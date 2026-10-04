चंबा पहुंचीं एशियन गेम्स मेडलिस्ट सीमा कुमारी, फूल-मालाओं के साथ हुआ भव्य स्वागत
सम्मान समारोह के दौरान सीमा ने विद्यार्थियों के साथ अपने खेल जीवन के अनुभव भी साझा किए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 7:25 PM IST
चंबा: एशियन गेम्स में 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश, प्रदेश और चंबा का नाम रोशन करने वाली एथलीट सीमा कुमारी का चंबा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. सीमा की उपलब्धि से जिले में खुशी और गर्व का माहौल है. इसी कड़ी में राइजिंग स्टार स्कूल की ओर से उनके सम्मान में विशेष समारोह आयोजित किया गया. इसमें स्कूल प्रबंधन, शिक्षक और विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया.
समारोह की शुरुआत सीमा के स्वागत के साथ हुई. स्कूल परिसर में पहुंचने पर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया. इसके बाद उन्हें स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र भेंट कर उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया. विद्यार्थियों ने तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया और उनके साथ बातचीत कर खेल जीवन से जुड़े अनुभव भी जाने.
2018 में स्कूल ने सीमा को लिया था गोद
सीमा की सफलता में राइजिंग स्टार स्कूल की भी अहम भूमिका रही है. वर्ष 2018 में स्कूल के चेयरमैन संजीव सूरी ने सीमा की खेल प्रतिभा को देखते हुए उसे गोद लिया था. इसके बाद स्कूल की ओर से सीमा को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार सहयोग और प्रोत्साहन दिया गया. आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर सीमा ने उस भरोसे को भी साबित किया है. एशियन गेम्स में पदक जीतने के बाद सीमा ने फोन पर राइजिंग स्टार स्कूल के चेयरमैन संजीव सूरी से बात की थी. उस दौरान उन्होंने कहा था कि चंबा पहुंचने के बाद वह सबसे पहले स्कूल आएंगी. इसके बाद स्कूल में उनके सम्मान में यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया.
'सीमा की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा'
कार्यक्रम में स्कूल के चेयरमैन संजीव सूरी ने कहा कि सीमा की उपलब्धि केवल एक पदक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चंबा के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद सीमा ने मेहनत, लगन, अनुशासन और लगातार अभ्यास के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने कहा कि चंबा जैसे पहाड़ी जिले से निकलकर सीमा का एशियन गेम्स जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदक जीतना जिले के लिए गौरव की बात है. उनकी सफलता से उन बच्चों और युवाओं को भी नई उम्मीद मिली है, जो खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को खेलों के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को उचित मंच मिल सके.
सीमा ने विद्यार्थियों से साझा किए खेल जीवन के अनुभव
समारोह में सीमा ने भी विद्यार्थियों के साथ अपने खेल जीवन के अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए सफलता हासिल करना आसान नहीं होता. इसके लिए लंबे समय तक मेहनत, अनुशासन, नियमित अभ्यास और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में लक्ष्य तय करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना है.
सीमा से मिलने के लिए विद्यार्थियों में दिखा उत्साह
स्कूल के विद्यार्थियों में भी सीमा से मिलने को लेकर खासा उत्साह रहा. विद्यार्थियों ने कहा कि उन्होंने सीमा की उपलब्धि के बारे में समाचारों के माध्यम से सुना था, लेकिन उनके सामने उनसे मिलना और उनके अनुभव सुनना उनके लिए खास अवसर रहा. उन्होंने कहा कि सीमा की सफलता उन्हें भी अपने लक्ष्य के लिए मेहनत और समर्पण करने की प्रेरणा देती है.
गौरतलब है कि एशियन गेम्स में सीमा ने 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि के बाद चंबा जिले में लगातार उनका सम्मान और स्वागत किया जा रहा है. खेल प्रेमियों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी सीमा की सफलता पर खुशी जताई है. समारोह के अंत में स्कूल प्रबंधन ने सीमा को आने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं. स्कूल परिवार ने उम्मीद जताई कि सीमा आने वाले समय में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखेंगी और देश के लिए और पदक जीतेंगी. साथ ही वह चंबा की खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी.
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