका ने धनबाद को 25-0 और बोकारो ने सरायकेला को 10-0 से शिकस्त दी.