भिवानी में एशियन गेम्स खिलाड़ी इशिका व प्रिया घणघस को किया गया सम्मानित, नशा से बचाने की चलाई मुहिम
एशियन गेम्स खिलाड़ी इशिका व प्रिया घणघ ने सम्मान समारोह में नशा से दूर रहने की अपील की
Published : October 11, 2026 at 2:30 PM IST
भिवानी: देश-प्रदेश में नशा तेजी से फैलता जा रहा है और इस नशे से बच्चो को बचाने के लिए भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव के लोगो ने एक मुहिम चलाई ताकि ग्रामीण बच्चे नशे की और ना जाए. इसके लिए उन्होंने गांव के हर बच्चे को खेल से जोड़ने का मन बनाया. गांव तिगड़ाना के बच्चे खेल से जुड़ रहे है ताकि बुराई से बच सके. इसी कड़ी में बच्चों से बॉक्सिंग में इतिहास रच चुकी खिलाड़ी प्रिया घनघस व हॉकी में एशियन गेम में 44 साल बाद देश को मेडल दिलवाने वाली इशिका सभ्रवाल से मुलाकात की, ताकि बच्चे उनसे खेलों के बारे में बात कर सके. इस मौके पर भिवानी गुप्तचर विभाग के इंस्पेक्टर सुनील कुमार मुख्य अतिथि थे.
बच्चों को नशे से दूर रहने का संदेशः खिलाड़ियों ने बच्चों को नशे से दूर रहने की अपील की. भिवानी जिला के तिगड़ाना गांव के लोग बच्चे नशे से दूर रहे इसके लिए गांव में एक मुहिम चलाई है. गांव के निवासी सुनील कुमार पहले खिलाड़ी थे. खेलों से ही वे पुलिस में भर्ती हुए तो उनका सपना है कि गांव का हर बच्चा खेल से जुड़े. नशे की लत में शामिल ना हों. इसके लिए उन्होंने गांव में खिलाड़ियों के बीच इशिका सभरवाल व प्रिया घनघस को बुलाया ताकि बच्चे उनसे सीख हासिल कर सकें. इस मौके पर खिलाड़ी इशिका व प्रिया घनघस को सम्मानित भी किया गया.
'खिलाड़ी को हमेशा आगे बढ़ने की सोचना चाहिए': कार्यक्रम में एशियन गेम में हॉकी में जीत हासिल करने वाली इशिका सभ्रवाल ने कहा कि "काफी अच्छा लगता है कि खिलाड़ियों के बीच हैं." उन्होंने कहा कि "खिलाड़ी को हमेशा आगे बढ़ने की सोचना चाहिए. नशे से बच के आगे बढ़ेंगे तो काफी अच्छा रहेगा." साथ ही उन्होंने कहा कि "देश को मेडल दिलवाने है इस कड़ी में वे अब आगे मेहनत कर रही है ताकि ओलंपिक में भी जीत हासिल हो सके."
'लगातार आगे बढ़ने के लिए नशे से दूर रहना होगा': वहीं बॉक्सिंग में देश की झोली में कई मेडल दिलाने वाली प्रिया घनघस जिन्होंने कॉमेनवेल्थ में देश को गोल्ड और एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल दिलवा कर देश का सीना चौड़ा किया है. कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि "आज मैं काफी खुश हूं कि गांव में मेरा मान सम्मान किया गया. आने वाले समय में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जिसमें भी मेडल लेकर देश के नाम करना है, इसके लिए उनकी एनआईएस पटियाला में ट्रेनिंग चल रही है." उन्होंने कहा कि "लगातार आगे बढ़ना है. नशे से दूर रहना होगा."
'गांव को आगे बढ़ाने के लिए नशे से बचाना होगा': वहीं कार्यक्रम के आयोजक सुनील कुमार जो फिलहाल भिवानी में गुप्तचर विभाग में इंस्पेक्टर है, उन्होंने कहा की गांव को आगे बढ़ाने के लिए नशे से बचाना होगा. ये सब की जिम्मेदारी है. आज का युवा भटके नहीं इसके लिए खेल भी जरूरी है. उन्होंने कहा की इसी लिए खेलो में सभी को आगे लाया जा रहा है।