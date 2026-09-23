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जालोर: सियाणा की माहेश्वरी चौहान ने बढ़ाया राजस्थान का गौरव, एशियन गेम्स में जीता कांस्य पदक

महिलाओं के टीम को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृषण्न और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर अपने बधाई संदेश दिए. पीएम मोदी ने लिखा कि महिलाओं के स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर परिनाज धालीवाल, माहेश्वरी चौहान और राइजा ढिल्लों को बधाई. पीएम ने कहा कि उनके फोकस, सटीकता और टीमवर्क ने भारतीय खेलों के लिए एक और गर्व का पल दिया है, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं, वहीं उपराष्ट्रपति ने महिलाओं की स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धालीवाल, राइज़ा ढिल्लों और माहेश्वरी चौहान तथा पुरुषों की स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल और मैराज अहमद खान को भी बधाई दी.

भारत की ओर से राइजा ढिल्लों और परिनाज धालीवाल ने 111-111 अंक बनाए, जबकि माहेश्वरी चौहान ने 109 अंक का योगदान दिया. तीनों के संयुक्त 331 अंक भारत को कांस्य पदक तक ले गए. भारतीय महिला स्कीट टीम के प्रदर्शन में तीनों निशानेबाजों का योगदान रहा. इस पदक के साथ भारतीय निशानेबाजी टीम ने एशियन गेम्स में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. माहेश्वरी के पदक जीतने की खबर के बाद जालोर और खास तौर पर सियाणा में खुशी का माहौल है. खेलप्रेमी और स्थानीय लोग इसे राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं.

जालोर: राजस्थान के जालोर जिले के सियाणा की बेटी और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज माहेश्वरी चौहान ने एक बार फिर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. आइची-नगोया एशियन गेम्स 2026 में माहेश्वरी चौहान, राइजा ढिल्लों और परिनाज धालीवाल की भारतीय महिला स्कीट टीम ने कांस्य पदक जीता है. भारतीय टीम ने तीन दिनों तक चले क्वालिफिकेशन मुकाबलों में कुल 331 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया. महिला स्कीट टीम स्पर्धा में चीन ने 357 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि कजाकिस्तान 336 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा और रजत पदक अपने नाम किया.

सियाणा से अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी तक का सफर: माहेश्वरी चौहान का जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ. वे जालोर जिले के सियाणा की रहने वाली हैं. कम उम्र में ही उन्होंने स्कीट शूटिंग को अपना खेल बनाया. परिवार में निशानेबाजी को लेकर रुचि और उनके दादाजी गणपत सिंह सियाणा से मिले प्रोत्साहन ने उनके खेल करियर को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. माहेश्वरी ने किशोरावस्था में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया था. इसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भारतीय महिला स्कीट निशानेबाजी में अपनी पहचान बनाई.

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माहेश्वरी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से की. उन्होंने अपने दादा गणपत सिंह , पिता प्रदीप सिंह और भाई दक्षेश्वर सिंह के साथ सियाणा में परिवार की निजी रेंज में शूटिंग सीखी. माहेश्वरी चौहान को बचपन से ही पढ़ाई के साथ-साथ शूटिंग का शौक था, इसलिए उनके पिता प्रदीप सिंह ने सियाणा से 6 किमी दूर आकोली रोड पर 18 बीघा जमीन में बेटी के लिए शूटिंग रेंज बनवा दी. उनके दादा गणपत सिंह और पिता प्रदीप सिंह भी नेशनल खेल चुके है. राजस्थान की इस बेटी की कामयाबी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्स पर पोस्ट किया और शुभकामनाएं दी.

पेरिस ओलंपिक में एक अंक से रह गया था पदक: माहेश्वरी चौहान इससे पहले पेरिस ओलंपिक 2024 में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. उन्होंने अनंतजीत सिंह नरुका के साथ मिश्रित टीम स्कीट स्पर्धा में हिस्सा लिया था. कांस्य पदक के मुकाबले में भारतीय जोड़ी को चीन के खिलाफ 43-44 से हार का सामना करना पड़ा था. मुकाबला सिर्फ एक अंक के अंतर से खत्म हुआ और भारत ओलंपिक पदक से चूक गया. हालांकि, इस निराशा के बाद माहेश्वरी ने अपनी तैयारी जारी रखी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार मुकाबलों में हिस्सा लिया. अब एशियन गेम्स का कांस्य पदक उनके करियर की एक और बड़ी उपलब्धि बन गया है.

एशियन चैंपियनशिप में भी जीत चुकी हैं पदक: माहेश्वरी चौहान इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक जीत चुकी हैं. वर्ष 2017 में अस्ताना में आयोजित एशियन शॉटगन चैंपियनशिप की महिला स्कीट स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था. इसके अलावा वर्ष 2024 की एशियन चैंपियनशिप में भी माहेश्वरी ने कांस्य पदक जीता. लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के चलते वे भारत की प्रमुख महिला स्कीट निशानेबाजों में शामिल हैं. माहेश्वरी चौहान की उपलब्धि जालोर के सियाणा और पूरे राजस्थान के लिए खास है.

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