करनाल में खाकी पर रिश्वतखोरी का दाग, 40 हजार की रिश्वत लेते ASI गिरफ्तार
Karnal ASI Arrested for Bribe :हरियाणा के करनाल के तरावड़ी में तैनात एएसआई को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है.
Published : November 28, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 5:11 PM IST
करनाल: भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ने एक बार फिर बड़ी चोट की है. करनाल के तरावड़ी थाने में तैनात एएसआई अनुराग को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. वर्दी की आड़ में कथित तौर पर रिश्वत का खेल चल रहा था, लेकिन शिकायत मिलते ही विजिलेंस पानीपत की टीम ने ऐसा जाल बिछाया कि एएसआई को रिश्वत की रकम के साथ ही दबोच लिया.
50 हजार रुपए की डिमांड : मामला तरावड़ी थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 366 से जुड़ा है. विजिलेंस इंस्पेक्टर संजीव कुमार के मुताबिक, शिकायतकर्ता के बेटे को इसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि थाने में उसके साथ मारपीट नहीं करने की एवज में शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी. रिश्वत की इस मांग से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद टीम ने पूरी योजना के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया.
जाल बिछाया और रंगे हाथों दबोचा : शिकायत की पुष्टि के बाद विजिलेंस पानीपत की टीम ने ट्रैप लगाया और जैसे ही एएसआई अनुराग ने 40 हजार रुपये की रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई है. फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
विजिलेंस की आमजन से अपील : विजिलेंस टीम ने आमजन से अपील की है कि किसी भी सरकारी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी यदि काम करने की एवज में नाजायज पैसे अथवा रिश्वत की मांग करता है, तो डरने या चुप रहने की बजाय तुरंत विजिलेंस को शिकायत दें. भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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