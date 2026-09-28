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एशियन गेम्स में परचम लहराकर हिमाचल पहुंची 'स्वर्ण परियां', बैंड बाजे के साथ हुआ कबड्डी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत

भारतीय महिला कबड्डी टीम की खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतने पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा यह उनके लिए गर्व का क्षण है.

कबड्डी चैंपियनों का हुआ भव्य स्वागत
कबड्डी चैंपियनों का हुआ भव्य स्वागत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 5:35 PM IST

5 Min Read
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धर्मशाला: एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर देश-प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है. कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश की तीन बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया. एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने वाली कप्तान पुष्पा राणा, कबड्डी खिलाड़ी भावना और ज्योति ठाकुर धर्मशाला पहुंचीं. जहां इन गोल्ड मेडलिस्टों का बैंड-बाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया. ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ खिलाड़ियों का जोरदार अभिनंदन किया गया. इस दौरान खिलाड़ियों के साथ उनके कोच और साई धर्मशाला के अधिकारी भी मौजूद रहे.

ईरान को हराकर स्वर्ण पदक पर किया कब्जा

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. टीम की इस उपलब्धि में हिमाचल से जुड़ी खिलाड़ियों का भी अहम योगदान रहा. साई धर्मशाला की तीन खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतकर वापस लौटीं, जिसे लेकर पूरे खेल परिसर में खुशी का माहौल रहा.

पुष्पा राणा ने उठाया खिलाड़ियों के रोजगार का मुद्दा

भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा ने एशियन गेम्स की सफलता के साथ खिलाड़ियों के भविष्य और रोजगार का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार से खिलाड़ियों के लिए नौकरी के बारे में गंभीरता से विचार करने की अपील की. मुख्यमंत्री से पूर्व में हुई मुलाकात और नौकरी को लेकर मिले आश्वासन का जिक्र करते हुए पुष्पा राणा ने कहा कि अब खिलाड़ियों के रोजगार के बारे में जल्द विचार किया जाना चाहिए.

पुष्पा राणा ने कहा, "खिलाड़ी वर्षों तक देश और प्रदेश के लिए मेहनत करते हैं. उनकी उम्र 29 वर्ष हो चुकी है. खिलाड़ियों के सामने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण सवाल है. प्रदेश सरकार से आग्रह है कि खिलाड़ियों की नौकरी के मुद्दे पर जल्द पहल करें".

ज्योति ठाकुर ने कहा- फाइनल में विश्वास नहीं डगमगाया

स्वर्ण पदक विजेता ज्योति ठाकुर ने अपनी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए जीत का श्रेय कोच, भारतीय कबड्डी फेडरेशन, साई स्टाफ और परिवार को दिया. ज्योति ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों को साई में बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलीं, जबकि फेडरेशन ने पूरी टीम पर भरोसा जताया. टीम ने भी मैदान पर अपना शत-प्रतिशत देने का प्रयास किया.

फाइनल मुकाबले को याद करते हुए ज्योति ठाकुर ने कहा, "ईरान की टीम मजबूत थी और मुकाबला शुरुआत से ही कांटे की टक्कर का रहा. इसके बावजूद कोर्ट पर मौजूद खिलाड़ियों का विश्वास नहीं डगमगाया. सभी को भरोसा था कि टीम जीत हासिल कर सकती है. टीम वर्क और आत्मविश्वास के दम पर भारत ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया".

ज्योति ने बताया कि यह उनका पांचवां अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है. अलग-अलग परिस्थितियों और मौसम में खेलने का अनुभव अब खिलाड़ियों के काम आता है. उन्होंने सफलता के पीछे टीम की एकजुटता और कोच की रणनीति को महत्वपूर्ण बताया.

कॉमनवेल्थ गेम्स पर है भावना ठाकुर की नजर

भारतीय महिला कबड्डी टीम की खिलाड़ी भावना ठाकुर के लिए यह उपलब्धि खास रही. क्योंकि यह उनका पहला एशियन गेम्स था. भविष्य के लक्ष्य के बारे में भावना ठाकुर ने अपनी सफलता का श्रेय कोच, फेडरेशन, माता-पिता, साई स्टाफ और पूरी टीम को दिया. इस जीत में टीम के हर सदस्य का बराबर योगदान है. उन्होंने कहा अब उनकी नजर आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स पर है. उन्होंने युवा खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए. क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता.

सफलता का नहीं कोई शॉर्टकट: भावना ठाकुर

भावना ठाकुर ने कहा, "हर कबड्डी खिलाड़ी का सपना होता है कि वह एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करे और पदक जीते. स्वर्ण पदक हासिल करना उनके लिए सपने के सच होने जैसा है. इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे वर्षों की मेहनत और त्याग है".

साई धर्मशाला की तीन बेटियों ने बढ़ाया मान: जेपी साहनी

साई धर्मशाला के सहायक निदेशक जेपी साहनी ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए इसे देश, हिमाचल प्रदेश और भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए गौरव का विषय बताया. उन्होंने कहा कि साई धर्मशाला की तीन बेटियों का एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर लौटना पूरे सेंटर के लिए गर्व की बात है. खिलाड़ियों की सफलता में उनकी मेहनत के साथ कोच का मार्गदर्शन और साई धर्मशाला में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी भूमिका है. साई और भारत सरकार की ओर से भविष्य के खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: एशियन गेम्स में हिमाचल की बेटियों का जलवा, पुष्पा राणा की कप्तानी में भारत ने कबड्डी में जीता गोल्ड

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