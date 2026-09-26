ETV Bharat / state

"बहू की मेहनत रंग लाई, घर आएगी तो ढ़ोल-नगाड़ों से स्वागत करेंगे", एशियन गेम्स में पदक जीतने पर मनप्रीत के घरवालों ने जताई खुशी

अंबाला की बेटी मनप्रीत कौर ( ETV Bharat )