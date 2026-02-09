ETV Bharat / state

‎विदेश से बूंदी तक परिंदों की दस्तक, 162 से अधिक प्रजातियों ने बढ़ाई रौनक

एशियन वाटर बर्ड सेंसस-2026 के अंतर्गत बूंदी जिले की प्रमुख आर्द्रभूमियों एवं जलाशयों को कवर किया गया है.

एशियन वॉटरबर्ड सेंसस 2026
एशियन वॉटरबर्ड सेंसस 2026 (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 1:16 PM IST

‎बूंदी : रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (RVTR) एवं बूंदी टेरिटोरियल वन क्षेत्र में तीन दिवसीय एशियन वाटर बर्ड सेंसस-2026 का आयोजन पूरे उत्साह और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ किया गया. यह सेंसस विश्वभर में हर वर्ष आयोजित की जाने वाली एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों में पाए जाने वाले पक्षियों की स्थिति, संख्या, प्रजातीय विविधता और उनके आवासों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य का आकलन करना है. इस वर्ष बूंदी जिला इस अंतरराष्ट्रीय पहल का सशक्त केंद्र बनकर उभरा है.

उप वन संरक्षक, बूंदी टेरिटोरियल आलोक नाथ गुप्ता और उप वन संरक्षक, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व अरुण कुमार डी. के दिशा-निर्देशन में यह सेंसस संचालित हो रहा है. दोनों वन क्षेत्रों के अनुभवी फील्ड स्टाफ के साथ जीव विज्ञानी नयन उपाध्याय का तकनीकी सहयोग अभियान को वैज्ञानिक मजबूती प्रदान कर रहा है. उनके मार्गदर्शन में जलपक्षियों की पहचान, प्रजातियों का वर्गीकरण और संख्या का सटीक आकलन किया जा रहा है.

‎उप वन संरक्षक अरुण कुमार डी. (ETV Bharat Bundi)

162 से अधिक प्रजातियों ने बढ़ाई रौनक : ‎उप वन संरक्षक अरुण कुमार डी. ने बताया कि सेंसस अभियान में 16 से अधिक स्थलों पर सर्वेक्षण में 162 से अधिक जलपक्षी प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई है. ये बूंदी जिले की आर्द्रभूमियों की समृद्ध जैव विविधता का स्पष्ट संकेत है. इस दौरान दर्ज की गई प्रजातियों में रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, ग्रीन-विंग्ड टील, नॉर्दर्न पिनटेल, यूरेशियन स्पूनबिल, ग्रेट व्हाइट पेलिकन, स्पॉट-बिल्ड पेलिकन, रुडी शेल्डक, यूरेशियन विजन, कॉमन पोचार्ड, पैलास की गल, रिवर लैपविंग, ब्लैक स्टॉर्क, ग्रे लैग गूज़, गार्गेनी, कॉटन पिग्मी गूज़, नॉर्दर्न शोवलर और सारस क्रेन शामिल हैं.

‎विदेश से बूंदी तक परिंदों की दस्तक
‎विदेश से बूंदी तक परिंदों की दस्तक (ETV Bharat Bundi)

‎इनमें से अधिकांश प्रजातियां लंबी दूरी तय करने वाली पैले आर्कटिक प्रवासी पक्षी हैं, जो मध्य एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी चीन के कुछ हिस्सों से प्रवास कर सेंट्रल एशियन फ्लाई वे के माध्यम से यहां पहुंचती हैं. इनके प्रवासन मार्ग कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और सिंधु-गंगा के मैदानों की प्रमुख नदियों और आर्द्रभूमियों से होकर गुजरते हैं, जिसके बाद ये उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत में अपने शीतकालीन आवासों तक पहुंचते हैं.

‎आर्द्रभूमियों पर केंद्रित व्यापक सर्वेक्षण : ‎रामगढ़ टाइगर रिजर्व के एसीएफ नवीन नारायणी ने बताया कि एशियन वाटरबर्ड सेंसस-2026 के अंतर्गत बूंदी जिले की प्रमुख आर्द्रभूमियों एवं जलाशयों को कवर किया गया है. उन्होंने बताया कि जैतसागर झील, गुड़ा बांध, अभयपुरा बांध, रामसागर झील, बर्धा बांध, गोठड़ा बांध, कनकसागर बांध, रतन सागर, पैबलापुरा बांध, इन्द्राणी बांध, संभूसागर, फूलसागर, टिकरड़ा तालाब, जरबंधा झील, बेहडूपुरा तालाब और जामुनिया जलाशय जैसे स्थलों पर सुबह-सुबह और सांझ ढलते समय पक्षियों की गतिविधियों का सूक्ष्म अध्ययन किया जा रहा है. ‎इन स्थलों पर दूरबीन और आधुनिक गणना पद्धतियों की मदद से पक्षियों की उपस्थिति, उड़ान शैली, झुंडों की संख्या और उनके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है. शांत जल में तैरते पक्षी, किनारों पर भोजन तलाशते झुंड और आकाश में मंडराते परिंदे इस सेंसस को जीवंत बना रहे हैं.

अनुभवी फील्ड स्टाफ के साथ जीवविज्ञानी के सहयोग से हुआ सेंसस
अनुभवी फील्ड स्टाफ के साथ जीवविज्ञानी के सहयोग से हुआ सेंसस (ETV Bharat Bundi)

‎पर्यावरणीय संतुलन का संकेतक : ‎एसीएफ नवीन नारायणी ने बताया कि जलपक्षी किसी भी आर्द्रभूमि के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संवेदनशील संकेतक होते हैं. यदि किसी क्षेत्र में पक्षियों की विविधता और संख्या संतुलित रहती है, तो इसका अर्थ है कि वहां जल गुणवत्ता, भोजन शृंखला और आवासीय परिस्थितियां अनुकूल हैं. एशियन वाटरबर्ड सेंसस के माध्यम से प्राप्त आंकड़े इन सभी पहलुओं को समझने में सहायक होते हैं. ‎यह सेंसस न केवल वर्तमान स्थिति का आकलन करता है, बल्कि भविष्य की संरक्षण रणनीतियों की नींव भी रखता है. जलवायु परिवर्तन, जल स्रोतों पर बढ़ता दबाव और मानवीय हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों के बीच ऐसे वैज्ञानिक सर्वेक्षणों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

जलपक्षियों की पहचान, प्रजातियों का वर्गीकरण और संख्या का सटीक आकलन
जलपक्षियों की पहचान, प्रजातियों का वर्गीकरण और संख्या का सटीक आकलन (ETV Bharat Bundi)

‎युवाओं की सहभागिता, संरक्षण की उम्मीद‎ : डीएफओ अरुण कुमार डी. ने बताया कि इस सेंसस अभियान में विज्ञान संकाय के विद्यार्थी, बर्डिंग में रुचि रखने वाले युवा और विभिन्न स्वयंसेवकों की भागीदारी उल्लेखनीय रही. सर्वेक्षण के दौरान उन्हें जल पक्षियों की पहचान, प्रवासी पक्षियों के महत्व और आर्द्रभूमि संरक्षण से जुड़ी व्यावहारिक जानकारियां दी गईं. विद्यार्थियों के लिए यह अनुभव पाठ्य पुस्तकों से कहीं आगे जाकर प्रकृति को समझने का अवसर बना. उनका कहना है कि जब युवा पीढ़ी संरक्षण अभियानों से जुड़ती है, तो पर्यावरण संरक्षण की नींव और मजबूत होती है.

पक्षियों के संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखना होगा : ‎पूर्व वन्यजीव प्रतिपालक पृथ्वी सिंह राजावत ने बताया कि एशियन वाटरबर्ड सेंसस से प्राप्त आंकड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा किए जाते हैं. इनके आधार पर आर्द्र भूमियों के वैज्ञानिक प्रबंधन, जल पक्षियों के संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने की रणनीतियां तैयार की जाती हैं. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और बूंदी क्षेत्र में आयोजित यह सेंसस भविष्य में संरक्षण प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएगा. उन्होंने बताया कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व बनने से अब सिस्टेमेटिक काम हुआ है, सारा सर्वे ऑनलाइन किया गया है. इसमें कई टीम शामिल की गई थी, इस बार पक्षियों की कई नई प्रजातियां देखने को मिली है. यह यहां की जैवविविधता के लिए अच्छे संकेत हैं.

