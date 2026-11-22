अस्मिता स्टेट रग्बी टूर्नामेंट : विजेता खिलाड़ियों को मिलेगा जोनल और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका
अस्मिता अंडर-15 बालिका राज्यस्तरीय रग्बी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रांची में खेला जा रहा है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : November 22, 2026 at 5:45 PM IST
रांचीः बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में रविवार को अस्मिता अंडर-15 बालिका राज्य स्तरीय रग्बी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. झारखंड रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और रग्बी इंडिया के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के नौ जिलों की बालिका टीमों ने हिस्सा लिया है. प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को आगे जोनल स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा. जोनल स्तर पर चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी. इस तरह राज्य की बालिका खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मंच मिलेगा.
प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में खेल विभाग के उपनिदेशक निर्भय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. उर्मिला सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, सुनील गुप्ता, मानस सिन्हा, रंजीत मेहता, शशि पांडे, गौरव गुरुंग और संजय सोनकर उपस्थित रहे. पहले दिन खेले गए मुकाबलों में रांची, दुमका और बोकारो की टीमों ने जीत दर्ज की. रांची ने पश्चिमी सिंहभूम को 34-7 से हराया, जबकि दुमका ने धनबाद को 25-0 और बोकारो ने सरायकेला को 10-0 से शिकस्त दी.
12 जिलों में सक्रिय हैं रग्बी के खिलाड़ी
झारखंड रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद हेजाज ने बताया कि राज्य के 14 जिलों में रग्बी के सक्रिय समूह हैं. संगठन पिछले 10 वर्षों से राज्य में इस खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है. झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि राज्य की तीन खिलाड़ी भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.
अंडर-15 बालिका टूर्नामेंट के माध्यम से कम उम्र की खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है. साथ ही केंद्र सरकार की योजना के तहत भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मंच मिल रहा है.उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं को खेल से जुड़ने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.