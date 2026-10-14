गोल्डन गर्ल नीरू ढांडा का जींद में भव्य स्वागत, खुली जीप में निकला रोड शो, बोलीं - "रुकावटें ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं"
एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली नीरू ढांडा का जींद में भव्य स्वागत किया गया.
Published : October 14, 2026 at 5:34 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 6:23 PM IST
जींद : एशियन गेम्स में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर देश-प्रदेश का मान बढ़ाने वाली जींद की गोल्डन गर्ल नीरू ढांडा का बुधवार को अपने गृह जिले में भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया. ढोल-नगाड़ों की गूंज, पुष्पवर्षा और गगनभेदी नारों के बीच जिले की इस होनहार बेटी का नागरिक अभिनंदन किया गया. जींद पहुंचने पर नीरू ढांडा ने सबसे पहले ऐतिहासिक जयंती देवी मंदिर में माथा टेककर मां जयंती का आशीर्वाद लिया. इसके बाद खुली जीप में सवार होकर वो सैकड़ों ट्रैक्टरों और वाहनों के विशाल काफिले के साथ अपने पैतृक गांव संगतपुरा के लिए रवाना हुईं. रास्ते भर ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने जगह-जगह फूल-मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया.
स्टेडियम में सम्मान समारोह : नीरू के सम्मान में संगतपुरा गांव के खेल स्टेडियम में एक भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया. इस गौरवमयी पल के साक्षी बनने के लिए हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, मंत्री रणबीर गंगवा और हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा विशेष रूप से पहुंचे. अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तिरंगा लहराने वाली बेटी के स्वागत में पूरे गांव में दिवाली जैसा माहौल दिखा. समारोह में 5 से 10 हजार लोगों के बैठने और सामूहिक भोज (प्रसाद) की व्यापक व्यवस्था की गई थी.
मां जयंती का आशीर्वाद लिया : जयंती देवी मंदिर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीरू ढांडा ने कहा कि वे खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं कि नवरात्र के तीसरे दिन उन्हें मां जयंती के दर्शन करने का अवसर मिला. उन्होंने अपनी जीत का श्रेय पूरे गांव और परिजनों के सहयोग को दिया. नीरू ने कहा कि रास्ते में देवी मैया के दर्शन करने का अवसर भी मिला, जो उनके लिए सौभाग्य की बात है.
रुकावटें ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं : नीरू ढांडा ने कहा कि खिलाड़ी को रास्ते में आने वाली रुकावटों से घबराने के बजाय उन्हें पार कर आगे बढ़ना चाहिए. रुकावटें ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं. उन्होंने बताया कि गांव में पहले भी दो-तीन अच्छे खिलाड़ी रहे हैं. सरपंच सुनील ढांडा भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं.
आगे भी कई बेटियां नाम रौशन करेंगी : उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में उन्होंने अपना छोटा-सा योगदान दिया है. लड़कियों के खेलों में आगे आने पर खुशी जताते हुए नीरू ने कहा कि अभी गांव से एक नीरू निकली है और आगे भी कई बेटियां खेलों में देश का नाम रोशन करेंगी. सरकार को लड़कियों को खेल और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. नीरू ढांडा ने कहा कि उनके खेल क्षेत्र में 48 साल बाद स्वर्ण पदक आया है. यह उनके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है. उनकी उपलब्धि से ना केवल उनके पैतृक गांव संगतपुरा, बल्कि पूरे जींद जिले में खुशी का माहौल है. नीरू की सफलता ने गांव की दूसरी बेटियों को भी खेलों में आगे बढ़ने और देश के लिए पदक जीतने का सपना देखने की प्रेरणा दी है.
मां से लिपटकर भावुक हुई नीरू : अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सम्मान और प्यार पाकर नीरू खुद को संभाल नहीं पाईं. वो मंच पर अपनी मां से लिपट गईं और भावुक हो उठीं. मां-बेटी का यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं. जिस मां ने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, उसी मां के गले लगकर नीरू ने मानो अपनी जीत की पूरी कहानी बयां कर दी. समारोह में नीरू ने मंच से अपने दिल की बात साझा करते हुए कहा कि उनके माता-पिता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिस तरह संघर्ष किया, उसके बारे में जितना कहा जाए, उतना कम है. उन्होंने अपनी जीत और मेडल माता-पिता को समर्पित करते हुए कहा कि उनकी सफलता के पीछे परिवार का त्याग, विश्वास और निरंतर सहयोग है.
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