ETV Bharat / state

सलीमा टेटे बोलीं- चीन को हराने का पूरा हुआ सपना, अब ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य, CM हेमंत सोरेन से मुलाकात

महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मिले सीएम हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

रांची: एशियन गेम्स 2026 में चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की झारखंड की खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद अपनी खुशी साझा की. खिलाड़ियों ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात और उनका प्रोत्साहन आगे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है. खिलाड़ियों का अगला बड़ा लक्ष्य अब ओलंपिक है, जिसके लिए टीम ने क्वालीफाई कर लिया है.