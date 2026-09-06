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सहरानपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद के नीचे 'कुआं' मिला; गहराई 25 फीट से ज्यादा, ASI टीम करेगी जांच

ASI की टीम मौके पर पहुंचती है तो कुएं की संरचना, निर्माण शैली और संभावित प्राचीनता की जांच की जा सकती है.

सहरानपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद के नीचे 'कुआं' मिला.
सहरानपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद के नीचे 'कुआं' मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
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सहारनपुर: कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद मलबा हटाते समय एक कुआं मिला है. पुरानी मस्जिद के नीचे कुआं मिलने से प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है. अधिकारियों के मुताबिक, कुएं की गहराई संभवत: 25 फीट से ज्यादा है, वास्तविक गहराई आदि जांच के बाद ही पता चलेगी. फिलहाल, ASI टीम से कुएं की जांच कराई जाएगी.

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि कुआं कितना पुराना है? इसका निर्माण कब कराया गया था? अभी इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है. मलबा हटाने के दौरान एक भारी स्लैब सामने आया. यह स्लैब इतना मजबूत है कि पोकलैंड मशीन से भी उसे तोड़ा नहीं जा सका. इसके बाद मशीन से हटाने के बजाय कटर की मदद से स्लैब को काटा गया. स्लैब हटाए जाने के बाद उसके नीचे कुआं दिखाई दिया है.

मस्जिद का मलबा हटाते समय कुआं दिखा. (Video Credit: ETV Bharat)

एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने बताया कि सामने आए कुएं की गहराई करीब 20-25 फीट है, जबकि इसकी चौड़ाई लगभग डेढ़ मीटर है. कुएं के सामने आने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है. मौके पर मलबा हटाने का काम जारी है. कुएं की वास्तविक स्थिति को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है. कुएं के निर्माण को लेकर अभी कई सवाल बने हुए हैं. यह कुआं मस्जिद के निर्माण से पहले का है या बाद में बनाया गया? यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा.

माना जा रहा है कि प्रशासन इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को जानकारी देगा. ASI की टीम मौके पर पहुंचती है तो कुएं की संरचना, निर्माण शैली और संभावित प्राचीनता की जांच की जा सकती है. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितना कुआं ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व रखता है.

गौरतलब है कि सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. जिला न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने शनिवार सुबह मस्जिद को हटाने की कार्रवाई शुरू की और मस्जिद हटाई गई थी. फिलहाल, प्रशासन की प्राथमिकता मलबा हटाने और स्थल को सुरक्षित करने की है.

कुएं को लेकर आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और ASI की टीम इसकी जांच करती है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं. जांच के बाद ही कुएं की उम्र और उसके इतिहास से जुड़े तथ्यों की तस्वीर साफ हो सकेगी.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर मस्जिद मामले में गरमाई सियासत; समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जांच करने पहुंचेगा

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