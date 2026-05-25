दादा के निधन के बाद ड्यूटी पर लौट रहे पुलिस अधिकारी की दर्दनाक मौत, स्कूल बस ने स्पेशल ब्रांच के ASI को रौंदा
आरा में सड़क हादसे में बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के एएसआई राजीव रंजन की मौत हो गई है. स्कूल बस की टक्कर से हुई हादसा.
Published : May 25, 2026 at 2:30 PM IST
भोजपुर: बिहार के आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास रोड पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) राजीव रंजन उर्फ गोल्डी की मौत हो गई. तेज रफ्तार प्राइवेट स्कूल बस ने उनकी बाइक को रौंद दिया. गंभीर रूप से घायल एएसआई ने सदर अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया.
पुलिस अधिकारी की दर्दनाक मौत: दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल अधिकारी को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी. हादसे के समय बस चालक ने वाहन को बीच सड़क पर छोड़कर फरार होने की कोशिश की. बाद में उसने प्राइवेट बस स्टैंड के पास बस खड़ी कर दी और वहां से भाग निकला.
मृतक स्पेशल ब्रांच में एएसआई: मृतक राजीव रंजन (42 वर्ष) आयर थाना क्षेत्र के बलिगांव गांव वार्ड संख्या-9 के निवासी थे. वे बलिगांव पंचायत के पैक्स अध्यक्ष राम लायक सिंह के पुत्र थे. राजीव रंजन बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच में एएसआई के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में पटना में तैनात थे. उनकी मौत से पूरे परिवार और पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है.
दादा के निधन के बाद लौट रहे थे ड्यूटी: परिवार के सदस्य अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 19 मई को उनके दादाजी का निधन हो गया था. सोमवार को गांव में सतलेहान था. कार्यक्रम पूरा होने के बाद राजीव रंजन बाइक से पटना ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान बाईपास रोड पर स्कूल बस ने उन्हें टक्कर मार दी.
"बीते 19 मई को राजीव रंजन के दादा का निधन हो गया था. सोमवार को गांव में सतलेहान था, जिसके संपन्न होने के बाद राजीव बाइक से पटना ड्यूटी पर लौट रहे थे. तभी बस की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई."-अनिल कुमार सिंह, मृतक के रिश्तेदार
परिजनों में मचा कोहराम: घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. राजीव रंजन अपने कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार के लिए जाने जाते थे. उनकी अचानक मौत ने परिवार की आशाओं पर पानी फेर दिया. स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर गुस्सा जताया और बस चालक के तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की है.
पुलिस ने शुरू की जांच: टाउन थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और ड्राइवर की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं. दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मौके का निरीक्षण किया जा रहा है.
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