विमल नेगी डेथ केस: ASI पंकज शर्मा को HC से मिली जमानत, पेन ड्राइव गायब करने का है आरोप

शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेन ड्राइव को गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को जमानत दे दी है. जस्टिस वीरेंद्र सिंह की अदालत ने एएसआई की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है. इससे पहले CJM कोर्ट ने ASI पंकज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

डेढ़ माह से जेल में बंद पंकज शर्मा अब जमानत पर रिहा होंगे. एएसआई पंकज शर्मा इस मामले में सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए एकमात्र आरोपी थे. सीबीआई ने पंकज शर्मा को विमल नेगी मौत मामले में 14 सितंबर को घुमारवीं स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था. पंकज शर्मा ने विशेष सीबीआई अदालत, शिमला के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था.

शिमला पुलिस के निलंबित ASI पंकज शर्मा पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप है. आरोप के मुताबिक, जब चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव बरामद हुआ, तब मौके पर मौजूद एएसआई पंकज शर्मा ने उनकी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर उसमें छेड़छाड़ की थी. पेनड्राइव ही इस केस में अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत माना जा रहा है.