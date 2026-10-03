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एशियन गेम्स 2026; भारत ने हॉकी में जीता गोल्ड, गाजीपुर में राजकुमार पाल के घर जश्न

मां बोलीं-हमारी पूजा और तपस्या सफल हुई, पूरी टीम को आशीर्वाद

भारतीय टीम की जीत की खुशी में राजकुमार के घर जश्न
भारतीय टीम की जीत की खुशी में राजकुमार के घर जश्न (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 8:25 PM IST

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गाजीपुर: एशियन गेम्स 2026 के पुरुष हॉकी फाइनल में भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में हॉकी का लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है और इसी के साथ 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है. भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद गाजीपुर के करमपुर स्थित भारतीय हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल के गांव में खुशी का माहौल है. राजकुमार चोट लगने के कारण फाइनल मुकाबले में नहीं खेल सके, हालांकि वह टीम का हिस्सा रहे और इससे पहले टूर्नामेंट में पांच मुकाबले भी खेले.

गाजीपुर में राजकुमार पाल के घर जश्न (Video Credit; ETV Bharat)

राजकुमार पाल की मां मनराजी देवी ने कहा कि आज जीवित्पुत्रिका व्रत का दिन था. सुबह उनकी बेटे राजकुमार से बातचीत हुई. बातचीत के दौरान उन्होंने बेटे को आशीर्वाद दिया. साथ ही कहा कि भारत की टीम स्वर्ण पदक जीतेगी. मनराजी देवी के मुताबिक, उन्होंने आज पूजा-पाठ किया और भारत की जीत के लिए प्रार्थना की. उनकी पूजा और तपस्या सफल हुई. भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का मान बढ़ाया है. कहा कि बेटा चोट के कारण मैदान पर नहीं उतर सका, लेकिन वह भारतीय टीम का हिस्सा है और टीम की जीत पर उन्हें बेहद खुशी है. साथ ही पूरी टीम को उन्होंने आशीर्वाद दिया.

राजकुमार पाल की भाभी नीलम पाल ने भी भारतीय टीम की जीत पर खुशी जताते हुए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी. बताया कि सुबह राजकुमार से बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने अच्छे से मैच खेलने और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने की बात कही थी. कहा कि राजकुमार चोट के कारण फाइनल नहीं खेल सके, लेकिन इससे पहले उन्होंने टीम के लिए कई मुकाबलों में खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है. परिवार का कहना है कि राजकुमार के मैदान पर नहीं उतर पाने का दुख जरूर है, लेकिन भारतीय टीम के स्वर्ण पदक जीतने की खुशी उससे कहीं बड़ी है. बता दें कि मैच में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए जबकि जुगराज सिंह, हार्दिक सिंह और शिलानंद लाकड़ा ने एक-एक गोल दागे. इसी का नतीजा रहा कि टीम ने बड़े अंतर के साथ मैच जीत लिया.

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