झालावाड़ में सड़क हादसे में ASI सुनील कुमार की मौत, अकलेरा थाने में थे तैनात
एसपी अमित कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने एएसआई के निधन को अपूरणीय क्षति बताया.
Published : November 10, 2026 at 2:42 PM IST
झालावाड़: जिले के अकलेरा थाने में तैनात ASI सुनील कुमार की सड़क दुर्घटना में मंगलवार को मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. 6 महीने पहले ही प्रमोशन पाकर ASI बने सुनील कुमार ड्यूटी कर रहे थे.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अकलेरा थाने में तैनात ASI सुनील कुमार किसी अपराधी की तलाश में पगारिया थाना क्षेत्र में गए थे. इसी दौरान सड़क हादसे में उनके घायल होने और निधन की सूचना मिली. घटनाक्रम कैसे हुआ, इसकी गहनता से जांच की जा रही है.
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अकलेरा SHO धर्माराम ने बताया कि सुनील कुमार झालावाड़ शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी थे. वे गत दो माह से अकलेरा थाने में ASI पद पर तैनात थे. परिवार में उनके दो पुत्र और एक पुत्री हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं. मंगलवार को वे पगारिया थाना क्षेत्र में एक मुलजिम की छानबीन के लिए बाइक से जा रहे थे. रास्ते में अचानक वे सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए. हादसा इतना गंभीर था कि उन्हें गंभीर चोटें आईं.
स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल झालावाड़ के SRG अस्पताल लाया गया. वहां चिकित्सकों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, लेकिन हालत बेहद नाजुक होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका. चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. एसपी अमित कुमार सहित पुलिस अधिकारियों ने इसे अपूरणीय क्षति बताया. साथी पुलिसकर्मियों ने बताया कि सुनील कुमार मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है.
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