ETV Bharat / state

नड्डी में बनेगी एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन, हिमाचल को मिलेगा नया एडवेंचर हब

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद परिवहन विभाग के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. विभाग ने अब तक करीब 2600 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पूर्व सरकार की तुलना में लगभग 37 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में लगभग 1500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि मौजूदा सरकार ने विभाग को आर्थिक रूप से मजबूत किया है.

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नड्डी में प्रस्तावित जिपलाइन एशिया की सबसे बड़ी जिपलाइन होगी. इसकी कुल लंबाई 4.2 किलोमीटर होगी और इसे पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल तरीके से तैयार किया जाएगा. इस परियोजना में पेड़ों की कटाई नहीं होगी, जिससे पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा. जिपलाइन प्रोजेक्ट से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है. कांगड़ा जिले के नड्डी क्षेत्र में एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन बनाने की तैयारी है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का ऐलान उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को शिमला में राज्य परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए किया. यह एक ग्रीन प्रोजेक्ट होगा, जिसमें किसी भी प्रकार के पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा.

शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना अपनी तय समय सीमा से चार से पांच साल पीछे चल रही है. देरी के कारण इसकी लागत में भी इजाफा हुआ है. उन्होंने बताया कि लागत बढ़ने के चलते अब इस प्रोजेक्ट को राय के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है. योजना के तहत 80 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है.

परिवहन सेवाओं को किया जा रहा डिजिटल

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग ऑटो अप्रूवल मेकेनिज्म की ओर तेजी से बढ़ रहा है. विभाग का प्रयास है कि आरटीओ, एमवीआई और एसडीएम की भूमिका को कम किया जाए. गुड्स कैरिज परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें. मोबाइल फिटनेस सुविधा के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच और स्वीकृति भी ऑनलाइन की जाएगी.

ई-व्हीकल और स्क्रैपिंग पॉलिसी पर फोकस

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र (एटीएस) विकसित किए जा रहे हैं. निजी क्षेत्र में कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में एटीएस बनाए जा रहे हैं, जबकि हरोली और नादौन में सरकारी वाहन परीक्षण केंद्र (एटीएस) बनाए जा रहे हैं. वहीं, स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत सोलन और हमीरपुर में स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं और अब तक 1692 पुराने वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 600 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाने का काम चल रहा है. सड़क दुर्घटनाओं में 10 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि सड़क हादसों में मौत के मामलों में 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. दुर्घटना में घायल व्यक्ति को चयनित अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जा रही है.

ये भी पढ़ें: दुखद: मंडी में टब में डूबने से पौने तीन साल की मासूम की मौत