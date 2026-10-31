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एशियाड विजेता कुश्ती खिलाड़ी सुनील कुमार की सरकार से खास मांग, ETV भारत से बोले- "ग्रासरूट खिलाड़ियों को भी मिले आर्थिक मदद"

भिवानी में 187 करोड़ की पुरस्कार राशि से खिलाड़ियों का सम्मान ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी के ऐतिहासिक भीम स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में एशियन खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में खिलाड़ियों को लगभग 187 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई. इस दौरान ग्रीको-रोमन कुश्ती के दिग्गज खिलाड़ी सुनील कुमार ने सरकार की खेल नीति की जमकर सराहना की और शुरुआती स्तर के खिलाड़ियों के लिए विशेष मदद की मांग की.

सरकार के प्रोत्साहन से खुश हैं खिलाड़ी: समारोह में पदक विजेताओं को सम्मानित करने के साथ उन्हें आर्थिक पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया. इस दौरान ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान ग्रीको-रोमन कुश्ती के दिग्गज खिलाड़ी सुनील कुमार ने कहा कि, "हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को लगातार सम्मान और प्रोत्साहन दे रही है. जब भी खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर आते हैं, सरकार उन्हें नगद पुरस्कार और सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं प्रदान करती है. सरकार को इस पहल के लिए धन्यवाद. हरियाणा में खेल संस्कृति और खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि देश में सबसे बेहतर है. हरियाणा से सबसे ज्यादा पदक देश और दुनिया के मंचों पर आते हैं, क्योंकि यहां सरकार खिलाड़ियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध कराती है. खेलो इंडिया जैसी योजना भी खिलाड़ियों के लिए मददगार है."