अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में एएसआई की भूमिका संदिग्ध, एसपी ने किया निलंबित
पलामू में एसपी ने एक एएसआई को निलंबित कर दिया है.
Published : December 5, 2025 at 5:06 PM IST
पलामूः अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एएसआई की भूमिका संदिग्ध पाई गयी है. संदिग्ध भूमिका मिलने के बाद एसपी रीष्मा रमेशन ने एएसआई को निलंबित कर दिया गया. निलंबित एएसआई अभिमन्यु कुमार पलामू के सदर थाना में तैनात थे. एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि एएसआई अभिमन्यु कुमार के निलंबन की पुष्टि की है.
दरअसल आरोप है कि अभिमन्यु कुमार ने दूसरे थाना क्षेत्र से अवैध शराब लदी गाड़ी को पकड़ा था. पकड़ने के बाद गाड़ी के ड्राइवर को अपने गाड़ी में बिठा कर घूम रहे थे और मालिक को मैनेज करने के लिए मेदिनीनगर बुला रहे थे. सदर थाना प्रभारी के द्वारा पूरा मामला पकड़े जाने के बाद एसपी को रिपोर्ट किया गया. जिसके एएसआई अभिमन्यु कुमार को निलंबित किया गया है.
बिहार जा रही शराब को पलामू में पकड़ा, एक गिरफ्तार
इधर सदर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार तस्कर रोहित कुमार के पास से पुलिस ने 38 पेटी शराब बरामद किया था जो 330 लीटर है. शराब को बेहद ही चालाकी से गाड़ी के अंदर रखा गया था.
दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के किया के इलाके में एक गाड़ी संदिग्ध अवस्था में खड़ी है. पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग किया तो उसके अंदर से अवैध शराब बरामद किया गया और मौके से रोहित कुमार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया. सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि गाड़ी के अंदर एडिशनल बॉक्स बनाया गया था और उसके अंदर शराब को रखा गया था.
