जुलाना में ASI संदीप लाठर की रस्म पगड़ी, दुष्यंत चौटाला और राकेश टिकैत पहुंचे, पत्नी बोली- पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट

ASI संदीप लाठर की तेरहवीं रस्म और श्रद्धांजलि सभा शुक्रवार को जुलाना गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई.

Published : October 24, 2025 at 8:49 PM IST

जींद: रोहतक साइबर सेल के ASI संदीप लाठर की तेरहवीं रस्म और श्रद्धांजलि सभा शुक्रवार को जुलाना गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई. श्रद्धांजलि देने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, किसान नेता राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत समेत कई नेता और स्थानीय लोग पहुंचे. दुष्यंत चौटाला ने परिवार को जल्द न्याय दिलाने की बात कही. उन्होंने रोहतक और चंडीगढ़ पुलिस से तेज जांच की मांग की. सरकार के वादे पूरे करने पर जोर दिया.

ASI संदीप लाठर की तहरवीं रस्म: संदीप लाठर की तेहरवीं रस्म पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और नवीन जयहिंद भी मौजूद रहे. इस मौके पर नवीन कहा कि "ये आत्महत्या नहीं सिस्टम द्वारा किया गया मर्डर है." इसके अलावा तीनों नेताओं ने मंच से संदीप लाठर के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की.

दुष्यंत चौटाला ने की कड़ी कार्रवाई की मांग: पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "एएसआई संदीप लाठर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे. उनकी असामयिक मौत पूरे प्रदेश के लिए गहरा दुख है." उन्होंने कहा कि "संदीप लाठर की मौत की सच्चाई सामने आनी चाहिए, दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए."

किसान नेता गौरव टिकैत भी हुए शामिल: वहीं किसान नेता गौरव टिकैत ने कहा कि "संदीप लाठर जैसे कर्मठ अधिकारियों पर गर्व किया जाना चाहिए. उन्होंने सरकार से मांग की कि परिवार को उचित मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति संभल सके.

कांग्रेस का सरकार पर निशाना: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "ये केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का नुकसान है. उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह इस घटना की गहराई से जांच कर दोषियों को सजा दिलाए. न्याय ही संदीप लाठर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. प्रदेश में क्राइम फल फुल रहा है. सरकार को चाहिए कि क्राइम पर लगाम लगाए."

संदीप लाठर की पत्नी बोली- 'जांच से संतुष्ट': मृतक संदीप लाठर की पत्नी बोली "पुलिस हमारा घर हैं और हमें सरकार की जांच पर पूरा भरोसा है". संतोष ने कहा कि परिवार ने कभी भी सीबीआई जांच की मांग नही की. सरकार द्वारा जो जांच की जा रही उससे हम संतुष्ट हैं. भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा."

सुसाइड की पूरी कहानी: ASI संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर दोपहर करीब एक बजे गांव लाढोत में सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिया. सुसाइड से पहले वीडियो रिकॉर्ड किया और चार पेज का सुसाइड नोट छोड़ा. नोट में IPS वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. पुलिस ने चार लोगों को नामजद कर केस दर्ज किया. संदीप के भाई संजय देशवाल ने IPS पूरन कुमार और संदीप मामले की संयुक्त कमेटी बनाने की मांग की.

