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बिहार के विभास्कर कुमार का भारतीय टीम में चयन, एशियाई चैंपियनशिप में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व

विभास्कर कुमार ने हैमस्ट्रिंग की चोट और कोरोना को पछाड़ते हुए बिहार और देश का नाम रोशन किया. चीन में वह इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे.

Vibhaskar Kumar
विभास्कर कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 6, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
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सारण: बिहार के सारण जिले के सोनपुर निवासी युवा धावक विभास्कर कुमार का चयन चीन के ऑर्डोस शहर में 9 से 12 जुलाई तक आयोजित होने वाली अंडर-23 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है. वे 100 मीटर दौड़ और 4×100 मीटर रिले स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. उनके चयन से जिले और पूरे बिहार के खेल जगत में खुशी का माहौल है.

सोनपुर के विभास्कर का भारतीय टीम में चयन: विभास्कर ने इस वर्ष रांची में आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर दौड़ 10.36 सेकेंड में पूरी की थी. यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. इसी उपलब्धि के आधार पर उन्होंने अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया. उनकी इस रफ्तार ने उन्हें देश के तेज धावकों की कतार में खड़ा कर दिया.

आसान नहीं रहा सफलता का सफर: सोनपुर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का सफर विभास्कर के लिए आसान नहीं रहा है. उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में दौड़ना शुरू किया. बाद में पढ़ाई के लिए हैदराबाद गए, जहां स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई.

हैमस्ट्रिंग की चोट और कोरोना से हुआ था खेल प्रभावित: वर्ष 2019 में हैमस्ट्रिंग की चोट और उसके बाद कोरोना महामारी के कारण उनका खेल प्रभावित हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. बिहार सरकार के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उन्हें बेंगलुरु में कोच मनोज लोगराज के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण मिला, जिसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आया है.

बिहार के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक- सलीम परवेज: भारतीय रिले टीम में विभास्कर के साथ सम वसंत, हर्ष राउत, मोहम्मद शान और लैकिक मेलगे भी शामिल हैं. टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है. जिला एवं राज्य एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष सलीम परवेज ने कहा कि विभास्कर की उपलब्धि बिहार के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है.

"अब राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं."- सलीम परवेज, अध्यक्ष, जिला एवं राज्य एथलेटिक्स संघ

"बिहार में खेलों का माहौल तेजी से बदल रहा है और आने वाले समय में राज्य के खिलाड़ी विश्व स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे."- गजेंद्र कुमार सिंह, संघ के सचिव

बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद: विभास्कर के चयन पर एथलेटिक्स संघ के कई पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. सभी को उम्मीद है कि सोनपुर का यह युवा धावक चीन में शानदार प्रदर्शन कर भारत, बिहार और सारण का नाम रोशन करेगा.

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