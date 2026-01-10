ETV Bharat / state

स्कॉटिश ओस्पेरो यूरोप से उड पहुंची नर्मदा घाटी, 213 किस्म के पक्षियों ने सजाया बरगी का कोना

मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी और नदी बनी रेयर यूरोपियन पक्षियों का नया घर. 213 किस्म के प्रवासी परिवार के साथ जबलपुर के बरगी को बना रहे अपना बसेरा.

Narmada Valley Migratory Birds Home
जबलपुर बना प्रवासी पक्षियों का घर (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

January 10, 2026

January 10, 2026

रिपोर्ट: विश्वजीत सिंह राजपूत

जबलपुर: संस्कारधानी के वर्ड लवर के लिए इस बार प्रवासी पक्षियों की गणना खुशखबरी लेकर आई है. जबलपुर के आसपास की जल संरचनाओं में 213 किस्म के हजारों पक्षी रुकने के लिए आए हैं. इनमें से कुछ यूरोपियन देशों से आए हैं और कुछ भारत के ही ठंडे इलाकों से यहां पहुंचे हैं. इस साल बाकायदा इनकी वैज्ञानिक तरीके से गिनती की गई है. हालांकि बर्ड्स लवर का कहना है कि, इलाकों में पक्षी अपना स्थाई घर बना सकते हैं यदि वहां के किसान उनके सह अस्तित्व को स्वीकार कर ले.

जबलपुर में पक्षियों का सर्वे
वन विभाग के डी एफ ओ आरके सोलंकी ने बताया कि, ''जबलपुर मैं जलीय पक्षियों की गणना का सालाना अभियान चलाया गया. यह कार्यक्रम वेटलैंड इंटरनेशनल और उनके भारतीय सहयोगी मुंबई नेचुरल के साथ मिलकर करती है. दो दिनों तक चले इस अभियान में जबलपुर के 25 से ज्यादा पक्षी प्रेमियों ने वन विभाग के साथ वेटलैंड में जाकर प्रवासी पक्षियों की गणना मैं हिस्सा लिया.''

Bargi Dam Home Of European Birds
ओस्प्रे से लेकर सारस तक मिले (Forest Department Jabalpur)
पक्षी के मिलने से वन विभाग और बर्ड लवर्स में खुशी (ETV Bharat)

213 प्रजातियों के पक्षी जबलपुर में पाए गए
आरके सोलंकी ने बताया कि, ''इस गणना कार्यक्रम में 213 प्रजातियों के पक्षी जबलपुर में पाए गए. इन पक्षियों की गणना जबलपुर के 20 तालाबों में की गई. इस अभियान के बाद जो आंकड़े सामने आए उससे ऐसा लगता है कि प्रवासी पक्षियों के लिए जबलपुर की अबोहवा पसंद आ रही है. इसलिए वे जबलपुर के आसपास आ रहे हैं.

jabalpur 213 species birds found
213 प्रजातियों के पक्षी जबलपुर में पाए गए (Forest Department Jabalpur)

ओस्प्रे से लेकर सारस तक मिले
इस गणना में जबलपुर के वर्ड लवर फोटोग्राफर संजय गुप्ता भी शामिल हुए. उन्होंने बताया कि, ''ओस्प्रे बर्ड पैरीग्रीन फाल्कन (बाज), ऑरेंज ब्रेस्टेड बर्ड गल, पोचार्ड पैरीग्रीन फाल्कन, सारस जैसी दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों को जबलपुर पसंद आ रहा है.'' संजय गुप्ता ने बताया कि, ''इनमें रिवर लैपविंग, पैलस गल, पेरेग्रीन फालकन, कॉमन पोचार्ड जैसी प्रजातियों को पहली बार बरगी डैम एवं खंदारी जलाशय में देखा गया है.''

jabalpur 213 species birds found
जबलपुर में पक्षियों का सर्वे (Forest Department Jabalpur)

बरगी बांध कैचमेंट एरिया में पक्षियों का जमावड़ा
संजय गुप्ता का कहना है, ''बरगी बांध कैचमेंट इलाके में इन पक्षियों की संख्या बहुत अधिक है. यह क्षेत्र जबलपुर से शुरू होकर मंडला और सिवनी जिले तक पहुंच जाता है. इन पक्षियों ने नदी किनारे एंड भी दिए हैं लेकिन जैसे ही बरगी बांध का पानी कम होता है तो किस उन जगहों पर खेती शुरू कर देते हैं. ऐसी स्थिति में इन पक्षियों के अंडे और बच्चे मर जाते हैं.'' संजय गुप्ता का कहना है कि, ''सरकार को इन इलाकों में लोगों में जागरूकता फैलाने चाहिए, ताकि इन प्रवासी पक्षियों का यह स्थान स्थाई घर बन सके.

Scottish Osprey At Narmada River
213 किस्म के परिवार के पक्षी मिले (Forest Department Jabalpur)

जबलपुर में बहुत बड़ी पैमाने पर जंगल है जल संरचनाएं हैं और कम से कम शहरी इलाकों में लोग पक्षियों की इज्जत करना जानते हैं. इसलिए जबलपुर के आसपास विदेशी पक्षी आते हैं और रुकते हैं संजय गुप्ता ने बताया कि जबलपुर की शहर के बीच में सेल परण उद्यान में कई किस्म के पक्षी आते हैं लेकिन लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचते ना ही छेढ़ते इसलिए यह स्थान उनका कुछ दिनों के लिए घर बन जाता है

संपादक की पसंद

