बेटी ने नाम रोशन किया है, ओलंपिक में मेडल लाते देखना चाहते हैं: अरुंधति के पेरेंट्स
ईटीवी भारत के संवाददाता मनीष गौतम ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की विजेता अरुंधति चौधरी के परिवार से खास बातचीत की...
Published : April 9, 2026 at 5:28 PM IST
कोटा : कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली है. इस मौके पर ईटीवी भारत ने उनके परिवार से खास बातचीत की. अरुंधति के पिता सुरेश चौधरी और मां सुनीता चौधरी ने कहा कि अरुंधति ने हमारा और देश का नाम रोशन किया है. वह आगे भी इस तरह से नाम रोशन करती रहेगी. उन्हें विश्वास है कि अरुंधति ओलंपिक में पदक जरूर जीतेगी.
पिता सुरेश चौधरी ने कहा कि बेटी ने शानदार प्रदर्शन किया है. एक अच्छी जीत अरुंधति ने भारत को दी है. बहुत ही खुशी की बात है. अब बॉक्सिंग केवल एशिया कॉन्टिनेंट में ही बची है. कजाकिस्तान के बॉक्सर वर्ल्ड में टॉप माने जाते हैं. सुरेश चौधरी का कहना है कि अब अरुंधति जुलाई-अगस्त में यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने वाली है. इसको लेकर उज्बेकिस्तान या अमेरिका में ट्रेनिंग करेगी.
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हाथों में इंजरी : सुरेश चौधरी का कहना है कि अरुंधती दो से तीन दिन कोटा में रहकर जाएगी. इसके बाद हार्ड ट्रेनिंग में जुट जाएगी. बीते लगातार 3 सालों से चल रहा उसका वनवास खत्म हो गया है. उसकी कलाई में फैक्चर हो गया था. मुंबई के डॉक्टर से लगातार सलाह ले रही हैं. रोज उनसे बात करती है. उसकी दो सर्जरी भी हो गई है. इन सब चीजों के बाद अरुंधति उभरकर आई है. भगवान की कृपा है कि लगातार वह पिछले 6 से 8 महीने से अब अच्छा गेम खेल रही है.
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3 सालों का स्ट्रगल : सुरेश चौधरी का कहना है कि उसने यूपी के नोएडा में आयोजित वर्ल्ड कप जीता है. इसके बाद यूरोप की प्रतिष्ठित बॉक्सम कप को भी जीत चुकी है. अब एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की विजेता बनी है. उसका 3 साल का स्ट्रगल खत्म हुआ है. जैसी यात्रा पहले होनी चाहिए थी, वैसी यात्रा अब वह कर रही है. भारत का बॉक्सिंग जगत यह जानता है कि भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल अरुंधति ही दे सकती है. यह दिन करीब आ रहा है.
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बेटों से ज्यादा बेटी ने किया नाम रोशन : अरुंधति की मां सुनीता चौधरी ने कहा कि आजकल के बेटे भी नाम रोशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने नाम रोशन किया है. बेटी को उनकी श्वास और फेफड़े की बीमारी के संबंध में भी काफी चिंता रहती है. अरुंधति काफी दूर रहती है, लेकिन वीडियो कॉल पर दिन में दो से तीन बार बात करती है, तबीयत के बारे में पूछती है. अपनी बेटी को ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाते हुए देखना चाहती हूं.
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भारत की टॉप बॉक्सर नहीं कर पाई : कोच अशोक गौतम का कहना है कि अरुंधति ने गोल्ड मेडल जीता है. इस प्रतियोगिता में भारत की कई चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन भी खेलने गए थे. इनमें निखत जरीन और लवलीना सहित अन्य भी हैं. भारत के लिए बड़ी बात है. इसके पहले अरुंधति ने वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है. सभी मुकाबले 5-0 से जीते थे. इस चैंपियनशिप में भी सेमीफाइनल और फाइनल 4-1 से जीता है. इस प्रतियोगिता में गोल्ड वर्ल्ड कप के बराबर है. अब लक्ष्य है कि पहले कॉमनवेल्थ और उसके बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना.
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