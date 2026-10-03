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एशियन गेम्स 2026: सैम अय्यूब के 'बेबी सेलिब्रेशन' पर भड़के फैंस, बोले- सूर्यवंशी अगली बार देंगे मुंहतोड़ जवाब

हाई-वोल्टेज फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 19 रनों से धूल चटाई

वैभव सूर्यवंशी (IANS)
वैभव सूर्यवंशी (IANS) (वैभव सूर्यवंशी (IANS))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 6:31 PM IST

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कानपुर: पाकिस्तान जब भी भारत के खिलाफ खेलता है, उसका एग्रेसिव रवैया अलग ही दिखता है. इस बार जब पाकिस्तानी गेंदबाज सईम अय्यूब ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेकर 'बेबी सेलिब्रेशन' किया तो यह फैंस को बिल्कुल रास नहीं आया. उनका कहना है कि अगली बार जब मुकाबला होगा तो सूर्यवंशी इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे. एशियन गेम्स 2026 के हाई-वोल्टेज फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से रौंदकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने पर कानपुर के युवा क्रिकेटरों और फैंस ने यह रिएक्शन दिया है.

पाकिस्तानी गेंदबाज की हरकत पर फैंस का रिएक्शन (Video Credit; ETV Bharat)

फैंस का साफ कहना है कि भारत ने मैदान पर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है, लेकिन मैच के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाज द्वारा वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद किया गया 'बेबी सेलिब्रेशन' खेल भावना के विपरीत था. हालांकि, भारत के युवा ब्रिगेड ने बल्ले और गेंद दोनों से पाकिस्तान के घमंड को चूर-चूर कर दिया.

फाइनल मुकाबले में जब पाकिस्तान के सैम अय्यूब ने भारत की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी (15 रन) का विकेट लिया तो उन्होंने एक अनोखा रिएक्शन दिया, जिससे खेल प्रेमियों में खासा गुस्सा देखने को मिला है. युवा क्रिकेटर आदि का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ 'बेबी रिएक्शन' देना सही नहीं था. इसकी जगह कोई और गरिमापूर्ण सेलिब्रेशन किया जा सकता था.

खिलाड़ी विश्वनाथ प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तानी टीम एग्रेशन में ज्यादा रहती है. वे जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी किस स्तर के बल्लेबाज हैं, अगर वह थोड़ी देर और टिक जाते तो स्कोर और बड़ा होता. इसीलिए उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया. युवा खिलाड़ी देवांश त्रिपाठी ने कहा कि शुरुआत में भारतीय टीम थोड़ी लड़खड़ाई थी, लेकिन अभिषेक और तिलक ने जिस तरह पारी संभाली, उसने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया.

कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए इस महामुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धीमी रही. वैभव सूर्यवंशी (15) और संजू सैमसन (2) के जल्दी आउट होने के बाद 51 रन पर दो विकेट गिर चुके थे.इसके बाद अभिषेक शर्मा ने कप्तानी पारी खेल रहे श्रेयस अय्यर (21) के साथ 42 रनों की साझेदारी की.

अभिषेक शर्मा ने मैदान के चारों तरफ चौके-छक्कों की बरसात करते हुए महज 28 गेंदों में 61 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 3 चौके शामिल थे. उनके आउट होने के बाद उपकप्तान तिलक वर्मा का तूफान आया. तिलक ने मात्र 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन (4 छक्के, 3 चौके) ठोक डाले. तिलक ने शिवम दुबे (15 गेंदों में 27 रन) के साथ 30 गेंदों में 62 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप की. भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 211 रनों का स्कोर खड़ा किया.

भारत की इस ऐतिहासिक जीत में गेंदबाजों ने भी शानदार भूमिका निभाई. स्पिनर अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और ऑलराउंडर शिवम दुबे ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट चटकाए. अंतिम ओवरों में दबाव बनाकर भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को लक्ष्य से 19 रन दूर रोक दिया. पाकिस्तान को मात देकर भारत ने एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का गोल्ड मेडल लगातार दूसरी बार अपने नाम कर इतिहास रच दिया, जबकि पाकिस्तान को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा.

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