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गोल्डन गर्ल नीरू ढांडा का जींद में भव्य स्वागत, खुली जीप में निकला रोड शो, बोलीं - "रुकावटें ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं"

गोल्डन गर्ल नीरू ढांडा का जींद में भव्य स्वागत ( ETV Bharat )

जींद : एशियन गेम्स में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर देश-प्रदेश का मान बढ़ाने वाली जींद की गोल्डन गर्ल नीरू ढांडा का बुधवार को अपने गृह जिले में भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया. ढोल-नगाड़ों की गूंज, पुष्पवर्षा और गगनभेदी नारों के बीच जिले की इस होनहार बेटी का नागरिक अभिनंदन किया गया. जींद पहुंचने पर नीरू ढांडा ने सबसे पहले ऐतिहासिक जयंती देवी मंदिर में माथा टेककर मां जयंती का आशीर्वाद लिया. इसके बाद खुली जीप में सवार होकर वो सैकड़ों ट्रैक्टरों और वाहनों के विशाल काफिले के साथ अपने पैतृक गांव संगतपुरा के लिए रवाना हुईं. रास्ते भर ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने जगह-जगह फूल-मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया.

स्टेडियम में सम्मान समारोह : नीरू के सम्मान में संगतपुरा गांव के खेल स्टेडियम में एक भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया. इस गौरवमयी पल के साक्षी बनने के लिए हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, मंत्री रणबीर गंगवा और हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा विशेष रूप से पहुंचे. अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तिरंगा लहराने वाली बेटी के स्वागत में पूरे गांव में दिवाली जैसा माहौल दिखा. समारोह में 5 से 10 हजार लोगों के बैठने और सामूहिक भोज (प्रसाद) की व्यापक व्यवस्था की गई थी.