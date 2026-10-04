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चंबा पहुंचीं एशियन गेम्स मेडलिस्ट सीमा कुमारी, फूल-मालाओं के साथ हुआ भव्य स्वागत

एशियन गेम्स पदक विजेता सीमा का चंबा पहुंचने पर भव्य स्वागत ( ETV BHARAT )

चंबा: एशियन गेम्स में 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश, प्रदेश और चंबा का नाम रोशन करने वाली एथलीट सीमा कुमारी का चंबा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. सीमा की उपलब्धि से जिले में खुशी और गर्व का माहौल है. इसी कड़ी में राइजिंग स्टार स्कूल की ओर से उनके सम्मान में विशेष समारोह आयोजित किया गया. इसमें स्कूल प्रबंधन, शिक्षक और विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया.