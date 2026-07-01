बिहार में घूसखोर ASI गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा
मुजफ्फरपुर में एएसआई को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है. निगरानी ने रंगे हाथों पकड़ा है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 1, 2026 at 2:37 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विशेष टीम ने जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर ओपी में तैनात सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) मुन्ना यादव को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. एएसआई पर एक मामले में मदद करने और केस डायरी मैनेज करने के नाम पर 8 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप है.
क्या है मामला?: दरअसल बरूराज थाना क्षेत्र के फुलवरिया निवासी बबन पासवान का अपने पड़ोसी मोहन पासवान से विवाद हुआ था. इसी मामले की जांच राजेपुर ओपी में तैनात एएसआई मुन्ना यादव कर रहे थे. आरोप है कि कार्रवाई में मदद और केस को अपने पक्ष में करने के लिए एएसआई ने शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी, आखिरकार 8 हजार देने पर दोनों में डील हुई.
बबन पासवान ने दर्ज कराई थी शिकायत: हालांकि बबन पासवान रिश्वत नहीं देना चाहते थे. यही वजह है कि उन्होंने पटना स्थित निगरानी विभाग में इसकी शिकायत दर्ज कराई. निगरानी विभाग ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगे जाने की बात सही पाई गई.
रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार: निगरानी विभाग में कार्यरत डीएसपी शिव कुमार साह ने बताया कि शिकायत सही मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाया. योजना के तहत शिकायतकर्ता ने केमिकल लगे 8 हजार रुपये एएसआई मुन्ना यादव को दिए. जैसे ही उन्होंने पैसे लिए, पहले से मौके पर मौजूद निगरानी टीम ने उन्हें रंगे हाथ दबोच लिया.
गिरफ्तारी के बाद एएसआई के हाथ धुलवाए गए, जिसमें हाथ लाल हो गए. इससे रिश्वत लेने की पुष्टि हुई. कार्रवाई के तुरंत बाद निगरानी विभाग की टीम आरोपी एएसआई को अपने साथ पटना ले गई. वहां उनसे आगे पूछताछ की जाएगी और विशेष निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा.
"बबन पासवान से एक केस में एएसआई मुन्ना यादव ने 8 रुपये मांगे थे. शिकायत के सत्यापन के बाद विशेष टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया. थाने से उनकी गिरफ्तारी हुई है."- शिव कुमार साह, डीएसपी, निगरानी विभाग, मुजफ्फरपुर
ये भी पढ़ें: बिहार में एक और घूसखोर दारोगा हुआ निलंबित, गिरफ्तारी के डर से हुआ फरार