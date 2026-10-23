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एशियन पैरा गेम्स स्वर्ण पदक विजेता सुवर्णा राज बनेंगी दिल्ली की नई राज्य दिव्यांगजन आयुक्त, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

स्वर्ण पदक विजेता सुवर्णा राज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पैरालंपियन और एशियन पैरा गेम्स 2026 की स्वर्ण पदक विजेता सुवर्णा राज को दिल्ली का नया राज्य दिव्यांगजन आयुक्त नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उपराज्यपाल ने यह निर्णय तीन उपयुक्त उम्मीदवारों के उस पैनल में से लिया है, जिसकी सिफारिश सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी ने की थी.

पूर्णकालिक पद पर तीन वर्ष के लिए नियुक्ति

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिल्ली दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के तहत की गई इस नियुक्ति के अनुसार, सुवर्णा राज पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो) इस पूर्णकालिक पद पर सेवा देंगी. पूर्व राज्य आयुक्त का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से यह पद खाली चल रहा था. इससे पूर्व वर्ष 2024 में शुरू की गई चयन प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं हो सका था. इस पद को भरने के लिए जुलाई 2026 में खुले विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे.

समाज कल्याण विभाग को निर्धारित समयसीमा के भीतर कुल 18 आवेदन प्राप्त हुए. आंतरिक जांच समिति ने निर्धारित योग्यता, अनुभव और विज्ञापित शर्तों के आधार पर सभी आवेदनों की गहन समीक्षा की, जिसमें 15 उम्मीदवार पात्र पाए गए. 20 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक आयोजित की गई. इस साक्षात्कार में उपस्थित हुए 13 पात्र उम्मीदवारों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की गई.



समिति ने उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक अनुभव, दिव्यांगजनों के अधिकारों व कल्याण से जुड़े मामलों में उनकी समझ और पद की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने सर्वसम्मति से तीन सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों के एक पैनल की सिफारिश उपराज्यपाल को सौंपी थी. दिल्ली दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 42(3) के तहत गठित इस सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी में दिल्ली प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी शामिल थे. इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव और सदस्य के तौर पर अपर मुख्य सचिव (समाज कल्याण), प्रधान सचिव (शिक्षा), मंडलायुक्त (राजस्व) तथा सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) शामिल थे. बता दें कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79 के तहत राज्य सरकार को राज्य दिव्यांगजन आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है. यह पद दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण, उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाली पैरा-एथलीट सुवर्णा राज का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था. वर्तमान निवास उनका ग्रेटर नोएडा है.