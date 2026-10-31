एशियाड विजेता कुश्ती खिलाड़ी सुनील कुमार की सरकार से खास मांग, ETV भारत से बोले- "ग्रासरूट खिलाड़ियों को भी मिले आर्थिक मदद"
GRECO ROMAN WRESTLING SUNIL KUMAR: भिवानी में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कुश्ती खिलाड़ी सुनील कुमार ने सरकार से खास मांग की.
Published : October 31, 2026 at 12:01 PM IST
भिवानी: भिवानी के ऐतिहासिक भीम स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में एशियन खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में खिलाड़ियों को लगभग 187 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई. इस दौरान ग्रीको-रोमन कुश्ती के दिग्गज खिलाड़ी सुनील कुमार ने सरकार की खेल नीति की जमकर सराहना की और शुरुआती स्तर के खिलाड़ियों के लिए विशेष मदद की मांग की.
सरकार के प्रोत्साहन से खुश हैं खिलाड़ी: समारोह में पदक विजेताओं को सम्मानित करने के साथ उन्हें आर्थिक पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया. इस दौरान ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान ग्रीको-रोमन कुश्ती के दिग्गज खिलाड़ी सुनील कुमार ने कहा कि, "हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को लगातार सम्मान और प्रोत्साहन दे रही है. जब भी खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर आते हैं, सरकार उन्हें नगद पुरस्कार और सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं प्रदान करती है. सरकार को इस पहल के लिए धन्यवाद. हरियाणा में खेल संस्कृति और खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि देश में सबसे बेहतर है. हरियाणा से सबसे ज्यादा पदक देश और दुनिया के मंचों पर आते हैं, क्योंकि यहां सरकार खिलाड़ियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध कराती है. खेलो इंडिया जैसी योजना भी खिलाड़ियों के लिए मददगार है."
ग्रासरूट खिलाड़ियों के लिए मांग: प्रदेश की खेल नीति की सराहना करते हुए सुनील कुमार ने जमीनी स्तर पर खेल शुरू करने वाले बच्चों की मदद को लेकर कहा कि, "जब बच्चे शुरुआती दौर में कड़ा अभ्यास करते हैं, तब उन्हें आर्थिक सहायता और जरूरी संसाधनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. यदि उभरते खिलाड़ियों को शुरुआत से ही सहयोग मिले तो देश के लिए अधिक पदक जीतने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं."
2027 विश्व चैंपियनशिप पर नजर: सुनील कुमार ने बताया कि, "मेरा भार वर्ग 87 किलोग्राम है और मैं इसी वर्ग में लगातार खेल रहा हूं. मेरा अगला बड़ा लक्ष्य 2027 की विश्व चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन कर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना है."
खेल के बाद सुरक्षित भविष्य जरूरी: रोजगार के महत्व पर सुनील कुमार ने कहा कि, "खिलाड़ी का खेल जीवन आमतौर पर 10 से 15 साल का होता है. इसके बाद सुरक्षित भविष्य के लिए सरकारी नौकरी और आर्थिक स्थिरता जरूरी हो जाती है. हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को पुरस्कार और रोजगार देकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है."
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