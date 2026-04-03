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कुरुक्षेत्र में महिला ASI 35000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने की कार्रवाई

केयू के आदर्श थाने में तैनात महिला एएसआई शर्मिला मलिक को 33000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा.

Corruption in Kurukshetra
घूस लेते एएसआई गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 3, 2026 at 9:03 PM IST

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कुरुक्षेत्र: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आज, शुक्रवार को एक महिला एएसआई शर्मिला मलिक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी शर्मिला थाना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में महिला हेल्प डेस्क पर तैनात थी. मामले की शिकायत पर अंबाला विजिलेंस टीम ने इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में आरोपी को जिला अदालत परिसर, कुरूक्षेत्र के समीप 33 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा.

मदद और पक्ष में बयान के नाम पर रिश्वत: थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता के रिश्तेदार के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा महिला हेल्प डेस्क, कुरूक्षेत्र में एक झूठी शिकायत दी गई थी. इस मामले में सहायता करने और सिमरनजीत सिंह के पक्ष में बयान दर्ज करने के एवज में आरोपी एएसआई शर्मिला मलिक ने 35 हजार रुपये की रिश्वत मांगी. शिकायत के अनुसार आरोपी ने पहले दो हजार रुपये लिए थे और शेष 33 हजार रुपये 3 अप्रैल को लेने की बात कही थी.

घूस लेते महिला एएसआई गिरफ्तार (Etv Bharat)

रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू: शिकायत की पुष्टि पर सतर्कता ब्यूरो की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और दावा है कि स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई को पारदर्शिता के साथ अंजाम दिया गया. ब्यूरो की टीम ने आरोपी को 33 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए मौके पर ही काबू कर लिया. मामले में विजिलेंस टीम आगामी जांच में जुटी है.

विजिलेंस की लोगों से अपील: विजिलेंस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी भी कार्य के एवज रिश्वत की मांग करता है तो इसकी सूचना तुरंत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं 1800-180-2022 पर दें. शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखने का दावा किया गया है.

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद में रिश्वत के खेल का खुलासा, 20 हजार रुपए लेते पटवारी गिरफ्तार, असिस्टेंट को भी दबोचा गया

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