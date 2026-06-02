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Video: पुलिस कार्रवाई में बाधा पहुंचाने वाला एएसआई मीडिया से बोला, 'फोटो लॉरेंस विश्नोई जैसी आनी चाहिए'

अजमेर: गंज थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर कार्रवाई करने आए पुलिसकर्मियों से उलझना एएसआई को भारी पड़ गया. एएसआई के साथ हुक्का बार के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है. एएसआई पर हुक्का बार को खुद का बताकर कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप है. एसपी ने मामले को गंभीर मानते हुए एएसआई को संस्पेंड कर दिया है. खास बात यह कि मंगलवार को आरोपी एएसआई को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट से बाहर आने पर एएसआई ने मीडियाकर्मियों से कहा कि उसकी फोटो लॉरेंस विश्नोई जैसी आनी चाहिए. इसके बाद वह पुलिसकर्मियों के कंधे पर हाथ रखकर चलता बना.

'फोटो लॉरेंस विश्नोई की तरह लेना': अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि एएसआई अनिल जाखड़ की भूमिका अनुचित पाई गई. जाखड़ को सस्पेंड कर दिया है. खिलाफ विभागीय जांच भी की जा रही है. वहीं मंगलवार को आरोपी एएसआई अनिल जाखड़ को गिरफ्तार कर गंज थाना पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए लाई थी. कोर्ट से बाहर आने के दौरान आरोपी जाखड़ ने मौजूद मीडियाकर्मियों को कहा कि फोटो लॉरेंस विश्नोई जैसी आनी चाहिए. इसके बाद आरोपी एएसआई पुलिसकर्मियों के कांधे पर हाथ धरे फिल्मी अंदाज में पुलिस की जीप तक पंहुचा और जीप में बैठ गया. आरोपी एएसआई अनिल जाखड़ पूर्व में भी प्रॉपर्टी विवाद के मामले में सस्पेंड हो चुका है.