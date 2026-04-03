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कुरुक्षेत्र में महिला ASI 35000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने की कार्रवाई

कुरुक्षेत्र: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आज, शुक्रवार को एक महिला एएसआई शर्मिला मलिक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी शर्मिला थाना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में महिला हेल्प डेस्क पर तैनात थी. मामले की शिकायत पर अंबाला विजिलेंस टीम ने इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में आरोपी को जिला अदालत परिसर, कुरूक्षेत्र के समीप 33 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा.

मदद और पक्ष में बयान के नाम पर रिश्वत: थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता के रिश्तेदार के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा महिला हेल्प डेस्क, कुरूक्षेत्र में एक झूठी शिकायत दी गई थी. इस मामले में सहायता करने और सिमरनजीत सिंह के पक्ष में बयान दर्ज करने के एवज में आरोपी एएसआई शर्मिला मलिक ने 35 हजार रुपये की रिश्वत मांगी. शिकायत के अनुसार आरोपी ने पहले दो हजार रुपये लिए थे और शेष 33 हजार रुपये 3 अप्रैल को लेने की बात कही थी.