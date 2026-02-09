ETV Bharat / state

पर्यटन को ब्रांड बनाने की तैयारी में सुक्खू सरकार, कांगड़ा बनेगा टूरिज्म कैपिटल, ADB प्रोजेक्ट्स पर फोकस

पर्यटन को ब्रांड बनाने की तैयारी में सुक्खू सरकार ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को मजबूत आधार देने और इसे एक सशक्त ब्रांड के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को एशियन विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से प्रदेश में चल रही विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाओं की समीक्षा की. बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं में विश्व-स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि पर्यटन के जरिए प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिल सके. मुख्यमंत्री ने बताया कि एशियन विकास बैंक के सहयोग से प्रदेश में ट्रेंच-1 के तहत 1620 करोड़ रुपये और ट्रेंच-2 के तहत 730 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं. इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विकास करना और पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है. पर्यटन को ब्रांड बनाने पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल पर्यटन को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य से काम कर रही है. पर्यटन के विकास से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इसके लिए सरकार कनेक्टिविटी और अधोसंरचना के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश में कई हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसके साथ ही कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का काम भी किया जा रहा है, जिससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके. कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की योजना