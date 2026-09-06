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सहरानपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद के नीचे 'कुआं' मिला; गहराई 25 फीट से ज्यादा, ASI टीम करेगी जांच

सहारनपुर: कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद मलबा हटाते समय एक कुआं मिला है. पुरानी मस्जिद के नीचे कुआं मिलने से प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है. अधिकारियों के मुताबिक, कुएं की गहराई संभवत: 25 फीट से ज्यादा है, वास्तविक गहराई आदि जांच के बाद ही पता चलेगी. फिलहाल, ASI टीम से कुएं की जांच कराई जाएगी.

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि कुआं कितना पुराना है? इसका निर्माण कब कराया गया था? अभी इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है. मलबा हटाने के दौरान एक भारी स्लैब सामने आया. यह स्लैब इतना मजबूत है कि पोकलैंड मशीन से भी उसे तोड़ा नहीं जा सका. इसके बाद मशीन से हटाने के बजाय कटर की मदद से स्लैब को काटा गया. स्लैब हटाए जाने के बाद उसके नीचे कुआं दिखाई दिया है.

मस्जिद का मलबा हटाते समय कुआं दिखा. (Video Credit: ETV Bharat)

एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने बताया कि सामने आए कुएं की गहराई करीब 20-25 फीट है, जबकि इसकी चौड़ाई लगभग डेढ़ मीटर है. कुएं के सामने आने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है. मौके पर मलबा हटाने का काम जारी है. कुएं की वास्तविक स्थिति को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है. कुएं के निर्माण को लेकर अभी कई सवाल बने हुए हैं. यह कुआं मस्जिद के निर्माण से पहले का है या बाद में बनाया गया? यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा.