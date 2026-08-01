ओईडीह की रहस्यमयी सुरंग की जांच करने पहुंची ASI की टीम, कुषाणकालीन हैं अवशेष
प्रारंभिक जांच में मिले अवशेष लगभग 2000 वर्ष पुराने, जिसकी अब और गहराई से जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 5:30 PM IST
रायबरेली: ओईडीह में सुरंग की भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जांच के बाद शनिवार को एक बार फिर टीम ASI की 7 सदस्यीय टीम गांव पहुंची. ASI के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में मिले अवशेष लगभग 2000 वर्ष पुराने कुषाणकालीन के हैं, जिसकी अब और गहराई से जांच की जा रही है.
जानकारी के अनुसार, रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के ओईडीह गांव में बारिश के बाद जमीन धंसने से मिली रहस्यमयी सुरंग की जांच, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ने पूरी कर ली है और सुरंग से मिले सैंपल एकत्र कर साथ ले गई है.
ASI टीम के लीडर डॉ. राजेंद्र यादव ने बताया कि टीम ने इस बार खुद सुरंगनुमा गड्ढे के अंदर उतरकर उसकी संरचना की बारीकी से निरीक्षण किया. विशेषज्ञों ने सुरंग के भीतर मौजूद दीवारों, मिट्टी की परतों और अन्य ऐतिहासिक संकेतों का सूक्ष्म अध्ययन किया, ताकि इसके वास्तविक स्वरूप और ऐतिहासिक महत्व का पता लगाया जा सके.
टीम ने सुरंग के समीप स्थित प्राचीन टीले का भी गहन निरीक्षण किया. जांच के दौरान वहां से मिले कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेषों को एएसआई ने अपने कब्जे में लेकर वैज्ञानिक जांच के लिए सुरक्षित कर लिया.
जांच के दौरान एसडीएम महाराजगंज चंद्र प्रकाश गौतम, क्षेत्राधिकारी (सीओ) महाराजगंज प्रदीप कुमार, हल्का लेखपाल समेत राजस्व विभाग की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में रखा गया था.
एएसआई की टीम गांव निवासी अशोक प्रताप मौर्य के घर भी पहुंची, जहां वर्ष 1985 से सुरक्षित रखे गए प्राचीन अवशेषों का दोबारा परीक्षण किया गया. विशेषज्ञों ने उन अवशेषों का अवलोकन कर आवश्यक जानकारियां जुटाई और उनके ऐतिहासिक महत्व का आंकलन किया.
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले लगातार बारिश के बाद ओई गांव में एक खेत की जमीन धंसने से यह रहस्यमयी सुरंग सामने आई थी. प्रारंभिक जांच में कुषाणकाल से जुड़े अवशेष मिलने के बाद भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार तीसरे दिन भी जांच जारी रखी है.
अब सभी की नजर एएसआई की विस्तृत रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे इस रहस्यमयी सुरंग और यहां मिले प्राचीन अवशेषों के इतिहास पर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है.
ये भी पढ़ें: रायबरेली में रहस्यमयी सुरंग की बैरिकेडिंग हुई; DM बोलीं- दो महीने बाद ASI करेगी खुदाई