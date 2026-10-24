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एशियन पैरा गेम्स 2026: हरियाणा के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन, कुल पदकों में 27.2% हिस्सेदारी, 88 प्रतिशत रहा खिलाड़ियों का सक्सेस रेट

Asian Para Games 2026 ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: आइची-नागोया 2026 एशियन पैरा गेम्स का आयोजन 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 तक जापान में हुआ. इन खेलों में भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ और ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 114 पदक जीते. इनमें 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य पदक शामिल रहे. इसी के साथ पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा. इससे पहले साल 2022 में भारत के 111 मेडल जीते थे.

एशियन पैरा गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा: 5वें एशियन पैरा गेम्स में शुक्रवार को हरियाणा के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड मेडल जीते. सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो, हन्नी ने जैवलिन थ्रो, प्रणव सूरमा ने क्लब थ्रो, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी, संदीप कुमार ने 400 मीटर दौड़, नितेश कुमार ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता. इनके अलावा भावना और पूजा ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता. वहीं प्रमोद ने 1500 मीटर दौड़ और नितेश कुमार ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता. नवदीप ने जैवलिन थ्रो में, हिमांशु ने तैराकी में, धर्मबीर ने क्लब थ्रो में, अजय कुमार ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया.

कुल पदकों में हरियाणा की 27.2% हिस्सेदारी: देश के मेडल्स में हरियाणा के खिलाड़ियों के 9 गोल्ड समेत 31 मेडल हैं, जो पिछली बार से एक मेडल ज्यादा है. यानी देश कुल पदकों में 27.2% और स्वर्ण पदकों में 29% हिस्सेदारी हरियाणवियों की है. फरीदाबाद के प्रणव सुरमा ने डिस्कस थ्रो के बाद क्लब थ्रो में भी सोना जीता. स्विमिंग में झज्जर के हिमांशु ने तीसरा कांस्य दिलाया. इनके अलावा हनी और करनाल नितेश कुमार ने भी दो-दो पदक जीते हैं. पदक भारत के पदक साल 2022 भारत के पदक साल 2026 हरियाणा के पदक साल 2022 हरियाणा के पदक साल 2026 गोल्ड मेडल 29 30 06 09 सिल्वर मेडल 31 35 09 10 ब्रॉन्ज मेडल 51 49 15 12 कुल 111 114 30 31 88 प्रतिशत रहा खिलाड़ियों का सक्सेस रेट: इस बार भारत के 168 खिलाड़ियों ने 11 खेलों में हिस्सा लिया. भारतीय दल में हरियाणा के 35 खिलाड़ी थे, जो 8 खेलों में उतरे. 27 खिलाड़ियों ने मेडल जीते. यानी सक्सेस रेट 88% रहा. पिछली बार हरियाणा के 85 खिलाड़ी थे. 27 ने मेडल जीते थे. यानी सक्सेस रेट 32% रहा था. ऐसे में सक्सेस रेट 56% बढ़ा है. 8 महिला खिलाड़ियों में से 4 ने मेडल जीते. हरियाणा के सवर्ण पदक विजेता: एशियन पैरा गेम्स में हरियाणा के 09 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता. इससे पहले साल 2022 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 06 गोल्ड मेडल जीते थे. देखें इस बार किस-किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता. सुमित अंतिल (सोनीपत): पुरुषों की जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) F42-44/61-64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता.

पुरुषों की जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) F42-44/61-64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. रिंकू हुड्डा (रोहतक) : पुरुषों की जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) F46 स्पर्धा में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता.

पुरुषों की जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) F46 स्पर्धा में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता. प्रणव सूरमा (फरीदाबाद): पुरुषों की क्लब थ्रो (F51) और डिस्कस थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता.

पुरुषों की क्लब थ्रो (F51) और डिस्कस थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. हरविंदर सिंह (कैथल): पैरा तीरंदाजी (रिकर्व पुरुषों के डबल्स) इवेंट में विजय सुंदी के साथ मिलकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

पैरा तीरंदाजी (रिकर्व पुरुषों के डबल्स) इवेंट में विजय सुंदी के साथ मिलकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. नितेश कुमार (करनाल): पैरा बैडमिंटन के पुरुष एकल (SL3) मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता.

पैरा बैडमिंटन के पुरुष एकल (SL3) मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता. अमित सरोहा (सोनीपत): पैरा एथलेटिक्स (डिस्कस थ्रो/क्लब थ्रो कैटगरी) में स्वर्ण पदक जीता.

पैरा एथलेटिक्स (डिस्कस थ्रो/क्लब थ्रो कैटगरी) में स्वर्ण पदक जीता. रामपाल चहल (जींद): पुरुषों की पैरा हाई जंप (ऊंची कूद) स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता.

पुरुषों की पैरा हाई जंप (ऊंची कूद) स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता. तरुण ढिल्लों (हिसार): पैरा बैडमिंटन की पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया.

पैरा बैडमिंटन की पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया. मोना अग्रवाल: हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की बहू ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन दोनों स्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए दो गोल्ड मेडल जीते.