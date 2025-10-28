ETV Bharat / state

ताजमहल के 'मेहमानखाना' की लौटेगी रौनक, ASI ने बनाया प्लान; कभी अंग्रेज यहां करते थे नाइट पार्टी

वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं, कि ताजमहल के मुख्य मकबरे के पूर्वी और पश्चिमी दिशा में आकर्षक भवन बने हैं.

ताजमहल के 'मेहमानखाना' की लौटेगी रौनक.
ताजमहल के 'मेहमानखाना' की लौटेगी रौनक. (Photo Credit: ETV Bharat)
आगरा: ताजमहल के मुख्य मकबरे की पश्चिमी दिशा में शाही मस्जिद है. वहीं, पूर्वी दिशा में जबाव यानी 'जमातखाना' या 'मेहमानखाना' है. इसकी पच्चीकारी पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है. यह ताजमहल की खूबसूरती में चार चांद लगाता है. एक बार फिर मेहमानखाना दमकाने के साथ ही पच्चीकारी की रंगत लौटाने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) 80 लाख रुपए खर्च कर रहा है.

यह वही मेहमानखाना है, जिसे अग्रेजों ने मुगलों के पतन के बाद गेस्ट हाउस बना दिया था. अंग्रेजों ने अपने कल्‍चर के हिसाब से मेहमानखाना में नाइट पार्टी शुरू कराई थी. इसके साथ ही यहां हनीमून मनाने के लिए किराए पर कमरे भी दिए जाते थे.

ASI ने बनाया प्लान. (Video Credit: ETV Bharat)

एक जैसी डिजाइन: वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताया कि मुगल बादशाह शाहजहां ने मोहब्बत की निशानी ताजमहल बनाते समय मुख्य मकबरे के दोनों तरफ एक ही डिजाइन के भवन बनाए. मकबरे के पश्चिमी दिशा में शाही मस्जिद है. पूर्वी दिशा में 'जमातखाना' या 'मेहमानखाना' है. शाही मस्जिद और मेहनमानखाना भवन की डिजाइन में कोई अंतर नहीं है. केवल फर्श की डिजाइन में अंतर है.

उन्होंने बताया कि शाही मस्जिद के फर्श पर जानमाज (अरबी डिजाइन) बना हुआ है, जबकि मेहमानखाना का फर्श सादा है. एएसआई ने अब मेहमानखाना में रेलिंग लगाकर पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है, जिससे पर्यटक बाहर से ही इसे देखते हैं.

मुगल कला की झलक: वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं, कि ताजमहल बेहद खूबसूरत लगे, इसलिए ताजमहल के मुख्य मकबरे के पूर्वी और पश्चिमी दिशा में आकर्षक भवन बनवाए गए. मकबरे की पश्चिम दिशा में शाही मस्जिद है. मस्जिद की साम्यता के लिए पूर्वी दिशा में जवाब बनाया गया था. जो बाद में 'जमातखाना' या 'मेहमानखाना' कहा जाने लगा. शाही मस्जिद और मेहमानखाना में मुगल स्थापत्य कला की शैली झलकती है.

कभी अंग्रेज यहां करते थे नाइट पार्टी.
कभी अंग्रेज यहां करते थे नाइट पार्टी. (Photo Credit: ETV Bharat)

ब्रिटिश अधिकारी यहां ठहरते: ताजमहल का पूरा व्यू मेहताब बाग से आता है. शाहजहां ने इसलिए मेहताब बाग (चंद्र वाटिका) बनवाया था. मुगलों के पतन के बाद अंग्रेज अफसर जनरल लेक ने सन् 1803 में आगरा पर कब्जा कर लिया था. ब्रिटिश काल में ताजमहल के व्हाइट प्लेटफार्म पर चांदनी रात में वाइन पार्टियां होती थीं. पार्टी के बाद मेहमानखाना में ही ब्रिटिशर्स रात में रुकते थे.

वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि मेहमानखाना की दीवारों पर जो आकर्षक मुगलकालीन पेंटिंग बनी हैं. दीवारों पर सूरजमुखी, मेहराब पर फूलों की कलियां, ज्यामितीय पैटर्न के डिजाइन भी बने हैं. मेहमानखाना की यही खूबसूरती अंग्रेजों को पसंद आई. इसलिए, अंग्रेजों ने ताजमहल से कमाई करने का नया प्लान बनाया. इसके लिए मेहमानखाना को गेस्ट हाउस में तब्दील करके किराए पर उठाना शुरू कर दिया था.

राजे बताते हैं, कि मेरी अपनी किताब 'तवारीख-ए-आगरा' में मेहमानखाना (जमातखाना) का पूरा जिक्र है. ब्रिटिश काल में मेहमानखाना बंद कर उसमें पार्टिशन करके कमरे बनाएं. जिन्हें मोटी रकम लेकर किराए पर उठाया जाता था. अंग्रेजों ने नवविवाहित अंग्रेज जोड़ों के हनीमून मनाने की पूरी यहां पर व्यवस्था की थी. इसके साथ ही मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज के उर्स के दौरान शाही मेहमान भी मेहमानखाना व ताजमहल परिसर में रुकते थे.

ताजमहल का 'मेहमानखाना'.
ताजमहल का 'मेहमानखाना'. (Video Credit: ETV Bharat)

बेशकीमती स्टोन जड़े थे: मेहमानखाना में नीचे टर्किश बाथ बना हुआ है. पच्चीकारी मूल स्वरूप में सरंक्षित होगी. मेहमानखाना की पच्चीकारी में प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन जड़े हैं. मेहमानखाना की पच्चीकारी में लगे स्टोन तमाम जगह से निकल गए हैं. फर्श के पत्थर भी तमाम जगह पर खराब हो गए हैं.

इस पर एएसआई आगरा सर्किल की ओर से मेहमानखाना के संरक्षण का 80 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाकर दिल्ली एएसआई मुख्यालय भेजा था. इसे एएसआई मुख्यालय से स्वीकृत कर लिया गया है. जिसकी टेंडर प्रक्रिया जल्द ही होगी.

ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने कहा कि मुख्यालय से मेहमानखाना के संरक्षण के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है. इसमें मेहमानखाना में स्ट्रक्चरल रिपेयर के साथ ही सामने के हिस्स में खराब पच्चीकारी को मूल स्वरूप में संरक्षित किया जाएगा.

