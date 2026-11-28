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करनाल में खाकी पर रिश्वतखोरी का दाग, 40 हजार की रिश्वत लेते ASI गिरफ्तार

करनाल में खाकी पर रिश्वतखोरी का दाग ( ETV Bharat )

करनाल: भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ने एक बार फिर बड़ी चोट की है. करनाल के तरावड़ी थाने में तैनात एएसआई अनुराग को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. वर्दी की आड़ में कथित तौर पर रिश्वत का खेल चल रहा था, लेकिन शिकायत मिलते ही विजिलेंस पानीपत की टीम ने ऐसा जाल बिछाया कि एएसआई को रिश्वत की रकम के साथ ही दबोच लिया.

50 हजार रुपए की डिमांड : मामला तरावड़ी थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 366 से जुड़ा है. विजिलेंस इंस्पेक्टर संजीव कुमार के मुताबिक, शिकायतकर्ता के बेटे को इसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि थाने में उसके साथ मारपीट नहीं करने की एवज में शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी. रिश्वत की इस मांग से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद टीम ने पूरी योजना के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया.