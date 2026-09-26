"बहू की मेहनत रंग लाई, घर आएगी तो ढ़ोल-नगाड़ों से स्वागत करेंगे", एशियन गेम्स में पदक जीतने पर मनप्रीत के घरवालों ने जताई खुशी
अंबाला की मनप्रीत कौर ने एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतकर शानदार वापसी की है. मनप्रीत के परिवार में खुशी का माहौल है.
Published : September 26, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 6:02 PM IST
अंबाला: अंबाला से जुड़ी शॉटपुट खिलाड़ी मनप्रीत कौर ने जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में महिला शॉटपुट का कांस्य पदक जीतकर देश और अंबाला का नाम रोशन किया है. मनप्रीत ने 17.17 मीटर का थ्रो कर पोडियम पर जगह बनाई. एशियन गेम्स में यह उनका पहला पदक है.
कॉमनवेल्थ के बाद शानदार वापसी: दरअसल, 36 वर्षीय मनप्रीत कौर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 17.49 मीटर के थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया था. इसके बाद उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया और महज दो महीने बाद एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतकर शानदार वापसी की.
सुबह 4 बजे शुरू होती थी तैयारी: मनप्रीत की बुआ सास चरणजीत कौर ने कहा कि, "अंबाला में रहते हुए मनप्रीत रोजाना सुबह करीब 4 बजे अभ्यास के लिए निकलती थीं और शाम तक मेहनत करती थीं." वहीं, उनके फूफा ससुर मंजीत सिंह ने कहा कि, "बहू ने देश का नाम रोशन किया है. उसकी मेहनत रंग लाई. उसके पति करमजीत सिंह भी खिलाड़ी रह चुके हैं और अब मनप्रीत के कोच की भूमिका निभाते हैं. दोनों रेलवे में कार्यरत हैं."
संघर्ष के बाद मिली बड़ी सफलता: मनप्रीत का खेल सफर चुनौतियों से भरा रहा है. वर्ष 2017 में डोपिंग मामले में उन पर चार साल का प्रतिबंध लगा था. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और वापसी की. वर्ष 2023 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य जीतने के बाद अब एशियन गेम्स में भी पदक हासिल किया.
परिवार में खुशी का माहौल: मनप्रीत की जीत के बाद परिवार में खुशी का माहौल है. मनप्रीत की बुआ सास चरणजीत कौर ने ने कहा कि, "हमें बहुत खुशी है कि मनप्रीत ने देश का नाम रोशन किया. उसकी मेहनत आज रंग लाई है. वह घर आएगी तो ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत करेंगे और गुरुद्वारा साहिब जाकर अरदास करेंगे."
परिवार के मुताबिक मनप्रीत के घर लौटने पर स्वागत की तैयारियां की जाएंगी. गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के साथ परिवार मिठाई बांटकर उसकी उपलब्धि का जश्न मनाएगा. बुआ सास चरणजीत कौर और फूफा ससुर मंजीत सिंह ने भी मनप्रीत की जीत पर खुशी जताई.
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