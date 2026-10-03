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मेरठ पहुंची चैंपियन पारुल चौधरी का भव्य स्वागत; एशियन गेम्स-2026 में जीते हैं दो मेडल

मेरठ: जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स-2026 में देश के लिए दो मेडल जीतने वाली पारुल चौधरी का गृह जनपद पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ. पारुल चौधरी महिला वर्ग में देश की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लगाता दूसरी बार एशियाड में दो अलग-अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं.

ढोल और बाजों के साथ पुष्पवर्षा करके पारुल का स्वागत किया गया. वहां से पारुल को खुली गाड़ी के जरिए एकलौता गांव के लिए काफीला रवाना हुआ. मेडल जीतने के बाद से परिवार को लगातार लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं.

इस अवसर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया. एथलीट पारुल चौधरी को काशी टोल प्लाजा पर रिसीव करने पहुंचे उनके भाई और पिता समेत लोगों में गजब का उत्साह है.

क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सहित जिले के बहुत से खिलाड़ी भी टोल प्लाजा पर स्वागत करने पहुंचे. वहीं, पुलिसकर्मियों ने भी खेल कोटे से डिप्टी एसपी बनीं पारुल को बधाई दी.

एशियन गेम्स-2026 प्रतियोगिता में भारत को दो मेडल दिलाने वाली देश की महिला एथलीट जापान से भारत लौटीं. जब वह मेरठ अपने घर के लिए आ रही थीं, तो परिवार के सदस्यों और उनके प्रसंशकों ने काशी टोल प्लाजा पर उनका भव्य स्वागत किया. डीजे पर पारुल चौधरी द्वारा लाए गए मेडल्स का जिक्र हो रहा था.

पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में, इस बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है. वहीं अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर 9:08.67 मिनट में स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है. स्टीपल चेज प्रतियोगिता में 2023 में पारुल ने सिल्वर मेडल जीता था.

वहीं, इस बार 5000 मीटर रेस में भी पारुल चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया था. जबकि 2023 में एशियन गेम्स में इस प्रतियोगिता में पारुल ने गोल्ड जीता था. पारुल के पिता ने कहा कि हर खिलाड़ी का दिन होता है, उनकी बेटी पर उन्हें गर्व है.

पारुल चौधरी ने कहा कि वर्तमान युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के समान अवसर दे रही है. केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना उन्होंने की. पारूल चौधरी ने कहा कि वह यही कहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा बेटियां आगे आएं. मेहनत करें और अपने गांव समाज, देश का नाम रोशन करें.

पारूल चौधरी को यूपी सरकार ने डिप्टी एसपी बनाया था. वहीं, भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था. पारूल चौधरी के पूर्व कोच रहे गौरव त्यागी ने कहा कि आज का दिन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पारुल वापस लौटी है और सभी उनकी इस सफलता से खुश हैं.

अधिकारी जितेंद्र यादव ने कहा कि यह पूरे जिले के लिए गर्व की बात है कि यहां की बेटी ने एशियन गेम्स में अपनी प्रतिभा दोबारा दिखाई और फिर दो मेडल जीतकर लौटी हैं. उनमें भविष्य के लिए भी तमाम सम्भावनाएं हैं. ऐसी बेटी पर पूरे देश को गर्व है.

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