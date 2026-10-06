जिस मैदान से शुरू किया था सफर, आज वहीं चीफ गेस्ट बनकर पहुंचीं एशियन गेम्स मेडलिस्ट सीमा कुमारी
इस दौरान सीमा ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:46 PM IST
चंबा: चंबा की बेटी और एशियन गेम्स की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली धाविका सीमा कुमारी के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा. जिस जगह से उन्होंने अपने खेल के सफर की शुरुआत की थी, मंगलवार को वह वहीं मुख्य अतिथि बनकर पहुंचीं. चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित जिला स्तरीय गर्ल्स एंड बॉयज अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता में मौजूद युवा खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सीमा ने कहा कि उनके लिए यह बड़े गर्व की बात है कि जिस जगह से उन्होंने शुरुआत की थी, आज वह उसी जगह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं.
प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीमा कुमारी अपनी माता केसरी देवी और भाई राजकुमार के साथ पहुंचीं. मिलेनियम गेट के पास पहुंचने पर आयोजकों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने फूल-मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया. चंबा की बेटी को अपने बीच पाकर युवा खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला. लोगों ने उन्हें एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं.
विजेता खिलाड़ियों को सीमा ने किया सम्मानित
समारोह में विभिन्न खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीमा ने पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया. पुरस्कार मिलने पर खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई. सीमा ने युवा खिलाड़ियों से पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत, लगन और आत्मविश्वास जरूरी है. खिलाड़ियों को हार से निराश न होने और अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते रहने के लिए भी प्रेरित किया.
सीमा ने खिलाड़ियों को दिया खास संदेश
सीमा ने खिलाड़ियों के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. जरूरत सिर्फ उन्हें एक सही मंच, उचित मार्गदर्शन और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर देने की है. उन्होंने खिलाड़ियों से अपना लक्ष्य तय कर पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया. सीमा ने आगे कहा कि खेल केवल जीत और हार तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि इनके जरिए युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और संघर्ष करने की क्षमता भी विकसित होती है. उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास करने और असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ने की सलाह दी.
एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतकर चंबा का नाम रोशन करने वाली सीमा कुमारी की मौजूदगी ने इस प्रतियोगिता के समापन समारोह को बेहद खास बना दिया. जिस मंच पर जिले के युवा खिलाड़ी अपने खेल करियर के सपनों को उड़ान देने के लिए मुकाबला कर रहे थे, वहीं एक अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी के हाथों सम्मानित और प्रोत्साहित होना उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया.
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