ASI संदीप लाठर सुसाइड केस: रोहतक DSP दलीप कुमार के नेतृत्व में SIT का गठन, IPS पूरन कुमार की पत्नी से पूछताछ संभव

Sandeep Lathar Suicide Case: ASI संदीप लाठर सुसाइड केस में रोहतक DSP दलीप कुमार के नेतृत्व में SIT का गठन कर दिया गया है.

Sandeep Lathar suicide case
Sandeep Lathar suicide case (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 22, 2025 at 11:54 AM IST

रोहतक: साइबर सेल के ASI संदीप लाठर सुसाइड केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन कर दिया गया है. DSP दलीप सिंह SIT का नेतृत्व करेंगे. सदर थाना SHO सुरेंद्र कुमार, एक SI और एक ASI इस एसआईटी में शामिल हैं. चार सदस्यीय ये टीम अब सुसाइड केस से संबंधित लोगों पूछताछ कर सकती है.

ASI संदीप लाठर सुसाइड मामला: बता दें कि ASI संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर 2025 को रोहतक के लाढ़ौत गांव में अपने मामा के खेतों में बने कमरे की छत पर सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली थी. इससे पहले संदीप लाठर ने वीडियो रिकॉर्ड किया थी और 4 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा था. जिसमें उन्होंने IPS वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए.

4 के खिलाफ FIR: रोहतक पुलिस ने संदीप लाठर की पत्नी संतोष के बयान, सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर दिवंगत IPS वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार और पंजाब की बठिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने अभी तक एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक नहीं की है. सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही एफआईआर की कॉपी दिखाई गई. जिसके बाद उन्होंने संदीप लाठर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया.

Y पूरन कुमार से है कनेक्शन: रोहतक में शराब कारोबारी की शिकायत पर 6 अक्टूबर 2025 को अर्बन एस्टेट थाने में FIR नंबर 319 दर्ज हुई थी. ये एफआईआर IPS पूरन कुमार के गनमैन के खिलाफ थी. इसी के चलते रोहतक पुलिस ने IPS वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था. एफआईआर में सुशील कुमार के खिलाफ मंथली के लिए दबाव बनाने का आरोप है. ये केस शराब कारोबारी प्रवीण बंसल की शिकायत पर दर्ज हुआ था.

दोनों मामलों में एसआईटी कर रही जांच: गनमैन पर FIR दर्ज होने के अगले ही दिन IPS पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित आवास में आत्महत्या की थी. मरने से पहले उन्होंने 8 पेज का लास्ट नोट लिखा था. जिसमें उन्होंने हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया समेत 15 नाम लिखे थे. एक तरफ वाई पूरन कुमार सुसाइड का मामला तूल पकड़ चुका था. दूसरी तरफ 14 अक्टूबर को रोहतक में ASI संदीप लाठर ने खुदकुशी कर ली. संदीप ने 4 पेज का लास्ट नोट व वीडियो रिकॉर्ड किया. जिसमें उन्होंने पूरन कुमार को भ्रष्ट अफसर बताया.

ये भी पढ़ें- दो पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या पर बोले हरियाणा डीजीपी, "किसी का मनोबल नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ"

ये भी पढ़ें- "मुश्किलें आती रहेंगी, पर हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए" वाई पूरन कुमार और रोहतक ASI के सुसाइड पर बोले DGP ओपी सिंह

ASI SANDEEP LATHAR
ASI संदीप लाठर आत्महत्या केस
IPS वाई पूरन कुमार
SIT FORMED SANDEEP LATHAR SUICIDE
SANDEEP LATHAR SUICIDE CASE

