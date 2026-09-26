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एशियन गेम्स 2026: कोरबा की बेटी संजू देवी ने कबड्डी में देश को दिलाया गोल्ड मेडल, टीम के लिए अहम योगदान, CM ने दी बधाई

कोरबा जिले के केराकछार गांव की संजू देवी कबड्डी वर्ल्ड कप में भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी. संवाददाता राजकुमार शाह की रिपोर्ट

Sanju Devi performance Asian Games
संजू देवी ने कबड्डी में देश को दिलाया गोल्ड मेडल, CM ने दी बधाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 6:38 PM IST

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कोरबा: जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम के लिया है. इस स्वर्णिम सफलता में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की बेटी संजू देवी यादव ने फिर भारतीय टीम की ओर से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने ईरान को पराजित कर यह गौरवशाली उपलब्धि हासिल की है.

​मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संजू देवी को दी बधाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

​मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

राज्य की इस बेटी की ऐतिहासिक उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संजू देवी से फोन पर बातचीत की और उन्हें इस शानदार सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि संजू देवी की यह सफलता न केवल कोरबा और छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है.

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उनकी यह प्रेरणादायक यात्रा प्रदेश की उन हजारों बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देखती हैं. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे.

Sanju Devi performance Asian Games
कोरबा जिले के केराकछार गांव की संजू देवी कबड्डी वर्ल्ड कप में भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बधाइयों का तांता लगा

वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित, कोरबा जिले के ओलंपिक संघ के सचिव सुरेश क्रिस्टोफर सहित सभी शुभचिंतकों ने बधाई दी है. खासतौर पर कोरबा जिले में बेहद हर्ष का माहौल है. कोरबा जिले के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और बधाइयों का तांता लगा हुआ है.

सीमित संसाधनों में दिखाया दम

​एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली संजू के पिता रामजी यादव ड्राइवर एवं दैनिक मजदूर के रूप में कार्य करते हैं. उनकी माता अमरिका बाई एक गृहिणी हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद संजू ने अपने खेल के प्रति अटूट लगन और संघर्ष के बल पर यह मुकाम हासिल किया है. कबड्डी में वे मुख्य रूप से एक कुशल 'रेडर' की भूमिका निभाती हैं.

​शानदार खेल से हासिल की हैं कई उपलब्धियां

संजू देवी का अंतरराष्ट्रीय खेल करियर बेहद शानदार रहा है. इससे पहले वर्ष 2025 में ढाका (बांग्लादेश) में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप में भी वे विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थीं और स्वर्ण पदक जीता था. एशियन गेम्स 2026 के शुरुआती मुकाबलों में भी उन्होंने अपनी रेडिंग से टीम को मजबूती दी. जैसे कि बांग्लादेश के खिलाफ 42-21 की जीत और सेमीफाइनल में नेपाल के खिलाफ 48-24 की जीत में उनके सफल रेड निर्णायक रहे.

ट्राइबल बेल्ट से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान

एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के पहले भी संजू कबड्डी वर्ल्डकप को जिताने वाली टीम इंडिया की सबसे प्रमुख सदस्य रही हैं. वर्ल्ड कप में भी वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी. ट्राइबल बेल्ट कोरबा के केराकछार गांव की 24 साल की लड़की संजू देवी यादव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में पहचान बनाई है.

संजू देवी का जन्म 19 दिसंबर 2002 को हुआ था. उनकी सफलता की कहानी प्रेरणादायक है. एक समय था, जब संजू हॉस्टल में प्रैक्टिस करने के दौरान अपनी प्रैक्टिस भी पूरी नहीं कर पाती थी, क्योंकि खेती किसानी के मौसम में उन्हें वापस अपने गांव पिता के साथ मजदूरी करने जाना पड़ता था.

संजू देवी यादव को डाइट भी अच्छी नहीं मिलती थी, घर पर जो खाना मिलता था. उसे ही खाने के बाद संजू कबड्डी की कठिन ट्रेनिंग करती थीं, इसके बाद उन्हें बिलासपुर स्थित एकेडमी में जाने का मौका मिला और फिर वहां से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम तक का सफर तय किया. भारत को वर्ल्ड कप जितवाया. अब एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीतने में अहम भूमिका निभाई है. संजू का यह सफर बेहद अविश्वसनीय और रोमांचक है.

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