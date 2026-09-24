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एशियन गेम्स 2026: अमेठी के सलमान खान ने नौकायन में जीता कांस्य पदक, जिले में खुशी की लहर

किसान के बेटे सलमान खान ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास. ( Photo Credit: ETV Bharat )