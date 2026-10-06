ETV Bharat / state

एशियन गेम्स 2026: हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार, पदकों में सूबे की 37.6 फीसदी हिस्सेदारी

Asian Games 2026 ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: एशियन गेम्स में भारत का अभियान खत्म हुआ, तो पदक तालिका में देश चौथे स्थान पर था. खाते में 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज समेत कुल 85 पदक थे. संख्या भले ही 2022 के हांगझोऊ के रिकॉर्ड 107 पदकों से कम हो, लेकिन इस बार भारतीय पदकों की कहानी में हरियाणा की हिस्सेदारी पहले से कहीं ज्यादा उभरकर सामने आई है. भारत के 85 पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों की हिस्सेदारी 32 पदकों की रही. यानी करीब 37.6 फीसदी भारतीय पदक हरियाणा से आए, लेकिन इससे भी बड़ा आंकड़ा गोल्ड का है. भारत के 21 स्वर्ण पदकों में 14 पर हरियाणा के खिलाड़ियों की सीधी हिस्सेदारी रही, यानी देश के करीब 66.7 फीसदी गोल्ड. खास बात ये रही कि 2026 के एशियन गेम्स में हरियाणा के पदक सिर्फ पारंपरिक खेलों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हॉकी, शूटिंग, कुश्ती, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, गोल्फ, क्रिकेट और MMA जैसे खेलों में भी रहे.