एशियन गेम्स 2026: हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार, पदकों में सूबे की 37.6 फीसदी हिस्सेदारी
एशियन गेम्स 2026: देश के कुल पदकों में हरियाणा का योगदान 37.6 फीसदी रहा. एथलेटिक्स, तीरंदाजी, गोल्फ, क्रिकेट और MMA में भी हरियाणवी अव्वल.
Published : October 6, 2026 at 1:23 PM IST
फरीदाबाद: एशियन गेम्स में भारत का अभियान खत्म हुआ, तो पदक तालिका में देश चौथे स्थान पर था. खाते में 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज समेत कुल 85 पदक थे. संख्या भले ही 2022 के हांगझोऊ के रिकॉर्ड 107 पदकों से कम हो, लेकिन इस बार भारतीय पदकों की कहानी में हरियाणा की हिस्सेदारी पहले से कहीं ज्यादा उभरकर सामने आई है. भारत के 85 पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों की हिस्सेदारी 32 पदकों की रही. यानी करीब 37.6 फीसदी भारतीय पदक हरियाणा से आए, लेकिन इससे भी बड़ा आंकड़ा गोल्ड का है. भारत के 21 स्वर्ण पदकों में 14 पर हरियाणा के खिलाड़ियों की सीधी हिस्सेदारी रही, यानी देश के करीब 66.7 फीसदी गोल्ड. खास बात ये रही कि 2026 के एशियन गेम्स में हरियाणा के पदक सिर्फ पारंपरिक खेलों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हॉकी, शूटिंग, कुश्ती, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, गोल्फ, क्रिकेट और MMA जैसे खेलों में भी रहे.
बीते 5 एशियन गेम्स का इतिहास: बीते पांच एशियन गेम्स के आंकड़ों को देखें, तो Olympic Council of Asia के मुताबिक हरियाणा का योगदान कभी भारत के कुल पदकों का लगभग आधा रहा, फिर घटकर करीब एक चौथाई तक आया. अब एक बार फिर करीब 38 फीसदी पर पहुंच गया है. दूसरी तरफ भारत का कुल पदक प्रदर्शन 2022 के रिकॉर्ड स्तर से नीचे आया है. सवाल इसलिए सिर्फ ये नहीं कि भारत के पदक क्यों घटे, बल्कि ये भी है कि जब देश का कुल स्कोर गिरा, तो हरियाणा ने अपनी हिस्सेदारी कैसे बढ़ा दी?
भारत के पदक घटे, हरियाणा की हिस्सेदारी बढ़ी: 2022 हांगझोऊ में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया था. OCA के आधिकारिक रिकॉर्ड में 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज शामिल हैं. 2026 में भारत 85 पदकों पर रुक गया. यानी रिकॉर्ड प्रदर्शन से 22 पदक कम, करीब 20.6 फीसदी की गिरावट, लेकिन इस दौरान हरियाणा का आंकड़ा 30 से बढ़कर 32 हुआ. नतीजा ये हुआ कि भारतीय पदकों में हरियाणा की हिस्सेदारी 2022 के 28.0 फीसदी से बढ़कर 2026 में 37.6 फीसदी हो गई.
हरियाणा के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन 🇮🇳 💪 #AsianGames2026 #Cheer4Bharat https://t.co/7Gy3MXbN1Y— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 5, 2026
गोल्ड मेडल में भी हरियाणा का दबबदा: हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत इस बार सिर्फ पदकों की संख्या नहीं, बल्कि उनके रंग में दिखाई दी. भारत के कुल 21 गोल्ड में 14 हरियाणा के खिलाड़ियों की हिस्सेदारी वाले रहे. यानी हर तीन भारतीय स्वर्ण में लगभग दो का रिश्ता हरियाणा से जुड़ा रहा. हरियाणा के पांच खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गोल्ड जीता, जबकि नौ खिलाड़ी टीम स्पर्धाओं के स्वर्ण में शामिल रहे. राज्य सरकार के अनुसार महिलाओं की भी इस गोल्ड रन में बड़ी भूमिका रही. इसका मतलब ये है कि हरियाणा की ताकत इस बार केवल कुश्ती, बॉक्सिंग या कबड्डी तक सीमित नहीं रही. शूटिंग, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, हॉकी और गोल्फ जैसे खेलों में भी राज्य के खिलाड़ियों की मौजूदगी दिखाई दी.
भारत के कुल पदक कम क्यों हुए? 2022 और 2026 की खेलवार तुलना करें, तो गिरावट सबसे ज्यादा दो बड़े पदक स्रोतों में दिखाई देती है. पहला है एथलेटिक्स. 2022 में भारत को 29 पदक दिलाने वाला सबसे बड़ा खेल एथलेटिक्स था. 2026 में भी एथलेटिक्स सबसे ऊपर रहा, लेकिन पदक संख्या घटकर 24 हो गई. फर्क सिर्फ पांच पदकों का नहीं है. 2022 में एथलेटिक्स से 6 गोल्ड आए थे, जबकि 2026 में सिर्फ एक गोल्ड मिला. सिल्वर और ब्रॉन्ज बढ़े, लेकिन गोल्ड में भारी कमी आई.
🇮🇳 85 MEDALS. ONE PROUD CAMPAIGN. 🏆🔥 The curtains come down on a memorable #AsianGames2026 campaign for Team India! 🇮🇳 🥇 21 Gold 🥈 27 Silver 🥉 37 Bronze 🏅 85 Medals 📍 4th Position From breakthrough performances to unforgettable victories, our champions gave it their all and made the Tricolour soar high in Aichi-Nagoya. ❤️🔥 A campaign of courage. A celebration of champions. A nation that cheered every step of the way! 🙌🇮🇳 #Cheer4Bharat #TeamIndia #AsianGames2026 #SAI— SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2026
शूटिंग में गिरावट: हांगझोऊ में भारत ने शूटिंग से 22 पदक जीते थे. 2026 में ये आंकड़ा 15 रह गया. गोल्ड भी सात से घटकर तीन रह गए. यानी सिर्फ शूटिंग और एथलेटिक्स को मिलाकर भारत के 12 पदक कम हुए. यही कुल गिरावट की सबसे बड़ी वजहों में है. इसके अलावा बैडमिंटन तीन से घटकर एक पदक पर आया. रोइंग पांच से घटकर एक रह गया. टेनिस, इक्वेस्ट्रियन, चेस, ब्रिज और रोलर स्पोर्ट्स जैसे कुछ खेलों में भारत पिछली बार के पदक दोहरा नहीं पाया.
कुछ खेलों ने कमी की भरपाई भी की: दूसरी तरफ 2026 पूरी तरह गिरावट की कहानी नहीं है. बॉक्सिंग में भारत ने 6 पदक जीते, जो 2022 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन है. कुश्ती 6 पदकों पर कायम रही, लेकिन इस बार दो गोल्ड आए, जबकि हांगझोऊ में गोल्ड नहीं था. आर्चरी ने नौ पदकों का अपना आंकड़ा बरकरार रखा और पांच गोल्ड जीते. क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीते. महिला हॉकी का गोल्ड तो 44 साल के इंतजार के बाद आया. गोल्फ में भी भारत ने 2022 के एक पदक के मुकाबले दो पदक जीते. भारत ने कुछ नए खेलों में भी पदक के रास्ते खोले. वेटलिफ्टिंग, कुराश, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और सॉफ्ट टेनिस में भारत को पदक मिले. इसका अर्थ है कि कुल संख्या कम होने के बावजूद भारतीय खेलों का पदक आधार कुछ नए क्षेत्रों में फैला है.
🔥 85 MEDALS. WHAT A CAMPAIGN! 🇮🇳🏆 The curtains come down on Asian Games 2026, but Team India leaves behind a trail of GRIT, GLORY & GOLD! 💥 🥇 21 GOLD | 🥈 27 SILVER | 🥉 37 BRONZE 🏅 85 MEDALS — A PODIUM PUNCH TO REMEMBER! From roaring arenas to unforgettable finishes, our champions made the Tricolour fly high in Aichi-Nagoya! 🇮🇳🔥 85 times the pride. One Team. One Tricolour. ONE BHARAT! ❤️🔥 #AsianGames2026 #Cheer4Bharat #BaarBaarBharatHarBaarBharat #TeamIndia— SAI Media (@Media_SAI) October 4, 2026
हरियाणा के पदकवीर खिलाड़ी: 2026 में भारत के 6 कुश्ती पदक आए और सभी पदक विजेता हरियाणा से थे. दो गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज. सुजीत कलकल और अमन सहरावत ने गोल्ड, अंतिम पंघाल और नितेश सिवाच ने सिल्वर तथा सुनील कुमार और दीपक पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता. बॉक्सिंग में भी हरियाणा का प्रभाव साफ रहा. परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने गोल्ड जीते, जबकि प्रिया घंघास और नरेंद्र बेरवाल ने ब्रॉन्ज जीते. शूटिंग में जींद की नीरू ढांडा सबसे बड़ा नाम बनकर उभरीं. उन्होंने महिला ट्रैप में व्यक्तिगत गोल्ड जीतकर इतिहास बनाया और टीम तथा मिक्स्ड इवेंट में भी पदक हासिल किए. वो एशियन गेम्स में व्यक्तिगत ट्रैप गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं.
हरियाणा के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी:
- कृति शर्मा - तीरंदाजी, महिला रिकर्व टीम
- किरण पहल - एथलेटिक्स, महिला 4x400 मीटर रिले
- परवीन हुड्डा - बॉक्सिंग, 65 किग्रा
- अंकुश पंघाल - बॉक्सिंग, 80 किग्रा
- सुजीत कलकल - कुश्ती, 65 किग्रा फ्रीस्टाइल
- अमन सहरावत - कुश्ती, 57 किग्रा फ्रीस्टाइल
- नीरू ढांडा - शूटिंग, महिला ट्रैप
- कमलजीत - शूटिंग, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम
- सुरुचि सिंह - शूटिंग, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम
हरियाणा के सिल्वर और गेल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी: हरियाणा सरकार के मुताबिक एशियन गेम्स 2026 में सूबे के खिलाड़ियों की 14 गोल्ड में हिस्सेदारी रही, जिनमें व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाएं दोनों शामिल हैं. अब बात करते हैं हरियाणा के सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट खिलाड़ियों की.
- किरण पहल - मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले
- नीरू ढांडा - महिला ट्रैप टीम
- हिमांशु ढिल्लों - 10 मीटर एयर राइफल
- आशिमा अहलावत - महिला ट्रैप टीम
- अंतिम पंघाल - कुश्ती, 53 किग्रा
- नितेश सिवाच - कुश्ती, 97 किग्रा
- दीक्षा डागर - महिला गोल्फ टीम
हरियाणा के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट:
- राइजा ढिल्लों - महिला स्कीट टीम
- पूजा - हाई जंप
- प्रिया घंघास - बॉक्सिंग, 60 किग्रा
- नरेंद्र बेरवाल - बॉक्सिंग, +90 किग्रा
- सुनील कुमार - कुश्ती
- दीपक पूनिया - कुश्ती
- सुचिका तारियाल - मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स
हॉकी में हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा: इनके अलावा टीम स्पर्धाओं में हरियाणा के कई खिलाड़ियों ने भारत के गोल्ड में योगदान दिया. उदाहरण के तौर पर दोनों कबड्डी टीमों में हरियाणा के खिलाड़ियों की बड़ी मौजूदगी रही और महिला हॉकी के स्वर्ण पदक में भी राज्य के खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. 2026 में भारतीय हॉकी ने दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किया. महिला टीम में हरियाणा की सविता पूनिया, दीपिका सहरावत, ज्योति, शिल्पी डबास, नेहा गोयल और साक्षी राणा शामिल रहीं. पुरुष टीम में अभिषेक नैन, सुमित कुमार, संजय राणा और यशदीप सिवाच ने भारत का प्रतिनिधित्व किया. यानी हॉकी में हरियाणा की भागीदारी इस बार सिर्फ टीम का हिस्सा बनने तक सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों टीमों के स्वर्ण पदक में प्रदेश के खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही.
कबड्डी में हरियाणा की मजबूत पकड़: कबड्डी को हरियाणा के सबसे मजबूत खेलों में गिना जाता है. एशियन गेम्स में भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस बात को सच कर दिखाया. भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और टीम में हरियाणा के आठ खिलाड़ी शामिल रहे.
हरियाणा के बेटे-बेटियों ने 32 पदकों के साथ देश का मान बढ़ाया 🇮🇳 आप सभी पर हर देशवासी को गर्व है। सभी भारतीय खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं!💐 💪 #AsianGames2026 #Cheer4Bharat https://t.co/nAcJCRptfr— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 5, 2026
क्रिकेट, गोल्फ और MMA में भी चमके हरियाणवी: हरियाणा के खिलाड़ियों ने दूसरे खेलों में भी अपनी छाप छोड़ी. शेफाली वर्मा स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा रहीं. दीक्षा डागर ने गोल्फ में रजत पदक हासिल किया, जबकि सुचिका तरियाल ने MMA में कांस्य पदक जीता. इससे साफ है कि प्रदेश के खिलाड़ियों का दायरा अब लगातार बढ़ रहा है.
विशेषज्ञ बोले- नए खेलों में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत: पूर्व रेसलर और कोच जगरूप राठी ने कहा की "हरियाणा के खिलाड़ी देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. आने वाले समय में हरियाणा और अधिक पदक जीत सकता है. बैडमिंटन, टेनिस और रिंग जैसे खेलों में खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने के साथ आधुनिक सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, तो प्रदेश का प्रदर्शन और मजबूत हो सकता है." बता दें कि जगरूप राठी गीता फोगाट, बबिता फोगाट और उनके पिता महावीर फोगाट को रेसलिंग की ट्रेनिंग दे चुके हैं. खेल कोटे से उन्होंने हरियाणा में सरकारी नौकरी हासिल की और बाद में आईपीएस बने.
पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की खास सलाह: वहीं भारतीय महिला कबड्डी खिलाड़ी और पूर्व भारतीय कबड्डी कोच सुनील डबास ने कहा कि "हरियाणा के खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन और रोइंग जैसे खेलों की सुविधाएं गांव स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है. आधुनिक प्रशिक्षण मिलने पर इन खेलों में भी ग्रामीण क्षेत्रों से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सकते हैं."
खेलों में प्रदर्शन और बेतहर करने की चुनौती: अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी दिनेश का कहना है कि "हरियाणा को बैडमिंटन में अभी और मेहनत करने की जरूरत है. जिन खेलों में प्रदेश अभी पीछे है, उनमें बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण पर ध्यान देकर प्रदर्शन को बेहतर किया जा सकता है. अब अगली चुनौती उन खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने की है, जहां प्रदेश अभी पीछे है. अगर बैडमिंटन, टेनिस, तैराकी और रोइंग जैसे खेलों को गांव स्तर तक बेहतर कोचिंग, मैदान, उपकरण और आधुनिक प्रशिक्षण मिलता है, तो आने वाले एशियन गेम्स और ओलंपिक में हरियाणा का पदक आंकड़ा और ऊपर जा सकता है."
ये भी पढ़ें- सिरसा के गांव जोधकां पहुंचीं गोल्डन गर्ल सविता पूनिया, स्वागत में झूमा पूरा गांव, बोलीं- "अब अगला लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड "
ये भी पढ़ें- हांसी में बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल का जोरदार स्वागत, विधायक विनोद भयाना ने किया सम्मानित, बोले- 'सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं'
ये भी पढ़ें- 5 हजार के पुराने धनुष से एशियन गेम्स के गोल्ड तक पहुंची कीर्ति, दादा के गले में डाल दिया मेडल, रिटौली में जोरदार स्वागत