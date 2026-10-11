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भिवानी में एशियन गेम्स खिलाड़ी इशिका व प्रिया घणघस को किया गया सम्मानित, नशा से बचाने की चलाई मुहिम

एशियन गेम्स खिलाड़ी इशिका व प्रिया घणघस को ग्रामीणों का सम्मान ( ETV Bharat )

भिवानी: देश-प्रदेश में नशा तेजी से फैलता जा रहा है और इस नशे से बच्चो को बचाने के लिए भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव के लोगो ने एक मुहिम चलाई ताकि ग्रामीण बच्चे नशे की और ना जाए. इसके लिए उन्होंने गांव के हर बच्चे को खेल से जोड़ने का मन बनाया. गांव तिगड़ाना के बच्चे खेल से जुड़ रहे है ताकि बुराई से बच सके. इसी कड़ी में बच्चों से बॉक्सिंग में इतिहास रच चुकी खिलाड़ी प्रिया घनघस व हॉकी में एशियन गेम में 44 साल बाद देश को मेडल दिलवाने वाली इशिका सभ्रवाल से मुलाकात की, ताकि बच्चे उनसे खेलों के बारे में बात कर सके. इस मौके पर भिवानी गुप्तचर विभाग के इंस्पेक्टर सुनील कुमार मुख्य अतिथि थे.

बच्चों को नशे से दूर रहने का संदेशः खिलाड़ियों ने बच्चों को नशे से दूर रहने की अपील की. भिवानी जिला के तिगड़ाना गांव के लोग बच्चे नशे से दूर रहे इसके लिए गांव में एक मुहिम चलाई है. गांव के निवासी सुनील कुमार पहले खिलाड़ी थे. खेलों से ही वे पुलिस में भर्ती हुए तो उनका सपना है कि गांव का हर बच्चा खेल से जुड़े. नशे की लत में शामिल ना हों. इसके लिए उन्होंने गांव में खिलाड़ियों के बीच इशिका सभरवाल व प्रिया घनघस को बुलाया ताकि बच्चे उनसे सीख हासिल कर सकें. इस मौके पर खिलाड़ी इशिका व प्रिया घनघस को सम्मानित भी किया गया.