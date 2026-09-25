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ऑटो की स्टीयरिंग से रोविंग के पैडल तक; संघर्ष से भरा है पदक विजेता सलमान खान का सफर

संघर्ष से भरा है पदक विजेता सलमान की सफलता का सफर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

ऑटो चलाकर परिवार पाला: 2016 में बीमारी की वजह से पिता को खोने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां सलमान के नाजुक कंधों पर आ गईं. तब सलमान अपने रिश्तेदार के पास चंडीगढ़ चले गए और वहां ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करने लगे. साल 2018 में सलमान का चयन भारतीय सेना में हुआ. इसके बाद सलमान का जुनून नौकायन में दिखाई देने लगा.

बचपन से सीखी संघर्ष करने की दक्षता: पदक विजेता सलमान खान अमेठी जिले के तिलोई क्षेत्र के पूरे सिंगई खेरौना गांव के रहने वाले हैं. सलमान का जन्म बेहद सामान्य परिवार में हुआ. सलमान के पिता कासिम खान घर में खेती का काम करते थे. कमाई का और कोई जरिया नहीं था. सलमान का बचपन बहुत ही दुखों में बीता. सलमान जब थोड़ा बड़े हुए तो उनके पिता का निधन हो गया.

अमेठी: एशियन गेम्स-2026 के नौकायन प्रतियोगिता में अमेठी के सलमान ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. अमेठी की धरती से निकलकर विश्व फलक पर कीर्तिमान बनाने वाले सलमान का संघर्ष आज के युवाओं के लि प्रेरक है. कम उम्र में पिता का साया सिर से उठना फिर परिवार की जिम्मेदारियां के बीच सलमान ने जो इतिहास रचा है, उसकी चर्चा खूब हो रही है. सलमान के जीवन संघर्ष और सफलता के बीच की दूरी को नापती पढ़ें यह खास रिपोर्ट.

मां करती रही दुआ: सलमान की मां जबुरन्निशा ने बताया कि हम लोग ऊपरवाले से दुआ कर रहे थे कि हमारा बेटा पदक जीतकर देश और परिवार का नाम रोशन करे. सुबह जब हमारे बेटे ने फोन किया और यह खुशी की जानकारी मिली. हम लोग बहुत खुश हो गए. सब गांव वालों को इसकी जानकारी हुई तो सब खुशी के मारे झूमने लगे. एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देने लगे. सुबह से शाम तक सब लोग बधाई देते रहे.

बहन और भाई की खुशियां: सलमान की बहन रिजवाना कहती हैं कि हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है. मेरा भाई इतनी बड़ी जीत हासिल किया है कि हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं. ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि अगली बार हमारा भाई देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर लाए.

सलमान खान के घर पहुंचे लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)

सलमान के छोटे भाई मोहम्मद अदनान ने बताया कि हम लोग भाई के लिए दुआ कर रहे थे. हम लोगों को विश्वास था की भाई हमारा देश के लिए जरूर जीतेगा. जब सुबह सूचना मिली कि भाई ने प्रतियोगिता जीत लिया है, तो हम लोग बहुत खुश हो गए. सुबह से ही हमारे घर वाले और गांव वाले खुशी मना रहे हैं.

गांव में एक साथ मनी होली-दिवाली: नगोया एशियन गेम्स 2026 के पांचवे दिन भारतीय टीम ने कई खेलों में अपना कमाल दिखाया. भारतीय नौकायन टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सलमान खान ने डबल स्कल्स में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया. यह इस इवेंट में एशियन गेम्स में भारत का पहला पदक भी है.

अमेठी में सलमान के घर मनाई गई खुशियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

सलमान के कांस्य पदक जीतने की जानकारी मिलने पर उनके गांव में होली और दिवाली का मौसम एक साथ आ गया. इस खबर से पूरा गांव जश्न के माहौल में डूब गया. घर में बच्चे, बुजुर्ग सब खुशी से झूमने लगे. गांव में लोगों ने आतिशबाजी कर जीत की खुशी का इजहार किया.

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