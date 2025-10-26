ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला : ऊंट पालक बोले- नहीं मिलते अच्छे दाम, किया ये बड़ा दावा

पुष्कर की मिट्टी के दड़ो में रेगिस्तान का जहाज, लेकिन ऊंट पालकों में निराशा का भाव. दोहरा व्यवहार का आरोप. देखिए ये रिपोर्ट...

International Pushkar Cattle Fair 2025
पुष्कर में मेले की शान ऊंट (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2025 at 7:04 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की शान रेगिस्तान का जहाज रहा है. इस बार 22 अक्टूबर से मेले की अनौपचारिक शुरुआत हुई है. 30 अक्टूबर की विधिवत शुरुआत होगी. इस बार मेले की शुरुआत से ही ऊंटों की तादात ठीक नजर आ रही है, लेकिन वर्षों से मेले में आ रहे ऊंट पालकों को ऊंटों की संख्या में लगातार गिरावट नजर आ रही है. उनका तो यहां तक कहना है कि अगले पांच वर्ष के बाद मेले में 50 ऊंट ही नजर आएंगे.

वहीं, अगले 10 वर्ष बाद तो नई पीढ़ी फोटो में ऊंट देखा करेगी. मेले में आए ऊंट पालक पानी, बिजली और चारे की व्यवस्था से तो खुश नजर आए, लेकिन धनाढ्य अश्व पालकों को ज्यादा तरजीह मिलने से निराश नजर आए. उनका कहना है कि मेला मैदान में सड़क की ओर अश्व पालकों को जगह आवंटित की गई है, जबकि ऊंट पालकों को पहाड़ी की ओर रखा गया है, जहां ऊंटों को बिठाने में काफी समस्या हो रही है. प्रशासन के सामने जब ऊंट पालकों ने मांग रखी तब जाकर उन्हें ऊंटों को बिठाने के लिए जगह मिल पाई है. ऊंट पालकों ने उनके साथ दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगाया.

अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला, ऊंट पालकों ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

पुष्कर की मिट्टी के दड़ो में मेले की शान ऊंट काफी संख्या में नजर आने लगे हैं. फिलहाल, ऊंट पालकों का अपने ऊंटों के साथ मेले में आने का सिलसिला जारी है. खुले आसमान के नीचे ऊंट गाड़ियों या तंबू लगाकर ऊंट पालक मेला मैदान में रह रहे हैं. ऊंटों के खरीदार भी मेले में आने लगे हैं. ऊंटों की संख्या देख पर्यटक भी काफी उत्साहित हैं. देशभर से फोटोग्राफर सूर्य उदय या ढलने के साथ ऊंटों की तस्वीरें ले रहे हैं. वही, ऊंट पालकों का ग्रामीण पहनावा भी उन्हें काफी रास आ रहा है. फोटोग्राफरों के लिए यहां बेहतरीन नजारे हैं जिनको वह कैमरे में कैद कर रहे हैं, लेकिन ऊंट पालकों की वास्तविक स्थिति और उनके हालातों पर कोई बात नहीं हो रही.

Animal Owners in Pushkar Mela
पुष्कर पशु मेले में ऊंटों की स्थिति... (ETV Bharat Ajmer)

ईटीवी भारत की टीम ने पुष्कर मेले में राजस्थान के राज्य पशु ऊंट और ऊंट पालकों के हालातों के बारे में उनसे बातचीत की तो ऊंटों के भविष्य को लेकर खतरे की चिंता सामने आई. ऊंट पालकों की बातों से लगा कि वह आखिरी पीढ़ी हैं, जो ऊंट पालन के कारोबार में रहेंगे. इसके बाद नई पीढ़ी ऊंट पालन बंद कर देगी. इसका मतलब यह हुआ कि मेले में ऊंटों की संख्या साल दर साल तो कम हो रही थी, अब ऊंटों के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है. हालांकि, राजस्थान सरकार ऊंट पालन को लेकर ऊंट पालकों को सहयोग कर रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है ? यह ऊंट पालकों से बातचीत में सामने आया. बातचीत में ऊंट पालकों का दर्द सामने आया और लगा कि इस दर्द को झेलने के भी ऊंट पालक आदी हो गए हैं.

पढे़ं : पुष्कर पशु मेला 2025 : सैंड आर्टिस्ट ने बनाई वीर तेजाजी की 51 फीट की कलाकृति, दुनिया में सबसे बड़ी होने का दावा

मेले में ऊंट की खरीद-बिक्री को लेकर तेजी और मंदी दोनों ही नहीं : ईटीवी भारत ने देवासी समाज के पदाधिकारियों से ऊंट पालन और पुष्कर मेले पर बातचीत की. रेबारी, देवासी समाज पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंट पालन करता आया है. पुष्कर मेले में आने वाले ऊंट पालकों में रेबारी और देवासी समाज के ऊंट पालक काफी संख्या में हैं. देवासी समाज में पदाधिकारी श्रवण राम देवासी बताते हैं कि मेले में ऊंटों की खरीद-बिक्री में तेजी या मंदी दोनों ही नहीं है. खरीदार भी कम आते हैं. ऊंट की उपयोगिता कम हो गई. ऊंटों का उपयोग भी कृषि और परिवहन में कम हो गया है. इसलिए ऊंट अनुपयोगी बन गया है. ऊंटनी के दूध की जरूर डिमांड है. ऊंट पालन आसान नहीं है. गरीब तबके के लोग ऊंट पालन करते हैं.

International Pushkar Cattle Fair 2025
पुष्कर पशु मेले की शान रेगिस्तान का जहाज (ETV Bharat Ajmer)

तस्करी नहीं रुक रही : बातचीत में ऊंट पालक श्रवण राम देवासी ने बताया कि राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ऊंट को कृषि कार्य के उद्देश्य से राज्य के बाहर ले जाने की स्वीकृति दी है. इससे पहले ऊंट को राज्य के बाहर ले जाने पर पाबंदी थी. अब स्वीकृति मिलने से कोई फायदा ऊंट पालकों नहीं होगा. उन्होंने बताया कि राज्य के बाहर जाने वाले पशु पहले भी जाया करते थे और अब भी जाएंगे. कई लोग ऊंटों को काटने के लिए अन्य राज्यों में ले जाते हैं. तस्करी तो पहले भी होती थी और अब भी हो रही है. सरकार प्रतिबंध लगाती है, लेकिन लोग कहीं से भी निकल जाते हैं.

10 से 20 हजार मिलते हैं ऊंट के दाम : देवासी ने कहा कि राजस्थान में ऊंटों की संख्या काफी कम हो गई है. सरकार की ओर से नियमों में शीतलता देने से कोई खास फर्क मेले में नहीं पड़ा. ऊंटों की संख्या कम हो रही है. राजस्थान सरकार ने ऊंट पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऊंटनी के बच्चा होने पर पहले 10 हजार देती थी. जिसको बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है. जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है. 100 ऊंटों में किसी एक ऊंटनी के बच्चा देने पर पैसा ऊंट पालकों को मिल जाता है. इससे ऊंट पालकों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है. योजना के तहत राशि भी समय पर ऊंट पालकों को नहीं मिलती है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से ऊंट पालन के लिए कोई सुविधा नहीं है. देवासी बताते हैं कि 30 से 35 ऊंट वे मेले में लाए हैं. इनमें सांचौर, मारवाड़ी, बीकानेरी नस्ल के ऊंट भी हैं. ऊंट पालन का कार्य पीढ़ियों से करते आ रहे हैं.

पढे़ं : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले से गायब हुआ गोवंश, पशुपालकों ने मेले से क्यों बनाई दूरी? जानिए...

ऊंट पालक गरीब, इसलिए नहीं मिलती सुविधा : देवासी समाज के पदाधिकारी और ऊंट पालक श्रवण राम बताते हैं कि नई पीढ़ी ऊंट पालन नहीं कर पाएगी. यह उनके लिए घाटे का सौदा होगा. निकट भविष्य में तो अगली पीढ़ी ऊंट की फोटो देखेगी कि ऐसा जानवर भी कभी पुष्कर मेले में आया करता था. उन्होंने बताया कि वे बोरदा के रहने वाले हैं और देवासी समाज के अध्यक्ष भी हैं. ऊंट पालक श्रवण राम देवासी बताते हैं कि मेले में अश्व पालकों और ऊंट पालकों के बीच काफी फर्क है.

International Pushkar Cattle Fair 2025
मेले में मालिक अपने ऊंटों के साथ (ETV Bharat Ajmer)

अश्व पालक धनाढ्य हैं, जबकि ऊंटों के अच्छे दाम मेले में पशुपालकों को नहीं मिलते. ऐसे में दोनों की सुविधा में फर्क साफ देखा जा सकता है. ऊंट पालकों के पास बिछाने के लिए दरी भी नहीं है, जबकि अश्व पालक मेले में लाखों रुपए के सुविधा युक्त शामियाने लगाते हैं. फर्क इतना है कि ऊंट पालक के पास पैसा नहीं है. ऊंट के दाम बढ़ते नहीं हैं, इसलिए ऊंट पालन से कोई ज्यादा आमदनी नहीं है. उन्होंने बताया कि गत वर्ष उन्नत नस्ल का ऊंट 60 से 70 हजार में बिका था. ऐसे ऊंटों के संख्या में मेले में 2 से 4 ही होगी. जबकि शेष ऊंट 10 से 20 हजार रुपए में बिके थे.

जालोर और सांचौर से नहीं आए ऊंट पालक : देवासी बताते हैं कि अन्य राज्यों से ऊंट पालक बेचने के ऊंट लेकर नहीं आए. कारोबारी जरूर नजर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि मेले में आने वाले ऊंट पालकों में जोधपुर, नागौर, अजमेर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर से आए. जालोर से ऊंट बालकों ने मेले में आना बंद कर दिया है. कभी लाल पगड़ी में जालौर से ऊंट पालक 100-100 ऊंटों के साथ मेले में आया करते थे, लेकिन एक भी जालौर निवासी ऊंट पालक मेले में नजर नहीं आ रहा है.

आरोप- मेले में ऊंट पालकों से हो रहा दोहरा व्यवहार : उन्होंने बताया कि ऊंट पालकों के साथ मेले में दोहरा व्यवहार किया जा रहा है. सड़क के किनारे अश्व पालकों को वीआईपी मानकर उन्हें जगह आवंटित की गई है, जहां अश्व पालकों ने अपने शामियाने लगा दिए हैं. ऊंट पालकों को तो पीछे पहाड़ी की ओर जाने के लिए कहा गया. अजमेर कलेक्टर और एसडीएम के पास ऊंट पलक अपनी गुहार लेकर गए तब जाकर ऊंटों को बिठाने के लिए मेला स्थल पर उपयुक्त स्थान मिला है. ऊंटों के बिठने की काफी जगह पर भी अश्व पालकों ने अपने टेंट लगा दिए हैं. ऊंट पालक श्रवण राम देवासी बताते हैं कि ऊंट पालन दिनोंदिन कम होता जा रहा है. इस कारण ऊंटों की संख्या भी कम हो रही है. आने वाले 50 वर्षों में मेले में 40 से 50 ऊंट ही नजर आएंगे.

4 साल पालते हैं, तब बिकने को तैयार होता है ऊंट : ऊंट पलक भंवर सिंह बताते हैं कि ऊंटनी के बच्चों को तैयार होने में 4 साल का समय लगता है. इसके बाद उसे बेचने के लिए लाया जाता है. हालत यह है कि मेले में 10 से 20 हजार रुपए ही दाम ऊंटों के मिल पाते हैं. उन्होंने बताया कि ऊंट पालन का स्तर दिनोंदिन गिर रहा है. ऊंट पालक मंगना राम बताते हैं कि मेले से कोई उम्मीद नहीं है और ना ही कोई बचत है. सांचौर और जालोर में काफी संख्या में ऊंट हैं, लेकिन ऊंट पालक अपने ऊंटों को लेकर मेले में नहीं आए हैं.

TAGGED:

PUSHKAR CATTLE FAIR GLIMPSE
CATTLE AT PUSHKAR FAIR
CONDITION OF CAMELS
रेगिस्तान का जहाज
PUSHKAR CATTLE FAIR 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ पूजा के बहाने भाजपा का बिहारी समाज में सियासी दांव, यह है धार्मिक मान्यता

जानिए कितना खतरनाक है ग्रेड 2 फैटी लिवर, किसे होता है Fatty Liver Disease

क्या है ट्रैक्शन सिस्टम? सेमी-हाई स्पीड ट्रेन, भारी भरकम मालगाड़ियों को लेकर आया नया अपडेट

एक करोड़ की 'नगीना' ! पुष्कर मेले में पंजाब से आई घोड़ी पर सबकी नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.