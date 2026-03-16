कोतवाली थाने में दो पुलिसकर्मियों पर युवक की पिटाई का आरोप, ASI लाइन हाजिर
पुलिस की मारपीट से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. उसने सोशल मीडिया पर पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया.
Published : March 16, 2026 at 7:07 PM IST
बूंदी: कोतवाली थाने में पूछताछ के दौरान युवक से बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित कपिल सेन है. उसे पारिवारिक विवाद के कारण थाने पर बुलाया गया था. आरोप है कि इस दौरान एएसआई राम सिंह और हेड कांस्टेबल फूलचंद ने कपिल को लाठियों और डंडों से पीटा. मारपीट से बुरी तरह घायल कपिल अचेत हो गया, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया है.
पीड़ित के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं. उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिसकर्मियों पर संपत्ति हड़पने की साजिश के तहत जान से मारने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने आरोपी एएसआई रामसिंह को लाइन हाजिर कर दिया है. पीड़ित की शिकायत पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है.
पीड़ित कपिल का आरोप है कि पारिवारिक विवाद में पूछताछ के लिए उसे थाने बुलाया गया था, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. मारपीट के बाद युवक अचेत हो गया, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया है. ट्रॉमा वार्ड में कपिल सेन का उपचार जारी है. पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है.
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डीएसपी बोले- पिटाई की जानकारी नहीं: बूंदी डीएसपी अजीत मेघवंशी ने बताया कि मामला दो दिन पहले का है. कपिल सेन के परिवार के सदस्यों ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि कपिल आए दिन उनके साथ मारपीट करता है और इलाके की शांति भंग करता है. कपिल सेन अपनी भाभी के साथ भी मारपीट और गाली-गलौज करता था. परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट पर उसे थाने लाकर शांति भंग के मामले में गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया था. डीएसपी ने बताया कि मारपीट थाने में हुई या बाहर, यह जांच का विषय है.
पीड़ित ने वीडियो वायरल कर लगाया पिटाई का आरोप: पीड़ित ने वीडियो वायरल कर बताया कि वह घर में अकेला है, उसके माता-पिता नहीं हैं. उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे अमानवीय तरीके से मारा. कुछ लोग संपत्ति, गाड़ी, घर और दुकान हड़पने के लिए जान से मारने पर तुले हैं. उसने यह भी आरोप लगाया कि कोतवाली पुलिस उनके साथ मिली हुई है.
एसपी ने एएसआई को किया लाइन हाजिर: कोतवाली थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने कोतवाली थाने में तैनात एएसआई रामसिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है. वहीं, कपिल सेन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि कपिल सेन को पुलिस उसके परिवार वालों की रिपोर्ट पर थाने लाई थी.