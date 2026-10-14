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आंधी तूफान भी नहीं हिला पाते एशियन ओपनबिल के घोंसले, मंडला में कराई बारिश! विदा लेने को तैयार

मंडला: हजारों किलोमीटर का सफर, आसमान की अनंत ऊंचाइयां और सरहदों की बंदिशों से बेखबर पक्षी मंडला में घोंसला बनाकर रह रहे हैं. जी हां प्रकृति के इशारे पर एक देश से दूसरे देश तक उड़ान भरते नन्हे परिंदे उडला यानी एशियन ओपनबिल मंडला में जून में महमान बनकर आए थे. ये सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि प्रकृति के वो अनमोल मेहमान हैं, जिनकी मौजूदगी अपने साथ खूबसूरती, उम्मीद और जीवन का संदेश लेकर आती है.

मध्य प्रदेश के मंडला जिले के खुकसर की धरती भी हर साल ऐसे ही विदेशी मेहमानों के आगमन से गुलजार होती है. नदियों का कलकल बहता पानी, जलस्रोतों की शांति, हरियाली से आच्छादित जंगल और अनुकूल प्राकृतिक वातावरण उन्हें यहां मिलता है. स्थानीय मान्यताओं में इन पक्षियों के आगमन को खुशहाली, समृद्धि और अच्छी बारिश की उम्मीद से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, इनके आने का वास्तविक कारण इनके प्रवास, भोजन, प्रजनन और अनुकूल आवास जैसी प्राकृतिक जरूरतों से जुड़ा है.

एशियन ओपनबिल नाम का पक्षी जो उत्तर दिशा से लंबी दूरी तय कर जून के पहले सप्ताह को मण्डला आते हैं. यहां के खुकसर गांव में इनके आने से ग्रामीणों के द्वारा वर्षा होने का अनुमान लगाया जाता है. दावा है कि, इनके आने के साथ ही एक सप्ताह के भीतर ही वर्षा होनी प्रारंभ हो जाती है. वहीं इन पक्षियों के द्वारा निश्चित जगह और पेड़ का चयन कर घोंसला बनाया जाता है. घोंसला इतना मजबूत होता है कि कितने भी आधी तूफान हो इनके घोंसले पेड़ पर टिके रहते हैं. अक्टूबर के आखरी महीने ठंड की शुरुआत होने के साथ ही ये पक्षी फिर से उत्तर दिशा की और वापस चले जाते हैं.

आंधी तूफान भी नहीं हिला पाते एशियन ओपनबिल के घोंसले (ETV Bharat)

बारिश के बाद लौट जाते हैं अपने देश

पक्षी विशेषज्ञ राजीव मिश्रा बताते हैं कि, ''इस पक्षी का वैज्ञनिक नाम एशियन ओपनबिल है. लेकिन स्थानीय भाषा में इसे उडला कहते हैं. ये जो पक्षी हैं हमारे वैज्ञानिक से भी ज्यादा सटीक भविष्यवाणी करते हैं. ये इतने वर्षों से आ रहे हैं, मैंने खुद 2006 से इनको एक निश्चित जगह और निश्चित पेड़ पर देखा है. इनका पूरा मेप और इनके आने की टाइमिंग रहती है. जैसे ही जून माह में इनका आगमन होता है उसके दो-चार दिनों के बाद बारिश प्रारंभ हो जाती है. इसी बीच ये अपने घोंसले बना कर तैयार कर लेते हैं. इनके लिए भोजन की व्यवस्था भी प्रचुर मात्रा में यहां मौजूद रहती है.''

मानसून के बाद वापस लौट जाते हैं घर (ETV Bharat)

इन परिंदों की चहचहाहट सिर्फ कानों को सुकून नहीं देती बल्कि यह हमारे पर्यावरण की सेहत और जैव विविधता की अहम कहानी भी बयां करती है. इनका आना हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना गहरा है. जब जंगल सुरक्षित रहेंगे, नदियां निर्मल रहेंगी और जलस्रोत जीवंत रहेंगे, तभी इन विदेशी मेहमानों की उड़ान भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी जारी रह सकेगी. पक्षी विशेषज्ञ शिक्षक राजीव मिश्रा वर्ष 2006 से इन प्रवासी पक्षियों पर शोध कर रहे हैं.