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रायबरेली में रहस्यमयी सुरंग की बैरिकेडिंग हुई; DM बोलीं- दो महीने बाद ASI करेगी खुदाई

रायबरेली की रहस्यमयी सुरंग को बैरिकेडिंग लगाकर घेरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र स्थित ओई डीह गांव मे मिली सुरंग की अब विस्तृत जांच होगी. प्राथमिक जांच में ASI को कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं. अब दो महीने बाद सर्दी के मौसम में ASI लखनऊ की विशेषज्ञ टीम यहां खुदाई करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी. जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि ASI को फर्स्ट सेंचुरी एडी यानी कुषाण काल के अवशेष मिले हैं. लगभग दो महीने बाद ASI जब इसकी खुदाई करेगी, तब इसके बारे मे ज्यादा जानकारी सामने आ सकेगी. जानकारी के लिए बता दें कि लगभग एक सप्ताह पहले हरचंदपुर थाना क्षेत्र के ओई डीह गांव के रहने वाले सुशील मौर्या का खेत बारिश के चलते धंस गया था. सुशील ने इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी थी. रायबरेली की रहस्यमयी सुरंग को बैरिकेडिंग लगाकर घेरा. (Video Credit: ETV Bharat) जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने इसे लेकर ASI लखनऊ को पत्र लिखा था. जिलाधिकारी के पत्र पर यहां पहुंची ASI की टीम ने खेत के धंसे हिस्से मे सीढ़ी के जरिए नीचे उतरकर जांच की.