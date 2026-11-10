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झालावाड़ में सड़क हादसे में ASI सुनील कुमार की मौत, अकलेरा थाने में थे तैनात

अकलेरा थाना ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले के अकलेरा थाने में तैनात ASI सुनील कुमार की सड़क दुर्घटना में मंगलवार को मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. 6 महीने पहले ही प्रमोशन पाकर ASI बने सुनील कुमार ड्यूटी कर रहे थे.