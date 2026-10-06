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जिस मैदान से शुरू किया था सफर, आज वहीं चीफ गेस्ट बनकर पहुंचीं एशियन गेम्स मेडलिस्ट सीमा कुमारी

समारोह में सीमा के साथ तस्वीरें खिंचवाते खिलाड़ी ( ETV BHARAT )

चंबा: चंबा की बेटी और एशियन गेम्स की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली धाविका सीमा कुमारी के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा. जिस जगह से उन्होंने अपने खेल के सफर की शुरुआत की थी, मंगलवार को वह वहीं मुख्य अतिथि बनकर पहुंचीं. चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित जिला स्तरीय गर्ल्स एंड बॉयज अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता में मौजूद युवा खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सीमा ने कहा कि उनके लिए यह बड़े गर्व की बात है कि जिस जगह से उन्होंने शुरुआत की थी, आज वह उसी जगह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं.