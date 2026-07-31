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रायबरेली में रहस्यमयी सुरंग की बैरिकेडिंग हुई; DM बोलीं- दो महीने बाद ASI करेगी खुदाई

फिलहाल खेत के हिस्से को बैरिकेडिंग लगाकर घेर दिया गया है. प्रशासन यहां पर 24 घंटे निगरानी पर मौजूद है.

रायबरेली की रहस्यमयी सुरंग को बैरिकेडिंग लगाकर घेरा.
रायबरेली की रहस्यमयी सुरंग को बैरिकेडिंग लगाकर घेरा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 7:57 AM IST

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Updated : July 31, 2026 at 8:21 AM IST

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रायबरेली: जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र स्थित ओई डीह गांव मे मिली सुरंग की अब विस्तृत जांच होगी. प्राथमिक जांच में ASI को कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं. अब दो महीने बाद सर्दी के मौसम में ASI लखनऊ की विशेषज्ञ टीम यहां खुदाई करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी.

जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि ASI को फर्स्ट सेंचुरी एडी यानी कुषाण काल के अवशेष मिले हैं. लगभग दो महीने बाद ASI जब इसकी खुदाई करेगी, तब इसके बारे मे ज्यादा जानकारी सामने आ सकेगी.

जानकारी के लिए बता दें कि लगभग एक सप्ताह पहले हरचंदपुर थाना क्षेत्र के ओई डीह गांव के रहने वाले सुशील मौर्या का खेत बारिश के चलते धंस गया था. सुशील ने इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी थी.

रायबरेली की रहस्यमयी सुरंग को बैरिकेडिंग लगाकर घेरा. (Video Credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने इसे लेकर ASI लखनऊ को पत्र लिखा था. जिलाधिकारी के पत्र पर यहां पहुंची ASI की टीम ने खेत के धंसे हिस्से मे सीढ़ी के जरिए नीचे उतरकर जांच की.

ASI को वहां एक पक्की सुरंग जैसी स्थिती दिखाई दी. ASI टीम ने वहां से कुछ मिट्टी से बने अवशेष आदि एकत्र किए और वापस लौट गए. ASI ने वहां से मिले अवशेष और पक्की ईंट की साइज के आधार पर फिलहाल इसे प्रथम शताब्दी में कुषाण काल का माना है.

हालांकि यह भी कहा है कि खुदाई के बाद ही सच्चाई सामने आएगी. ओई डीह गांव में जिनकी जमीन पर गड्डा बना उन किसान सुशील मौर्या ने कहा कि यहां पर ASI टीम को धूप दानी, घड़े के टुकड़े और कुछ ईंटें मिली हैं. दो ईटों की दीवार भी मिली है.

उन्होंने यह बताया कि 2600 साल पुराणे कुषाण काल का हो सकता है. उन्होंने कहा कि इससे पहले 1995-96 और 97 में पुरातत्व विभाग की टीम यहां आई थी. तब ओई डीह को पुरातत्व विभाग ने अभिलेखों में दर्ज कर लिया था. तब भी यहां कुछ अवशेष बरामद हुए थे.

फिलहाल, उनके खेत के एक हिस्से को बैरिकेडिंग लगाकर घेर दिया गया है. प्रशासन यहां पर 24 घंटे निगरानी पर मौजूद है. ASI ने अभी इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के बात नहीं की है. इसकी जांच होने के बाद ही वह कुछ बता सकते हैं.

यह भी पढ़ें: डिजिटल क्रांति: यूपी के गांवों से अब निकलेंगे IAS-PCS, गांवों में खुलीं हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी

Last Updated : July 31, 2026 at 8:21 AM IST

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