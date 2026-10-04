सलीमा टेटे बोलीं- चीन को हराने का पूरा हुआ सपना, अब ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य, CM हेमंत सोरेन से मुलाकात
एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.
Published : October 4, 2026 at 5:13 PM IST
रांची: एशियन गेम्स 2026 में चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की झारखंड की खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद अपनी खुशी साझा की. खिलाड़ियों ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात और उनका प्रोत्साहन आगे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है. खिलाड़ियों का अगला बड़ा लक्ष्य अब ओलंपिक है, जिसके लिए टीम ने क्वालीफाई कर लिया है.
सलीमा टेटे ने कहा- चाइना को हराना शानदार पल
ईटीवी भारत से बातचीत में सलीमा टेटे ने कहा कि जब भी खिलाड़ी पदक लेकर लौटते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मुलाकात करते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर अच्छा महसूस होता है और इससे खिलाड़ियों को आगे बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है.
चीन को हराना गर्व की बात
सलीमा ने कहा कि टीम के पास अब गोल्ड मेडल है और इस प्रदर्शन को आगे भी जारी रखना है. ओलंपिक के लिए भारतीय टीम क्वालीफाई कर चुकी है और पूरी टीम इससे बेहद खुश है. चीन जैसी मजबूत टीम को हराना गर्व की बात है. उनके मुताबिक, ओलंपिक में अभी समय है और यह टीम के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत करने का अच्छा मौका है.
शानदार झारखंड की हमारी बेटियों...आपने कमाल कर दिया। @TheHockeyIndia @AsianGamesOCA https://t.co/eOmuIxVX8V— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) October 4, 2026
चीन को हराकर जीता गोल्ड
चीन के खिलाफ मुकाबले को याद करते हुए सलीमा ने कहा कि सेमीफाइनल में चीन से हार मिली थी, लेकिन टीम ने तय कर लिया था कि इस बार चीन को हराना है. टीम ने एक गोल करने के बाद भी अपना ध्यान बढ़त को बचाने पर रखा और आखिरकार मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया.
उन्होंने टीम की एकजुटता को भी जीत की बड़ी वजह बताया. सलीमा ने कहा कि टीम और सपोर्ट स्टाफ शानदार है. खिलाड़ियों में किसी भी टीम को हराने का विश्वास है और यही आत्मविश्वास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है.
दीपिका सोरेंग ने सीनियर खिलाड़ियों से सीख को बताया अहम
टीम की युवा खिलाड़ी दीपिका ने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलना उनके लिए शानदार अनुभव रहा. उन्होंने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ रहते हुए उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला और उनका मोटिवेशन भी लगातार मिलता रहा.
दीपिका ने कहा कि टीम में सीनियर और युवा खिलाड़ियों का अच्छा तालमेल है. सभी खिलाड़ी एक-दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं और युवा खिलाड़ियों को सीनियर खिलाड़ियों से काफी मदद मिलती है. उनका कहना है कि टीम का अगला लक्ष्य ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करना है.
सीनियर-जूनियर के तालमेल को बताया टीम की ताकत
ब्यूटी डुंगडुंग ने भी सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलने के अनुभव को अहम बताया. उन्होंने कहा कि सीनियर और जूनियर खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं और एक-दूसरे का सहयोग करते हैं. सीनियर खिलाड़ियों से सीखने का फायदा मैदान पर भी मिलता है. टीम में अनुभव और युवा जोश का अच्छा तालमेल है, जो आने वाले मुकाबलों में टीम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा.
मुख्यमंत्री से मुलाकात से खिलाड़ियों में उत्साह
निक्की प्रधान ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात को खास बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए बुलाया था. गोल्ड मेडल लेकर लौटने पर मुख्यमंत्री काफी खुश थे और उन्होंने खिलाड़ियों को आगे भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया.
निक्की प्रधान ने बताया कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन करें. सरकार की ओर से खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग देने की बात भी कही गई है. उन्होंने कहा कि अब पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होनी है, जिसका खिलाड़ियों को इंतजार है.
इस दौरान हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज प्रसाद, पदाधिकारी विजय शंकर सिंह और रजनीश कुमार ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से खिलाड़ियों को लगातार सहयोग और प्रोत्साहन मिलता रहा है. पदाधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगे भी बेहतर प्रदर्शन कीउ शुभकामनाएं दीं.
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